«Может, не надо… опозориться ведь можно»: певец CHEBANOV о сложных периодах, звездных дуэтах и рождении второго ребенка

Отказ от стабильной карьеры ведущего, долги и депрессивный период — такова цена успеха артиста Ивана Чебанова, известного как CHEBANOV. Мальчик, полюбившийся зрителям «Утренней почты» и ведущему Юрию Николаеву, отправился покорять Москву и добился успеха.

CHEBANOV участвовал в «Голосе», где столкнулся с большим стрессом. Но ни это, ничто другое не помешало ему подарить новую жизнь песне Андрея Губина «Ночь», ставшей кавером года.

Сайт «Страсти» поговорил с CHEBANOV о поиске себя, музыке, провальном альбоме и вере в себя, несмотря ни на что.

— Вы с 4 лет занимаетесь музыкой — с того момента не было ли у вас моментов, когда хотелось бросить это занятие, или взять длительную паузу?

Да — музыка для меня была жизнью с самого детства, но за эти годы случались периоды, когда это казалось слишком тяжелым. Когда мне было примерно 12, я устал от режима: постоянные занятия, репетиции — а я просто хотел быть ребенком, гулять с друзьями. Позже, уже в Москве, после первых успехов, я ожидал, что все пойдёт по нарастающей… но вместо этого наступило затишье. А самый болезненный момент — в 2018: мой альбом провалился, и я просто потерял себя на целый год. Я ушёл в блогерство, работал с женой, искал свою дорогу. Но музыка снова вернулась ко мне — со свежими песнями и новой верой в себя.

— В 6 лет вы победили на телевизионном конкурсе «Утренняя звезда». Какие двери перед вами открылись?

Победа на «Утренней звезде» в шесть лет стала переломным моментом. Я приехал из Барнаула, участвовал в большом конкурсе, меня встречали с красной дорожкой и оркестром — и это было какое-то волшебство. Я стал известен в своем городе, начал ездить на концерты, участвовал в фестивалях. Для ребенка это было не просто приключение, это была возможность — почувствовать, что музыка может стать путем жизни.

— Некоторые известные деятели критиковали «Утреннюю звезду» и называли эту программу совсем не детской. Ощущали ли вы что-то подобное? Что оставалось за шоу?

Да, я ощущал, что это не просто детский конкурс. Это был масштабный проект — серьезные съемки, большой стресс. За кулисами было много эмоций: ожидания, конкуренция, взрослая ответственность. Я ощущал, что нахожусь в своем маленьком «звездном» мире, где все возможно и все очень важно. Я до сих пор помню запах сцены, дым и напряжение финала — это впечатления, которые остаются на всю жизнь.

— Не давила ли на вас слава в таком юном возрасте? Есть ли какие-нибудь негативные моменты, связанные с этим?

Да, давила. Бывали моменты, когда я ощущал себя «звездой» даже перед друзьями — как будто я особенный, и вокруг меня всё крутится. Это мешало нормальным отношениям с одноклассниками. Но, с другой стороны, этот период помог мне расти — понять цену скромности и важность оставаться собой, несмотря на признание.

— В СМИ пишут, что вам тогда заприметила Лариса Рубальская. Как это произошло? Что она выделила в вас?

Это было через коллектив, в котором я пел. Ларисе Рубальской понравился мой голос и энергия, и она начала приглашать меня на свои мероприятия. Она стала для меня человеком, который не только верил в меня, но и давал реальные шансы. Я благодарен ей за то, что она помогла мне сделать первые шаги в шоу‑бизнесе.

— По словам Юрия Николаева, изначально детей для передачи искали по записным книжкам и отыскивали среди знакомых. Позднее, когда программа набрала популярность, на нее стали присылать аудио- и видеоматериалы с талантливыми детьми. Как вы попали на «Утреннюю звезду»?

Мой путь был командным: я выступал в шоу-театре «Каприз» из Барнаула, с коллективом репетировали, готовили номера, костюмы, песни. Мы приезжали как команда. Именно эта работа и подготовка позволили нам побеждать и быть заметными — и именно так я оказался на «Утренней звезде».