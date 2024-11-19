«Не каждому мужчине это под силу, а женщине тем более»: крановщица Анна Соколова о жизни до шоу «Царица»

Как вы стали машинистом мостового крана? Почему решили выбрать именно эту профессию?

На завод я пришла после перевода в институте на заочное отделение. Устроилась сначала в хозяйственную службу, потому что попасть прямиком на завод по специальности без чьей-либо помощи, даже имея высшее образование, было невозможно. Мы с женихом планировали семейную жизнь и хотели детей, готовились к свадьбе.

Зарплата была мизерной: тогда в 2006 году, как у начинающего сотрудника без надбавок за стаж и прочих начислений, она составляла 5 тысяч рублей. Отработала полгода, забеременела и ушла в декретный отпуск. Уже будучи в декрете узнала, что наш завод набирает сотрудников на курсы крановщиков – я пошла не раздумывая. Да, дочка у меня тогда только родилась, но я не могла упустить такую возможность – зарплата у крановщиков была в разы выше и график мне подходил. Думала, что поработаю пока крановщицей, параллельно закончу институт и потом уже устроюсь по специальности (этого так и не случилось).

У нас градообразующее предприятие: большинство горожан работают на нем, в том числе и практически все мои родственники. Мои брат с сестрой тоже крановщики, муж, мама, отец и оба дяди – сотрудники завода.

Я работаю на складе сырья и производства анодной массы, которую мы отгружаем в машины для основного производства алюминиевой продукции.

Эта работа считается мужской, а как женщине справляться с ней? Вы чувствовали неодобрение со стороны коллег, родных, друзей, а кто вас поддерживал? Может была травля, упреки?

Сказать, что было сложно – ничего не сказать. Помню, как отстажировалась и меня сразу одну работать оставили… Это был ужас. Я и руки на работе обмораживала и чего только не пережила – тогда, в молодости, я не так, конечно, свою жизнь представляла.

Звонила по ночам супругу и маме – они очень меня поддерживали. Хотела уволиться, но я понимала, что заработать, кроме как на заводе, возможности нигде не будет – я ведь была без опыта и образования. К тому же были семейные трудности, и финансовая поддержка семьи оказалась на моих плечах. Мне также было тяжело влиться в женский коллектив опытных сотрудниц: молодых и неопытных, как правило, не любят и не принимают.

У нас немало крановщиц на заводе. Поэтому я бы не сказала, что это по определению мужская профессия. К тому же, важно лишь то, «твоя» ли профессия или нет и насколько комфортно ты себя чувствуешь – тогда нет никаких преград.

Как вам удается сочетать сильные человеческие качества с женской хрупкостью, нежным голосом, оставаться такой женственной?

Сильной меня сделали жизненные обстоятельства: я знаю не понаслышке, как и что дается, какие трудности преодолеть, чтобы быть на плаву. Мы с мамой все время говорим, что вся наша жизнь – сплошные препятствия и трудности. Только выдохнешь, как опять начинаются «сюрпризы». Мне кажется, что не каждому мужчине это под силу, а уж женщине тем более. Но родилась я женщиной. Мне очень хочется побыть иногда слабой и чувствовать себя защищенной. Я слишком рано стала взрослой и самостоятельной.

Голос у меня, конечно, не нежный. Мне даже писали: «Голос у вас такой же сильный, как и вы сами. Только у сильных духом людей может быть такой голос». Хоть, честно скажу, всегда стеснялась своего тембра…

На самом деле и женственности во мне достаточно, я это знаю, просто не всегда получается ее проявлять – особенно когда большую часть времени приходится себя защищать и отстаивать.

Вы окружены мужским вниманием на работе? Наряжаетесь ли вы, наносите ли макияж?

Я никогда не была обделена вниманием – всегда стараюсь одеваться красиво, ярко, не как все, и, конечно, использую макияж. Но именно при исполнении обязанностей, когда переодеваюсь в рабочую одежду, надеваю каску и поднимаюсь на кран, остаюсь, конечно же, незамеченной – меня ведь там никто не разглядит. В последнее время стараюсь меньше заморачиваться насчет своего внешнего вида и одежды, быть проще.