Жительница Сочи Душанова о лишившем ее глаза бывшем: «Опасность состоит в том, чтобы он не попал на СВО»
© Личный архив Ксении Душановой
Жительница Сочи Ксения Душанова, которая перед Новым годом лишилась глаза после избиения бывшим возлюбленным, предположила, что он добивается отправки на СВО. По мнению россиянки, он считает, что в зоне специальной военной операции ему будет лучше, чем в колонии в случае ее победы в суде.
В интервью порталу «Страсти» Ксения заявила, что подозреваемого задержали практически сразу после того, как она попала в больницу. Напомним, что мужчина проник в ее квартиру посреди ночи и избил ключом от машины. Причем Душанова уверена, что он был намерен не просто покалечить, а убить ее. По ее словам, он готовил себе алиби.
«Он в эту ночь был абсолютно во всех клубах, его видели. Он там с какой-то девушкой всем записывал кружочки, как счастлив. Ну да, он пил в клубе, но не особо. У него больной желудок, он алкоголь не принимал. Но о том, что он готовился меня убить, очень многое говорит. И я в этом вообще не сомневаюсь. То есть это прям конкретная была подготовка. И эту шапочку он взял, и алиби, и этим халатом обмотался, чтобы кровью не запачкаться, потому что он потом вернулся в ночные клубы, после того, как уехал с квартиры, и еще какую-то девчонку вроде бы дома у себя оставил», - поделилась пострадавшая.
Ксения считает, что подозреваемый прекратил ее избивать, так как посчитал, что она уже мертва. Однако ошибся. Девушка даже смогла найти в себе силы и прокусить ему палец на руке, благодаря чему его удалось позже опознать.
«Я оперу сказала, кого подозреваю и попросила проверить его палец. А он, по всей видимости, был убежден, что все продумал! И он сам приехал, а на пальце прям конкретный отпечаток зуба. Не очень хорошо подготовился - перчатки не надел. Странно. Ну, не знаю, как говорится, не мне об этом судить. Пусть следствие разбирается. Вряд ли бы он приехал, если бы знал, что кто-то сказал про след на пальце», - заявила россиянка.
Сейчас подозреваемый находится под арестом. Ксения отметила, что он не нанял адвоката, и она подозревает, что в планах у мужчины подписать контракт и отправиться на СВО. Однако она не может этого допустить.
«Он, по-моему, раз 17 уже поменял показания и очень ведет себя нестабильно. Вначале плакал, раскаивался, заходил через «люблю, не могу». Сейчас часто в отрицание уходит. Он в Краснодаре в изоляторе. Проходит он по 105-й статье. Мы еще добавили потерпевшими двоих детей. Судмедэксперт признал их потерпевшими, так как они психологически пострадали. То есть мы всячески стараемся утяжелить статью, потому что опасность сейчас состоит в том, чтобы он не попал на СВО. В принципе, у него, я убеждена, именно такой план. Мы всячески способствуем тому, чтобы господин Бастрыкин взял это дело под контроль», - рассказала Ксения.
Интервью с Ксенией Душановой читайте на сайте «Страсти».