«Уводить в наручниках к другому родителю»: Останина об обязательном совместном воспитании детей после развода
© Freepik
Депутаты Госдуму внесли на рассмотрение новый законопроект, обязывающий супругов после развода совместно воспитывать детей. Предлагается внести изменения в Семейный кодекс, согласно которым индивидуальный график проживания ребенка с каждым из родителей будет устанавливаться судом.
По мнению авторов документа, новая инициатива поможет детям сохранить полноценные отношения с обоими родителями и не выбирать, с кем из них оставаться жить. Однако возникает вопрос, как законопроект будет реализован на практике.
Депутат ГД, глава комитета по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина в разговоре с сайтом «Страсти» отметила, что в России пока нет необходимости в подобного рода нововведениях.
«Конечно, это хорошая идея, чтобы ребенок не забывал своих родителей. Но я не вижу в новом законе механизма реализации. И я как раз собираюсь задать его авторам вопрос о применении идеи на практике. Потому что сегодня, согласно нашей Конституции, за воспитание своего несовершеннолетнего ребенка ответственность несут оба супруга. И в случае развода, если не удалось мирно урегулировать спор и, если один из родителей не лишен родительских прав, суд определяет порядок воспитания ребенка», — объяснила парламентарий.
Кроме того, подчеркивает Останина, не стоит забывать о психологическом здоровье ребенка, которое может пострадать из-за предложенной меры.
«Предположим, ребенок остается жить с матерью, но при этом суд определяет, что папа имеет право видеться с ним столько-то дней в неделю. Зачастую у родителей, которые разведены, появляются новые семьи. И получается, что там у папы новая жена, новые дети, и здесь у мамы новый муж и так далее. И вот ребенок сходил к отцу, вернулся нервным и расстроенным. Так вот далеко не факт, что такая жизнь на две семьи положительно скажется на его психике. Чтобы ее пощадить, мне представляется правильным договориться родителям. А так, конечно, можно с помощью судебных приставов увести ребенка в наручниках к другому родителю. Но вряд ли это принесет счастье в семью. Потому что нельзя насильно заставить любить», — объяснила глава комитета.
Авторы инициативы в пояснительной записке к закону ссылаются на успешный опыт других стран. Однако, по мнению Нины Александровны, в российских реалиях практика обязательного воспитания детей после развода не сработает.
«Давно уже “цивилизованная” Европа перестала быть для нас примером. Мы другие, понимаете? У нас семья — это очень широкое понятие. Не только мама и папа, но еще и бабушки с дедушками. Двоюродные дяди и тети, крестные родители — это тоже семья. Мы отличаемся своими семейными традициями. Так давайте это отличие сохранять. Зачем переписывать у других? Поэтому я не поддерживаю этот законопроект», — заключила депутат ГД.