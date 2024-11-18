«Ничего интереснее человека быть не может»: Тутта Ларсен о семейном проекте, отношениях с мужем и детях

Несколько лет назад у журналистки и телеведущей Тутты Ларсен появилась идея — снять цикл документальных фильмов о семейных парах, прошедших через трудности в отношениях. И в этом году ей удалось воплотить ее в жизнь. Она нашла героев, готовых рассказать о себе на всю страну, и объединила их в проектах «Счастливы по-разному» и «Счастливы по-разному. В Россию с любовью». Однако и история самой Тутты заслуживает отдельного внимания.

После неудачного первого брака, в котором она столкнулась с предательством любимого человека, Ларсен смогла обрести счастье со вторым мужем – Валерием Колосковым. Сейчас они вместе воспитывают двоих младших детей Марфу и Ивана и поддерживают во всех начинаниях старшего сына Луку, который проходит срочную службу в армии. В Сети Тутту часто называют супермамой, которая успевает заниматься и семьей, и карьерой. Однако она более скромного мнения о себе и даже считает, что ее история пока не достойна экранизации.

Портал «Страсти» поговорил с Туттой Ларсен и выяснил, как проходили съемки ее фильмов, сможет ли она простить измену мужу Валерию, как изменился ее сын на службе и почему она не общается с друзьями, уехавшими из России после начала СВО.

— Тутта, вы запустили новый уникальный семейный проект – цикл документальных фильмов о парах, которым пришлось пройти через жизненные трудности, а также о тех, где один из партнеров является иностранцем. Расскажите, как проходила подготовка и сами съемки? Были ли какие-то сложности?

— Я бы сказала немножко по-другому. Наш цикл — это в первую очередь истории про счастливые семьи. Они проходят какие-то трудности, испытания, но все они счастливы по-разному. Да, мы не согласны с классиком, который утверждал, что все счастливые семьи счастливы одинаково… Но это, безусловно, люди, которые на вопрос «Вы счастливы?» ответят «Да». И несмотря на все те сложности, которые с ними происходили, они точно знают, почему они вместе, и точно хотят быть вместе до конца своих дней. Это очень важно, когда счастье не просто придуманное, а выстраданное, выверенное, счастье, ради которого оба потрудились. В этом смысле этот проект мне очень дорог. Я вынашивала его много лет. И каждый раз, когда пыталась его снять на каком-нибудь большом канале, мне говорили: «Это неинтересно. Что может быть интересным в счастливой семье? Вот скандалы, разводы, драмы — это интересно». Но в счастливой семье тоже бывают драмы, вопрос только в том, к чему они приводят и как люди из них выращивают свой сад любви. И сад цветет после этих драм только ярче и увереннее, поэтому каждая история по-своему уникальна.

Как проходили съемки? Непросто. Каждый раз непросто даже читать эти истории, готовиться к ним. Тут вопрос не организации, а вопрос отношения, подхода к нашим героям, чтобы рассказать историю достаточно правдиво, без елея, но и без лишнего ажиотажа, желтизны и фамильярности. Быть бережными, отнестись к чужим тайнам, которые тебе доверяют люди, максимально уважительно, корректно, чтобы рассказанная история была красивой и достойной подражания, даже если в ней было что-то страшное, болезненное, трагичное, иногда и, может быть, не совсем красивое.

И да, в этом проекте есть две версии. Первая про российские семьи «Счастливы по-разному». Мы очень благодарны Президентскому фонду культурных инициатив, который поддержал ее. А второй проект называется «Счастливы по-разному. В Россию с любовью», который мы реализуем при поддержке Института развития интернета. Он про интернациональные семьи, где испытанием в первую очередь является то, что оба человека в паре, это люди абсолютно разных культур, которые выросли в разных контекстах, в разном пространстве, говорят на разных языках. Помимо всех прочих проблем, которые приходится обычно решать двоим в паре, у них накладываются еще и столкновения менталитетов, культур, смена мест жительства, выбор языка, образования, места проживания для детей и даже иногда разные религии. Поэтому здесь еще большую ценность приобретает то, как эти люди находят счастье друг с другом.

— Героев сразу удалось найти? Если не ошибаюсь, у вас по 10 уникальных историй в каждом проекте. Быстро ли пары согласились рассказать о своей жизни?

— Истории найти несложно. За каждой дверью на вашей лестничной клетке есть такая история. Ничего интереснее человека быть не может. У каждого на его жизненном пути есть и трагедия, и комедия, и чудо, и подлость, и предательство, и подвиг. Сложнее было найти людей, которые, все преодолев, остались вместе, остались счастливы. Ни для кого не секрет, что статистика разводов в нашей стране очень печальная и колоссальная. И от этого страдают и взрослые, и дети. Наша задача была не только рассказать историю, которая сама по себе уникальная, яркая, драматичная, но и показать, что даже в таких обстоятельствах люди сохраняют любовь и могут быть счастливы.

— Какая из историй больше всего отозвалась у вас и почему?

— Я не могу выбрать какую-то одну историю. Мне дороги все наши герои, в первую очередь, потому что они впустили нас в свою жизнь, доверились нам и рассказали о себе настолько искренне, настолько глубоко и честно. Поэтому я просто фанат моих героев. Я у них сама учусь, восхищаюсь ими. И для меня этот проект тоже является целебным и терапевтическим, потому что я тоже живу в браке, моя семья также проходит через какие-то испытания и сложности. И пример того, как другие люди преодолевают свои семейные перипетии, как они несут свой крест в семейной жизни, очень лечит и вдохновляет.

— У вас ведь тоже довольно интересная семейная история, не было ли мысли один из фильмов посвятить своей семье?

— Да, это забавно. Комментаторы, мои подписчики, которые смотрят наши фильмы, спрашивают, когда же мы снимем фильм о своей семье. Но, мне кажется, мы еще не заслужили, чтобы о нас рассказывали в таком проекте, как «Счастливы по-разному». Мы еще не доросли до абсолютного счастья, которым можем с уверенностью делиться. Я говорю о том, что мы еще не стали окончательно принимающими, терпимыми и безусловно любящими друг друга в паре, а все-таки большинство наших героев именно такие. Скажем так, наша любовь еще находится в развитии.