«Уводить в наручниках к другому родителю»: Останина об обязательном совместном воспитании детей после развода

Депутаты Госдуму внесли на рассмотрение новый законопроект, обязывающий супругов после развода совместно воспитывать детей. Предлагается внести изменения в Семейный кодекс, согласно которым индивидуальный график проживания ребенка с каждым из родителей будет устанавливаться судом.

По мнению авторов документа, новая инициатива поможет детям сохранить полноценные отношения с обоими родителями и не выбирать, с кем из них оставаться жить. Однако возникает вопрос, как законопроект будет реализован на практике.

Депутат ГД, глава комитета по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина в разговоре с сайтом «Страсти» отметила, что в России пока нет необходимости в подобного рода нововведениях.