Жертва домашнего насилия Светлана Грачева о значимости сериала «Сама виновата?»: «Нужно такие истории предавать огласке»

Экс-жена топ-менеджера крупной российской нефтяной компании и жертва домашнего насилия Светлана Грачева рассказала о значимости сериала «Сама виновата?», снятого по истории ее однофамилицы Маргариты Грачевой. Напомним, что ей муж из ревности отрубил руки в лесу. По мнению Светланы, об этом не нужно молчать, так как огласка поможет женщинам, столкнувшимся с абьюзом, бороться.

В 2019 году Светлана едва не распрощалась с жизнью. Муж напал на нее, и она верит, что в тот день чудом осталась жива. Больше четырех лет Грачева судилась с экс-супругом, пока, наконец, не добилась справедливости – нефтяника признали виновным.

На протяжении всего этого времени Светлана не молчит и активно рассказывает историю своей жизни в СМИ, хоть ей это и нелегко вспоминать. В интервью порталу «Страсти» россиянка призналась, что именно публичность способна помогать женщинам, ставшим жертвами домашнего насилия, поэтому она хорошо относится к выходу сериала «Сама виновата?».

«С Маргаритой Грачевой я общалась лично, она прекрасная женщина. Я считаю, что нужно такие истории предавать огласке: снимать фильмы, писать статьи. Так как всегда лучше показать то, что может привести к трагичным последствиям, чем не показать. Знаете, ко мне обращались разные люди, есть истории, в которых и в 65 лет женщина пострадала от домашнего насилия, например, была избита родным сыном и находилась на грани суицида. Это все так ужасно. Одной мне не справиться, я не смогу всех поддержать, обнять, дать грамотный совет. В этом случае всегда работает огласка. Прочитав мою историю, кто-то из женщин мне напишет, кто-то сделает выводы, кто-то просто будет знать, что есть такая Светлана Грачева, у которой, казалось бы, нет ни сил, ни надежды на помощь, где отказные выносились 11 раз, а в итоге все закончилось положительно и еще будет присуждена компенсация от РФ», - поделилась Светлана.

Полное интервью со Светланой Грачевой о домашнем насилии, судах и жизни после победы читайте на сайте «Страсти».