«Если проблему замалчивать – она не решится»: истории жертв домашнего насилия, которые более 5 лет судятся с тиранами

— Когда произошло ваше знакомство с мужем, вы сразу не заметили у него агрессии, тяге к контролю, признаков абьюзера? Каким он вам показался?

— Первое знакомство произошло летом 2017 года, когда после развода с первым мужем я приехала в Крым в свой дом в Коктебеле. Никакой агрессии сразу, конечно же, я не заметила, так как ее не было. Все это тщательно им скрывалось. Через пару месяцев общения у нас завязались романтические отношения. С первым мужем мы прожили больше восьми лет, и насилия в моей жизни не было. Соответственно, ни про какие «звоночки», и вообще, что такое абьюз, я знать не знала. В 2017 году это не было так популярно как сейчас.

— Спустя какое время появились «первые звоночки»? Когда вы начали понимать, что связались с абьюзером?

— Оглядываясь назад, я понимаю, что, вероятно, «звоночки» были, но распознать их в то время для меня было практически невозможно, потому что все внимание, которое он направлял на меня, он подавал под соусом заботы. Конечно, сейчас уже, зная множественные истории абьюзивных отношений, я понимаю, что такие фразы, как «нам же с тобой так хорошо, зачем там тебе еще кто-то?» и все в таком духе – это «звоночки». Но тогда я этого не знала.

Со временем я стала меньше общаться с друзьями, которые были в разных городах России. Но в самом Коктебеле у меня никого не было по сути, кроме него. Он не казался человеком агрессивным или вообще способным избить кого-то. Тем более женщину. Еще он оказался человеком, который легко может наладить контакт с людьми. В плане коммуникаций у него сложности не было. И это, конечно же, тоже производило впечатление. Все это было направлено на то, чтобы, так скажем, покорить меня. И в какой-то момент ему это удалось. Хотя изначально он мне не понравился вообще. Это абсолютно не мой типаж мужчин. Вот совсем. Но я всегда была девушкой самостоятельной и даже в первом браке у нас с мужем было разграничение обязанностей. А вот, когда мы стали общаться с бывшим, он как раз-таки и подводил меня к тому, что «ты же девочка». Это мужчина должен быть и добытчиком, и защитником, и всем остальным, а тебе нужно просто расслабиться и наслаждаться жизнью.

— Вы говорили о том, что муж вас полностью контролировал, изолировал ото всех, устанавливал камеры? Это происходило постепенно, и вы этого не замечали или же сознательно позволяли ему все это?

— Я, конечно же, думала о безопасности. И я хотела поставить дом на охрану, но он меня отговорил от этой идеи и предложил установить видеонаблюдение, которое будет выведено на любое устройство. Я согласилась. Я не знала тогда, что основная опасность исходит как раз от человека, с которым я живу. Таким образом, он принялся устанавливать камеры, и они были выведены на его и на мой телефоны. Конечно же, он отслеживал все мои передвижения. На тот момент у меня и мысли не было о том, что камеры устанавливаются для того, чтобы следить за мной в моем же доме.

Еще я очень активный человек по жизни, но после начала нашего проживания совместного я стала много спать. Он говорил, что это смена климата так влияет, так как я приехала из Петербурга в Крым. Говорил, что это стресс после развода и организму нужно выспаться. Спала я действительно очень много. Уже потом, когда я сбежала и стала общаться с его предыдущей девушкой, я узнала о том, что он ее клофелинил, и она тоже много спала. Для меня стало очевидно, что он планировал все свои действия с момента нашего знакомства, чтобы заполучить мое имущество. Если говорить о контроле, то он начался примерно сразу. Но опять же этот контроль выдавался за заботу.

— В тот день, когда он вас избил, как все произошло?

— Что касается физического насилия, не было такого, что он первый раз меня ударил, попросил прощения, я его простила – как бывает во многих случаях, о которых мы слышим. Было совсем не так. Примерно через 4-5 месяцев совместной жизни в моем доме он под предлогом того, что в моем блоге была фотография с бывшим мужем, начал скандал. На что я ему сказала, что это мой бывший муж, человек, с которым мы хорошо развелись, хорошо расстались, и он занимал немалую часть моей жизни, и мне нравится это фото. И вообще это моя страница. Тогда он начал меня избивать. Я попыталась убежать, но он меня догнал. Схватил за волосы, потащил обратно и продолжил избивать. Он бил не с целью меня выключить, он бил с целью причинить именно физическую боль, страдания.

Через какое-то время я выбрала еще один момент, чтобы сбежать. Я успела добежать до лестницы. Все происходило в доме на 2-м этаже. Он сзади схватил меня за волосы, повалил на спину и начал бить головой об пол, из-за чего я потеряла сознание. А когда очнулась, он продолжал кричать надо мной, и тогда я поняла, что больше попыток к бегству не буду предпринимать, потому что он меня просто убьет.

После этого он продолжил меня избивать в течение двух дней с перерывом на сон. Он контролировал каждое мое движение. Он забрал мой телефон, удалил оттуда все соцсети, все контакты. Потом уже после этого он поменял мой телефон. Купил мне новую сим-карту, чтобы я не могла общаться вообще ни с кем. На связи у меня оставалась только мама, которая жила за 3 500 км от Крыма.

— Вы сказали, что мама была единственным человеком, кто у вас остался в тот момент. Она знала об избиениях или вы ей тоже не рассказывали?

— Она ни о чем не знала. Параллельно с избиениями он говорил, что знает главного прокурора Республики Крым. И вообще с прокурорами на короткой ноге и с полицией. Это его друзья. И на зоне у него есть друзья. Рассказывал про ОПГ. И если я куда-то попробую обратиться или сбежать, или если я кому-то хоть что-то скажу, то мне никто не поможет, потому что вот он такой серьезный человек, а меня в Коктебеле знать никто не знает. И ему проще закопать меня на заднем дворе. Он говорил, что, если я скажу маме, например, или кому-то из друзей, то у него есть везде свои люди и моих родных и близких тоже убьют. И в тот момент, конечно же, я этому верила.

— Какие травмы вы тогда получили? Отвез ли он вас в больницу, вызвал медиков?

— После тех дней избиений у меня был сломан нос, ухо и правая скула, ну и сотрясение мозга. Он меня не возил в больницу. Я не знаю, как я выжила. Он сам ездил в аптеку, покупал какие-то препараты уколы и сам ставил мне уколы. Несколько дней я ничего не видела вообще, потому что у меня голова была как футбольный мяч. Глаза не открывались, губа была разорванная, ухо сломано, и вся я была как одна большая гематома.

Он кормил меня через трубочку, отводил в туалет, все остальное время я лежала. Писал моей маме с моего телефона, что все хорошо, и я приболела. Он говорил о том, что «твой единственный вариант выжить – просто вести себя хорошо». Не было каких-то извинений или слов о том, что «я тебя люблю» или «прости меня».