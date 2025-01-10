Живет в Португалии, была замужем: что известно о 30-летней возлюбленной Дмитрия Ендальцева

Новая девушка актера Ендальцева переехала в Португалию, где занимается терапией. Об этом стало известно «Страстям».

Сегодня СМИ сообщили о расставании актера Дмитрия Ендальцева с Анной Чиповской. Пара была вместе с 2017 года, а в 2023 году они поженились. Однако, в объективах папарацци актера обнаружили с некой Викторией Сорокиной.

«Страстям» удалось выяснить, что девушке 30 лет. В 2022 году она переехала жить в Португалию. До этого Сорокина была студенткой в Копенгагене, после начала учиться в Порту на психолога. В соцсетях она пишет, что помогает людям находить дорогу друг к другу с помощью семейной и парной терапии.

Кроме того, Сорокина занимается цифровым искусством и падел-теннисом.

Еще в 2020 году девушка, судя по соцсетям, была замужем за гражданином Дании. Когда именно распался их брак, неизвестно.

«Вот уже пятый год я странствую по незнакомым странам, пытаюсь вить в них гнезда среди лингвистических и культурных ветвей и деталей», — пишет в блоге девушка.

Ранее мы писали о том, что Анну Чиповскую заподозрили в романе со звездой «Триггера», который младше нее на 9 лет.