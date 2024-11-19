«Не каждому мужчине это под силу, а женщине тем более»: крановщица Анна Соколова о жизни до шоу «Царица»
© Предоставлено пресс-службой телеканала «Пятница!»
Женственная и сильная духом Анна Соколова из Иркутской области поразила членов жюри музыкального шоу «Царица», которое стартовало на телеканале «Пятница!». 37-летняя участница работает машинистом мостового крана на алюминиевом заводе, но всегда мечтала петь на сцене.
Девушка пережила смерть родного брата и предательство любимого человека, который бросил беременную Анну накануне свадьбы. Музыка помогла ей не только пережить сложные периоды, но и стать сильнее вопреки всему.
В интервью сайту «Страсти» Анна рассказала о том, как выбрала такую необычную профессию, создала музыкальную группу и нашла новую любовь после предательства жениха.
Как вы стали машинистом мостового крана? Почему решили выбрать именно эту профессию?
На завод я пришла после перевода в институте на заочное отделение. Устроилась сначала в хозяйственную службу, потому что попасть прямиком на завод по специальности без чьей-либо помощи, даже имея высшее образование, было невозможно. Мы с женихом планировали семейную жизнь и хотели детей, готовились к свадьбе.
Зарплата была мизерной: тогда в 2006 году, как у начинающего сотрудника без надбавок за стаж и прочих начислений, она составляла 5 тысяч рублей. Отработала полгода, забеременела и ушла в декретный отпуск. Уже будучи в декрете узнала, что наш завод набирает сотрудников на курсы крановщиков – я пошла не раздумывая. Да, дочка у меня тогда только родилась, но я не могла упустить такую возможность – зарплата у крановщиков была в разы выше и график мне подходил. Думала, что поработаю пока крановщицей, параллельно закончу институт и потом уже устроюсь по специальности (этого так и не случилось).
У нас градообразующее предприятие: большинство горожан работают на нем, в том числе и практически все мои родственники. Мои брат с сестрой тоже крановщики, муж, мама, отец и оба дяди – сотрудники завода.
Я работаю на складе сырья и производства анодной массы, которую мы отгружаем в машины для основного производства алюминиевой продукции.
Эта работа считается мужской, а как женщине справляться с ней? Вы чувствовали неодобрение со стороны коллег, родных, друзей, а кто вас поддерживал? Может была травля, упреки?
Сказать, что было сложно – ничего не сказать. Помню, как отстажировалась и меня сразу одну работать оставили… Это был ужас. Я и руки на работе обмораживала и чего только не пережила – тогда, в молодости, я не так, конечно, свою жизнь представляла.
Звонила по ночам супругу и маме – они очень меня поддерживали. Хотела уволиться, но я понимала, что заработать, кроме как на заводе, возможности нигде не будет – я ведь была без опыта и образования. К тому же были семейные трудности, и финансовая поддержка семьи оказалась на моих плечах. Мне также было тяжело влиться в женский коллектив опытных сотрудниц: молодых и неопытных, как правило, не любят и не принимают.
У нас немало крановщиц на заводе. Поэтому я бы не сказала, что это по определению мужская профессия. К тому же, важно лишь то, «твоя» ли профессия или нет и насколько комфортно ты себя чувствуешь – тогда нет никаких преград.
Как вам удается сочетать сильные человеческие качества с женской хрупкостью, нежным голосом, оставаться такой женственной?
Сильной меня сделали жизненные обстоятельства: я знаю не понаслышке, как и что дается, какие трудности преодолеть, чтобы быть на плаву. Мы с мамой все время говорим, что вся наша жизнь – сплошные препятствия и трудности. Только выдохнешь, как опять начинаются «сюрпризы». Мне кажется, что не каждому мужчине это под силу, а уж женщине тем более. Но родилась я женщиной. Мне очень хочется побыть иногда слабой и чувствовать себя защищенной. Я слишком рано стала взрослой и самостоятельной.
Голос у меня, конечно, не нежный. Мне даже писали: «Голос у вас такой же сильный, как и вы сами. Только у сильных духом людей может быть такой голос». Хоть, честно скажу, всегда стеснялась своего тембра…
На самом деле и женственности во мне достаточно, я это знаю, просто не всегда получается ее проявлять – особенно когда большую часть времени приходится себя защищать и отстаивать.
Вы окружены мужским вниманием на работе? Наряжаетесь ли вы, наносите ли макияж?
Я никогда не была обделена вниманием – всегда стараюсь одеваться красиво, ярко, не как все, и, конечно, использую макияж. Но именно при исполнении обязанностей, когда переодеваюсь в рабочую одежду, надеваю каску и поднимаюсь на кран, остаюсь, конечно же, незамеченной – меня ведь там никто не разглядит. В последнее время стараюсь меньше заморачиваться насчет своего внешнего вида и одежды, быть проще.
Что бы вы сказали девушкам, желающим сменить профессию на «мужскую»? Стоит идти или нет?
В первую очередь должно быть четкое понимание – «твое» ли это? Тому, кто предпочитает более «белую» и «чистую» работу, однозначно не подойдет. Многие не могли поверить, что я, молодая, красивая и ухоженная девушка, работаю на кране. Даже я стеснялась об этом говорить.
Но среди мужчин ведь тоже есть парикмахеры и визажисты! Да и многим, как мне, профессию определяют жизненные обстоятельства, а не личный выбор, к сожалению.
У вас на заводе есть кавер-группа, к кому пришла идея ее создания? Что за песни исполняете, какой жанр?
Три года назад мой коллега Дмитрий (мы с ним не были знакомы) решил набрать группу музыкантов и вокалистов для исполнения авторских песен. Я увидела его объявление в корпоративных социальных сетях, пришла на собрание и на репетицию – так с ними и осталась. Благодаря ребятам исполнилась моя творческая мечта: я всегда хотела петь на сцене под живой аккомпанемент. Сначала мы исполняли кавера песен в стиле рок – так с шансона на него переключилась. А так дома с мамой и дочерью пою народные песни, на городских же мероприятиях – поп. Это здорово, что могу и пробую себя в разных жанрах.
Эта группа помогла мне вокально раскрыться, почувствовать себя увереннее на сцене. Дмитрий, хоть и непрофессионал, но очень талантливый – с шикарными вокальными данными, мастерской игрой на инструментах и большими композиторскими умениями – внес в меня вклад как в артистку очень мощный. Можно сказать, что он мой учитель и наставник.
Кто из певцов, певиц является для вас вдохновением, примером, а с кем хотели бы спеть дуэтом?
Я обожаю Лепса, Долину, Валерию, Шамана, Гагарину, Лорак, Лазарева. Разную музыку люблю – любой дуэт был бы ценен.
Как на вас повлияло расставание с мужчиной, от которого вы забеременели? Как смогли найти силы жить дальше, растить одна ребенка? Он больше не объявлялся или вы виделись потом? Помогал ли с ребенком? Как встретили новую любовь?
После такого удара в двадцатилетнем возрасте я вообще потерялась. Полтора года не могла прийти в себя: мир будто рухнул, я полностью во всем и всех разочаровалась. Пропало доверие, да и жить не хотелось – в тот же период времени ушел из жизни и мой брат. Ужасное время – даже вспоминать не хочу. Мама меня и в церковь водила, и в санатории возила – чего только не делала, всегда была рядом. У меня и подруг не было, потому что после знакомства с отцом ребенка я о семье больше думала и от всех отстранилась.
Отец ребенка появился лишь однажды, когда дочке было три месяца. Никакого участия в ее жизни не принимал – платил лишь алименты по галочке. Его будто подменили – не такого человека я знала.
Мама мне всегда говорила, что мне тяжело, потому что я одна. Как только появится достойный человек, я легче все перенесу – клин клином вышибают. Со своим супругом познакомилась, когда дочке был почти год. Не могу сказать, что была готова к отношениям, да и у него был до меня не очень радужный опыт семейной жизни... Поэтому мы сначала общались как два друга по несчастью.
Для чего вы пришли на проект «Царица» и чего ждете от участия, победы? Какая у вас основная цель и ваши мечты уже после шоу?
Как-то я дала себе слово больше не участвовать в местных городских конкурсах – потому что хотелось быть уже на ступеньку выше. Приняла участие в чемпионате «караоке» канала (шоу «Поющий офис» телеканала «Пятница!») – заняла второе место и оттуда узнала о проекте «Царица». Подала заявку, потому что проект подразумевал участие непрофессионалов, людей обычных профессий и непростой судьбы... Подумала, а почему бы не попробовать, вдруг мне повезет – я ведь вроде по всем условиям подхожу.
Когда приехала на кастинг, глаза на лоб полезли – почувствовала себя спортсменом юниором против мастера спорта на татами. Я очень испугалась, было сильное желание уехать домой. Но решила бороться со страхами и наконец-то вступить в соревнование с сильнейшими. Сначала целью было не вылететь сразу на кастинге, а потом удержаться как можно дальше. Аппетит приходит во время еды...
Само нахождение на этом проекте не только для меня, но и для моего города – огромный прорыв и достижение. Это невероятно мощный шаг и вложение в мое творчество. О победе не думаю, хоть и мечтаю. Но понимаю, какие здесь все сильные, и, конечно, подсознательно отодвигаю себя на задний план. Не загадываю, как закончится проект, там и видно будет. Не хочу ни радоваться раньше времени, ни разочаровываться.
Кто из судей, членов жюри вам больше всего нравится? Чье мнение наиболее ценно?
Любое мнение членов жюри для меня ценно. Критику не все мы любим и часто прислушиваться к ней не хотим – мы все-таки взрослые люди… Я все беру во внимание – как урок, как опыт. Для меня это уже подарок, что меня услышали такие люди – я об этом даже мечтать не могла! И да, они строгие, но честные и справедливые. Если уж и говорят что-то, то я точно знаю, над чем мне нужно конкретно поработать и на что обратить внимание.
Наш сайт называется «Страсти», а что для вас значит страсть?
Первое, что приходит в голову – сверхсильное влечение в любви и отношениях. Потом уже страсть к творчеству, к красивой одежде. Оставлю свой ответ немного «под тайной».