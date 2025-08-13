«Жил в Москве за счет богатой тетушки»: другие жертвы рассказали о напавшем на Дарью Лымарь массажисте

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Лымарь рассказала в интервью «Страсти», что связалась с другими жертвами массажиста, который пытался изнасиловать ее в июне 2025 года. Девушка отметила, что одна из россиянок сообщила ей — он встречался с ней примерно за месяц до свидания с Дарьей.

По словам Лымарь, она далеко не первая, кто пострадал от рук массажиста. Она поделилась, что ей писали другие предполагаемые жертвы, но никто не хочет раскрывать личность.

«Мне писали девушки о том, что тоже от него страдали. Он пытался на них натравить ротвейлера, как и на меня, угрожал, удерживал. Но они не раскрывают личности, так как выбрали молчание. У нас очень много в стране девушек, которые делают такой выбор. Но каждый живет эту жизнь, как хочет, и рассказывает или нет о насилии по своему выбору», - рассказала экс-звезда реалити.

Одна из девушек сообщила Дарье, что виделась с массажистом примерно за месяц до его встречи с Лымарь. Россиянка отметила, что сразу заподозрила неладное, поэтому прервала свидание.

«Я поняла, что человек не в себе, просто встала, начала собираться и ушла ни с чем. До меня девочки тоже отдыхали с ним, он неадекват полный, сразу узнала его», - поделилась девушка с Дарьей.

Еще одна россиянка, которая знает подозреваемого, рассказала, что за ним давно закрепилась репутация человека без моральных принципов.

«Он жил в Москве за счет старенькой богатой тетушки, у которой дети или его родственники. Твоя подруга прекрасно понимала, кто он есть на самом деле», - заявила собеседница Лымарь.

Напомним, что с массажистом Дарью познакомила подруга Юлия. После случившегося она призналась, что считала мужчину хорошим и порядочным.

Полную историю Дарьи Лымарь читайте на сайте «Страсти».