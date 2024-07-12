Жертва домашнего насилия Светлана Грачева дойдет до Верховного суда

Жертва домашнего насилия Светлана Грачева собирается подавать жалобу в Верховный суд России. Бывший муж правозащитницы, который избивал ее в браке, пытается оправдать свои действия. Подробности узнал портал «Страсти».

Дело Светланы Грачевой является одним из самых громких в стране. На протяжении уже пяти лет она судится с экс-супругом – топ-менеджером крупной российской нефтяной компании. 11 раз ей отказывали в возбуждении уголовного дела. Но в феврале 2023 года Савеловский районный суд Москвы все-таки вынес обвинительный приговор.

На этом разбирательства Светланы не закончились. Бывший муж подал кассационную жалобу, и решение апелляционного суда было отменено. Дело отправили в Савеловский суд на новое рассмотрение с новым составом судей.

Чтобы добиться справедливости, Грачева намерена идти до конца и обращаться в Верховный суд.

«Мы уже запросили у Савеловского суда копии кассаций, чтобы пойти в Верховный суд», - заявила правозащитница.

Ранее портал «Страсти» выпустил большое интервью со Светланой Грачевой и еще одной жертвой домашнего насилия Александрой Ивановой. Читайте его на нашем сайте.