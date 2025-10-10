«Жил в тени отца и был примером того, как на детях природа отдохнула»: как «Папины дочки» повлияли на карьеру Леонова

Актер Андрей Леонов — наследник звезды советского кино Евгения Леонова. Как и отец, он с юности решил пойти в кино, но первое время его карьера не складывалась. По словам кинокритика Александра Шпагина, он жил в тени отца и только к 40 годам смог доказать, что у него тоже есть талант. Об этом он рассказал сайту «Страсти».

Несмотря на то, что многие Леонова знают по сериалу «Папины дочки», в его фильмографии довольно много больших проектов. Также он играет на театральной сцене. Но большое количество предложений у него было не всегда. Кинокритик рассказал, что в начале карьеры все видели в Андрее только продолжение его отца.

«У Андрея Леонова в карьере как раз все, слава тебе Господи, состоялось. Но он начинал совершенно печально. Разумеется, он жил в тени отца и был типичным примером того, как на детях природа отдохнула. Жил человек из жалости, из уважения к отцу. Если он был кому-то интересен, то только в каких-то передачах про отца, где он делился какими-то воспоминаниями. Иногда он получал призы памяти отца на вечерах, естественно, тоже посвященных отцу. Я всегда на него смотрел тогда, в 90-е годы, и думал: „Господи, вот живет несчастный человек“», — поделился Шпагин.

По мнению кинокритика, наладить карьеру Леонову помог Марк Захаров, который дал ему первую большую роль в театре после съемок в «Обыкновенном чуде». А уже затем в жизни актера случились «Папины дочки».

«К 40 годам он сыграл роль, которая не соответствовала его возрасту. Керубино в „Женитьбе Фигаро“ Захарова. И вот там Леонов раскрылся. Наконец, ему дали роль после „Обыкновенного чуда“, ведь больше его и не снимали. А Захаров дал ему нормальную большую роль. И он сыграл достаточно ярко. Леонов со своим таким детсковатым лицом совершенно нормально воспринимался на сцене в виде 16−17-летнего такого пухлого пупса. И вот тут его стали снимать в сериалах. И он пошел, пошел, пошел. Он уже нашел этот образ, который потом нам и показал в „Папиных дочках“. Это медвежонок такой, человек, который пытается укрепиться в жизни. И в „Папиных дочках“, конечно, все очень удачно сложилось, потому что тут он уже просто все — проснулся суперзвездой, и эта роль стала знаковой», — поделился кинокритик.

Сейчас Леонов ассоциируется у зрителей с комедийным сериалом, но Александр Шпагин не видит в этом ничего плохого. По его словам, хорошо, что у актера есть такая знаковая роль, по которой его узнают.

«Все равно он для всех остается в первую очередь человеком из „Папиных дочек“. Андрей Леонов добился славы, известности, ну и слава Богу. Как Лоза говорил: „Если есть одна знаковая песня, в данном случае „Плот“, уже очень хорошо. Может быть, послушают и остальные“. То же самое и здесь», — рассказал Шпагин.

Ранее кинокритик Александр Голубчиков рассказал, почему Филиппа Бледного не снимают в большом кино.