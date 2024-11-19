«Жить не хотелось»: крановщица из шоу «Царица» рассказала о предательстве жениха

Крановщица из Иркутской области Анна Соколова покоряет сцену на музыкальном шоу «Царица» на телеканале «Пятница!». 37-летняя участница в интервью сайту «Страсти» рассказала о непростой судьбе и предательстве жениха.

Девушка пережила смерть родного брата и предательство любимого человека, который бросил беременную Анну накануне свадьбы. Музыка помогла ей не только пережить сложные периоды, но и стать сильнее вопреки всему.

«После такого удара в двадцатилетнем возрасте я вообще потерялась. Полтора года не могла прийти в себя: мир будто рухнул, я полностью во всем и всех разочаровалась. Пропало доверие, да и жить не хотелось – в тот же период времени ушел из жизни и мой брат. Ужасное время – даже вспоминать не хочу. Мама меня и в церковь водила, и в санатории возила – чего только не делала, всегда была рядом. У меня и подруг не было, потому что после знакомства с отцом ребенка я о семье больше думала и от всех отстранилась», – поделилась Анна.

Девушка вспомнила, что отец ребенка появился лишь однажды, когда дочке было всего три месяца.

«Никакого участия в ее жизни не принимал – платил лишь алименты по галочке. Его будто подменили – не такого человека я знала. Мама мне всегда говорила, что мне тяжело, потому что я одна. Как только появится достойный человек, я легче все перенесу – клин клином вышибают. Со своим супругом познакомилась, когда дочке был почти год», – рассказала участница шоу.

Анна призналась, что тогда не была готова к отношениям. Мужчина тоже переживал неудачный опыт. Поэтому, по словам девушки, они начали общаться как «два друга по несчастью».

Полное интервью Анны Соколовой о работе на заводе, участии в музыкальном шоу и мечтах можно прочитать здесь.