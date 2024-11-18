Журналистка Тутта Ларсен о старшем сыне Луке, ушедшем в армию: «Очень сильно изменился»

Журналистка Тутта Ларсен год назад проводила старшего сына Луку в армию. Решение молодой человек принял сам, и семья его поддержала. По признанию телеведущей, наследник сильно изменился за это время, и это пошло ему на пользу. Об этом она рассказала в интервью порталу «Страсти».

Тутта подчеркнула, что считает поступок Луки достойным уважения. Но при этом его уход в армию стал испытанием для всех его близких.

«Решение было очень, с одной стороны, эмоциональным, с другой, достаточно взвешенным. Лука его отстаивал, он за него боролся, и мы в какой-то момент решили, что наша задача не останавливать, не препятствовать, а поддержать», - поделилась Ларсен.

Армия смогла изменить Луку. За год, по словам его матери, он повзрослел благодаря тем испытаниям, через которые прошел.

«Он очень сильно изменился, повзрослел, возмужал за это время и, мне кажется, стал гораздо более благодарным и чутким сыном. Он прошел какие-то испытания, приобрел бесценный жизненный опыт, но самое главное за этот год он трезво оценил, какая у него была жизнь, какая семья и вообще, как устроен мир и как выстраиваются отношения между людьми. Такая школа жизни, опыт, который вряд ли где-то еще можно получить», - рассказала журналистка.

После возвращения из армии Тутта Ларсен не уверена, что Лука захочет продолжать военную службу. Первое время, по ее мнению, он должен отдохнуть и вернуться в рутину. А уже потом они будут разговаривать — что хочет молодой человек от жизни.

«Я точно знаю, что у него есть запрос на служение Родине и обществу. Как этот запрос будет реализован: через светское или военное образование, на это у меня пока ответа нет, но, чтобы он не выбрал, мы будем во всем его поддерживать», - отметила телеведущая.

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