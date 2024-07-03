Жертва домашнего насилия Иванова добивается реального срока для экс-мужа

Жертва домашнего насилия Александра Иванова уже 6 лет судится с бывшим мужем, который избивал ее и доводил до самоубийства. Ей удалось добиться обвинительного приговора, но мужчине назначили условный срок. Сейчас правозащитница продолжает разбирательства, чтобы это изменить. Подробности она сообщила в беседе с порталом «Страсти».

Иванова рассказала, что стала жертвой тирана в 2017 году. Тогда она не знала, что такое абьюз, так как у нее всегда были только здоровые отношения. Поначалу все было хорошо, но со временем ее возлюбленный стал проявлять агрессию. В один из дней он вышел из себя, когда увидел фотографию Александры с бывшим мужем.

«Он начал меня избивать. Я попыталась убежать, но он меня догнал. Схватил за волосы, потащил обратно и продолжил избивать. Он бил не с целью меня выключить, он бил с целью причинить именно физическую боль, страдания, — поделилась Иванова. — Через какое-то время я выбрала еще один момент, чтобы сбежать. Я успела добежать до лестницы. Все происходило в доме на 2-м этаже. Он сзади схватил меня за волосы, повалил на спину и начал бить головой об пол, из-за чего я потеряла сознание. А когда очнулась, он продолжал кричать надо мной, и тогда я поняла, что больше попыток к бегству не буду предпринимать, потому что он меня просто убьет».

По словам Александры, бывший муж контролировал ее жизнь, следил, запрещал общаться с друзьями и все время угрожал убийством. Из-за всего этого женщина даже предпринимала попытки покончить с собой.

Еще больше ситуация усугубилась, когда Иванову заставили написать расписку на 100 млн рублей. Она утверждает, что для бывшего она была залогом, что жена никуда не сбежит. Но она сбежала, как только представилась возможность.

«В отпуск приехала моя мама, и через два дня после ее приезда он случайно забыл ключи от моей машины, и нам с мамой удалось бежать. Мама ни о чем не знала. Она понимала, что происходит что-то не то, но представить масштабы ужаса нормальный здравомыслящий человек, конечно же, не мог. Поэтому, когда я поняла, что есть буквально несколько секунд на то, чтобы нам уехать, я сказала маме, что объясню ей все потом, но оставаться здесь опасно. И мама поняла, что происходит, что-то страшное, не задавая лишних вопросов. Я ей сказала, что я сейчас отключаю камеры, у нас будет 30 секунд на то, чтобы отсюда уехать. Я уехала без одежды. Взяла только собаку, собачий корм и миски. Я была в шлепках, шортах и майке. Это был август. Так я и сбежала из собственного дома. Все документы на него, на мое имущество, на машину, мой российский паспорт – все было у него. Он все забрал. Основная цель с самого начала — мое имущество, к которому он никогда не имел никакого отношения, потому что с момента нашего с ним знакомства до момента моего побега прошел ровно год», - поделилась Александра.

Первые два года Иванова проигрывала все суды. Но в итоге ей удалось добиться обвинительного приговора. Ее бывшего мужа осудили по трем статья уголовного кодекса и назначили наказание в виде семи с половиной лет условно. Александра считает это несправедливым.

«Только в мае 2024-го года опять же Четвертый кассационный суд общей юрисдикции города Краснодара отменил этот приговор и направил дело снова в Верховный Суд Республики Крым на новое рассмотрение с указанием на сомнительный условный срок. Заседание назначено на 9 июля, и мы очень надеемся, что он все-таки получит реальный срок за совершенные им преступления в отношении меня. И также параллельно гражданскому делу по безденежной расписке и расследованию по уголовным делам бывший муж инициировал в отношении меня три иска о защите его чести достоинства и деловой репутации, так как я давала интервью различным телеканалам, в том числе федеральным. На данный момент мы выиграли все дела, которые были за эти почти 6 лет. Осталось дождаться только реального срока для этого преступника. Судя по определению Четвертого кассационного суда общей юрисдикции города Краснодара высока вероятность того, что ему его дадут», - поделилась Александра.

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