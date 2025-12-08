«Может, не надо… опозориться ведь можно»: певец CHEBANOV о сложных периодах, звездных дуэтах и рождении второго ребенка
© Личный архив Иван Чебанов
Отказ от стабильной карьеры ведущего, долги и депрессивный период — такова цена успеха артиста Ивана Чебанова, известного как CHEBANOV. Мальчик, полюбившийся зрителям «Утренней почты» и ведущему Юрию Николаеву, отправился покорять Москву и добился успеха.
CHEBANOV участвовал в «Голосе», где столкнулся с большим стрессом. Но ни это, ничто другое не помешало ему подарить новую жизнь песне Андрея Губина «Ночь», ставшей кавером года.
Сайт «Страсти» поговорил с CHEBANOV о поиске себя, музыке, провальном альбоме и вере в себя, несмотря ни на что.
— Вы с 4 лет занимаетесь музыкой — с того момента не было ли у вас моментов, когда хотелось бросить это занятие, или взять длительную паузу?
Да — музыка для меня была жизнью с самого детства, но за эти годы случались периоды, когда это казалось слишком тяжелым. Когда мне было примерно 12, я устал от режима: постоянные занятия, репетиции — а я просто хотел быть ребенком, гулять с друзьями. Позже, уже в Москве, после первых успехов, я ожидал, что все пойдёт по нарастающей… но вместо этого наступило затишье. А самый болезненный момент — в 2018: мой альбом провалился, и я просто потерял себя на целый год. Я ушёл в блогерство, работал с женой, искал свою дорогу. Но музыка снова вернулась ко мне — со свежими песнями и новой верой в себя.
— В 6 лет вы победили на телевизионном конкурсе «Утренняя звезда». Какие двери перед вами открылись?
Победа на «Утренней звезде» в шесть лет стала переломным моментом. Я приехал из Барнаула, участвовал в большом конкурсе, меня встречали с красной дорожкой и оркестром — и это было какое-то волшебство. Я стал известен в своем городе, начал ездить на концерты, участвовал в фестивалях. Для ребенка это было не просто приключение, это была возможность — почувствовать, что музыка может стать путем жизни.
— Некоторые известные деятели критиковали «Утреннюю звезду» и называли эту программу совсем не детской. Ощущали ли вы что-то подобное? Что оставалось за шоу?
Да, я ощущал, что это не просто детский конкурс. Это был масштабный проект — серьезные съемки, большой стресс. За кулисами было много эмоций: ожидания, конкуренция, взрослая ответственность. Я ощущал, что нахожусь в своем маленьком «звездном» мире, где все возможно и все очень важно. Я до сих пор помню запах сцены, дым и напряжение финала — это впечатления, которые остаются на всю жизнь.
— Не давила ли на вас слава в таком юном возрасте? Есть ли какие-нибудь негативные моменты, связанные с этим?
Да, давила. Бывали моменты, когда я ощущал себя «звездой» даже перед друзьями — как будто я особенный, и вокруг меня всё крутится. Это мешало нормальным отношениям с одноклассниками. Но, с другой стороны, этот период помог мне расти — понять цену скромности и важность оставаться собой, несмотря на признание.
— В СМИ пишут, что вам тогда заприметила Лариса Рубальская. Как это произошло? Что она выделила в вас?
Это было через коллектив, в котором я пел. Ларисе Рубальской понравился мой голос и энергия, и она начала приглашать меня на свои мероприятия. Она стала для меня человеком, который не только верил в меня, но и давал реальные шансы. Я благодарен ей за то, что она помогла мне сделать первые шаги в шоу‑бизнесе.
— По словам Юрия Николаева, изначально детей для передачи искали по записным книжкам и отыскивали среди знакомых. Позднее, когда программа набрала популярность, на нее стали присылать аудио- и видеоматериалы с талантливыми детьми. Как вы попали на «Утреннюю звезду»?
Мой путь был командным: я выступал в шоу-театре «Каприз» из Барнаула, с коллективом репетировали, готовили номера, костюмы, песни. Мы приезжали как команда. Именно эта работа и подготовка позволили нам побеждать и быть заметными — и именно так я оказался на «Утренней звезде».
— У вас есть какие-нибудь воспоминания, связанные с Николаевым? Как вы восприняли новость о его смерти?
Да, у меня сохранились очень тёплые воспоминания о Юрии Николаеве. Для нас, детей, он был огромной фигурой — человеком, который мог сделать из тебя звезду, но за кулисами оставался простым, тёплым, с тонким юмором. Он называл меня «Ванятка», всегда подбадривал, и я чувствовал его искреннюю веру в меня. Поэтому новость о его смерти стала для меня настоящим ударом. Мы виделись несколько раз за последние годы, и каждый раз он узнавал, говорил добрые слова — это бесценно, когда человек такого масштаба спустя время говорит: «Я точно знаю, что выбрал тебя не зря».
— Вы подпевали Ирине Аллегровой в треке «Угонщица», когда вам было 10 лет. Расскажите, как тогда произошла эта коллаборация? Хотели бы вы сделать кавер на эту песню?
Это было на одном из звездных концертов, где я выступал с переделанной версией «Угонщицы». Ирина Аллегрова увидела это выступление и предложила на следующий день спеть вместе — чистая импровизация. Это было волшебно. Что касается кавера — пока таких планов нет: сейчас я сосредоточен на собственных треках и своём творческом пути.
— Вы писали, что у вас был депрессионный период во время жизни в Москве из-за неудачи клипа за ваш миллион рублей. Как вам удалось выбраться из этого состояния?
Да, это был тяжелый этап: я вложил все свои сбережения в клип на «Сердце» с Павлом Худяковым и ожидал прорыва. Но всё пошло не так, и я надолго потерял уверенность. Меня поддерживала и помогала выбраться подруга-психолог. Потом пришёл шанс — фестиваль Emporium Music Fest, участие, выступление, приз от МузТВ. Именно там я снова почувствовал себя на сцене, и это стало точкой перегруза: Евгений Орлов заметил меня и предложил продолжить путь.
— В соцсетях вы делились, что у вас не было сильной команды и больших ресурсов на первоначальном этапе становления артистом. И вы также писали, что были по уши в долгах. Как вам удалось выбраться из долговой ямы?
Это был один из самых сложных периодов: я отказался от стабильной карьеры ведущего, продал машину, почти не зарабатывал. Я не хотел вдаваться в жалобы, но открылся жене. Она меня поняла и предложила стать ее менеджером и фотографом. Мы вместе трудились, и примерно за год сумели закрыть долги. Потом музыка начала приносить доход — и наша семья перестала быть в финансовом тупике.
— В 2014 году вы стали участником 3-го сезона шоу «Голос». Слепые прослушивания обернулись для вас большим стрессом. Тогда вы сравнили выход на сцену с прыжком с парашютом. С тех пор вы научились справляться с нарастающим волнением, или до сих пор ловите такое состояние в определённые моменты?
Слепые прослушивания «Голоса» я помню как прыжок в пропасть — тогда в моей жизни все было шатко, а ещё и дедушка, который заменил мне отца, звонил и говорил: «Может, не надо? Опозориться же можно…» Его слова давили сильнее, чем сама сцена. Спасала только мама: она повторяла, что не нужно делать из одного выхода момент, который решит судьбу. «Отнесись к этому как к обычному концерту», — говорила она. И именно её спокойствие стало моей внутренней опорой.
Со временем я научился управлять страхом: помогают дыхательные техники, актёрские приёмы, подготовка — когда материал в руках как свой. Волнение всё равно есть, иногда очень сильное. Но стоит прозвучать первому аккорду — и все исчезает. Я растворяюсь в музыке, и то, что ещё минуту назад казалось непреодолимым, превращается в чистое творчество.
— В вашей жизни были ли еще моменты, когда вы оказывались в «состоянии невесомости» из-за сильного стресса?
Бывали. Особенно тяжелым оказался 2020 год: неудачи в карьере, изоляция, давление дома. Было ощущение, что всё валится, и в какой-то момент меня накрыли панические атаки. Это длилось почти год. Сейчас я знаю, как справляться: у меня есть поддержка, опыт и понимание себя.
— На конкурсе вам пришлось выбирать между Леонидом Агутиным и Димой Биланом. Тогда вы кинули жребий. Вы сделали это, чтобы не обидеть никого из членов жюри, или же просто иногда прибегаете к такому методу при решении вопросов? Какие еще решения вы принимали в таком случае на основе жребия?
Иногда я доверяю судьбе — и этот момент на «Голосе» стал тому примером. Да, я действительно сказал: «Если два наставника повернутся, кину монетку». Так и произошло: Агутин и Билан — оба сильнейшие наставники. Монетка указала на Билана — и я ни разу не пожалел. Это не был жест пренебрежения: это решение из доверия и смирения, урок, что в шоу-бизнесе всё может быть очень неожиданным.
— Вы подарили новую жизнь песне Андрея Губина «Ночь», записав кавер. Он стал рекордсменом по прослушиваниям на интернет-платформах и подарил вам номинацию «Кавер года» премии RU.TV. Скажите, какие хиты вы бы ещё хотели «оживить»?
«Ночь» — действительно поворотный момент. Я выложил одно единственное видео в TikTok, вообще ничего от него не ожидая, а оно вдруг выстрелило и стало новым большим хитом. Если честно, у меня не было специальных планов «оживлять» какие-то еще песни. Но так получилось, что ещё очень круто завирусилась версия «Люби меня, люби» — это песня, которую я сам искренне люблю, и мы сделали её в рамках проекта «Фантастика».Но специально садиться и высчитывать, что «перезапустить» следующим, я не хочу. Сейчас мне важно создавать свою собственную музыку — ту, где каждая нота и каждое слово идут изнутри, а не из ностальгии.
— Ваш клип на трек «Мона Лиза» сняла блогер Ида Галич. Почему вы решили обратиться за этим к ней, а не к профессиональным режиссерам?
С Идой у нас очень теплые отношения: мы знали друг друга ещё из блогерского агентства, где работали с Дашей. Ида — очень креативный человек, у нее отличное чувство юмора, и мне хотелось, чтобы клип «Мона Лиза» получился легким, ироничным и живым. Она взяла продакшен на себя, мы подключили мою команду — и получилась работа, которой я действительно горжусь.
— Вам удалось посотрудничать с Ларисой Долиной и спеть хит «Погода в доме». Композиция прозвучала в оригинальной интерпретации с текстовыми вставками от вас. В октябре того же года вышел клип. Некоторые музыкальные критики утверждают, что у Долиной тяжелый характер. Скажите, это как‑то проявлялось в вашей совместной работе?
С Ларисой Александровной у нас получилось очень естественное и уважительное взаимодействие. Да, я слышал мнения о её характере, но лично этого не почувствовал: она мудра, опытна, знает, как работать в студии. Записывая «Погоду в доме», она быстро шла на контакт, и всё происходило легко и профессионально.
— Долина требовательнее в творческом плане, нежели другие артисты?
Да, Лариса Александровна требовательна, но это та спокойная, профессиональная требовательность, которая рождается из огромного опыта, а не из капризов. Я работал и с молодыми артистами, и с мэтрами вроде Владимира Преснякова — и, честно говоря, именно молодежь порой оказывается гораздо придирчивее. С Ларисой Александровной же все прошло удивительно легко: на записи «Погоды в доме» ей хватило трех дублей, аранжировку она утвердила с первого раза, съемки клипа — идеальные, без нервов и хаоса. Это не история про «сложный характер», это про мастерство, точность и мудрость человека, который точно знает, чего хочет, и умеет работать красиво и уважительно.
— Вы сделали предложение вашей супруге Дарье Шашиной весьма романтическим образом (на подъемнике с шарами и кольцом). Были ли у вас ещё какие-нибудь идеи, как сделать предложение?
Да, была идея сделать это на воздушном шаре — но погода подкачала, мороз. Тогда я импровизировал: позвонил друзьям, попросил шары, взял подъемник, подключил оператора, чтобы запечатлеть момент. Эта спонтанность и небольшая ссора перед предложением сделали все еще более сильным и искренним.
— В октябре вы второй раз стали отцом. Поздравляем! Как изменилась ваша жизнь в связи с этим? Стало больше ответственности и меньше отдыха?
В октябре я во второй раз стал отцом — 6 октября родился наш второй сын, и жизнь сразу изменилась: свободного времени не осталось совсем, ответственность выросла вдвое, а полноценный сон превратился в роскошь. Мы с женой дежурим ночами по очереди, днем я на работе, она — с малышом, старший Макс ходит в сад, и это, конечно, непростой период. Но при всех сложностях я чувствую колоссальное счастье: не думал, что сердце может расшириться настолько, что любви станет еще больше, чем было. Один ребенок — счастье, а два — счастье, которое удваивает все самое светлое в жизни.
— Что для вас страсть?
Для меня страсть — это эмоции, яркий посыл, желание что-то создать или овладеть чем-то. Страсть — это огромная сила, которая способна привести к значительным событиям в жизни и изменить ее.