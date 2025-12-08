«Жизнь сразу изменилась»: певец CHEBANOV рассказал о рождении второго ребенка в семье

Певец Иван Чебанов, известный под псевдонимом CHEBANOV, в октябре этого года второй раз стал отцом. Радостное событие кардинально поменяло жизнь артиста.

У Ивана родился второй сын. По словам певца, теперь сон для него настоящая роскошь. Свободного времени у звездного отца не осталось. Ему даже приходится дежурить по ночам: смены артист распределяет с женой. Несмотря на многочисленные трудности, CHEBANOV безгранично рад появлению ребенка на свет.

«Свободного времени не осталось совсем, ответственность выросла вдвое, а полноценный сон превратился в роскошь. Мы с женой дежурим ночами по очереди, днём я на работе, она — с малышом, старший Макс ходит в сад, и это, конечно, непростой период. Но при всех сложностях я чувствую колоссальное счастье: не думал, что сердце может расшириться настолько, что любви станет еще больше, чем было», — рассказал певец.

