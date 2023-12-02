«Жить в музее я не хочу»: Анна Хилькевич назвала стиль, который выбрала для ремонта дома

Осенью актриса Анна Хилькевич приобрела в ипотеку участок в 20 соток с двухэтажной постройкой площадью 324 кв. метров. Зимой она планирует заехать в новый дом вместе со своей семьей. Звезда «Универа» на презентации детской косметики блогера и певицы Елены Сажиной рассказала корреспонденту сайта «Страсти», в каком стиле будет выполнен ремонт в ее гнездышке.

Хилькевич отметила, что изначально ремонт хотели сделать в стиле бохо, но ей и супругу показалось, что он смотрится слишком просто.

«Мы перешли к богемному, и к нему подключили современный стиль. Просто все очень намешано, но это прикольно. Классно выглядит», — заключила она.

При этом Анна отметила, что стиль ретро, в котором, к примеру, выполнена квартира Димы Билана, ей не подходит.

«Я не про ретро. Я очень уважаю любую историю, но жить в музее не хочу», — пояснила актриса.

Актриса замужем за бизнесменом Артуром Волковым. Пара воспитывает двух дочерей — семилетнюю Арианну и пятилетнюю Марию.

Напомним, ранее Анна Хилькевич пожаловалась на поведение младшей дочери в Париже и сказала, что устала быть мамой.