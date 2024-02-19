Жертва домашнего насилия Грачева: «Суд умышленно прячет мою жалобу второй месяц»

«Суд умышленно получил мою апелляционную жалобу и прячет ее. Мне придется делать отвод суда, так как доверия Савеловскому уже нет вообще», - отметила Грачева.

Также Светлана заявила, что суд затягивает рассмотрение не только жалобы, но и иск о разделе имущества. Это дело не двигается уже второй год.

Напомним, что правозащитница хочет получить компенсацию в размере 6 миллионов рублей. Больше четырех лет она судилась с экс-мужем из-за домашнего насилия. Победа далась ей непросто. В возбуждении уголовного дела ей было отказано 11 раз. Но 18 октября 2023 года ей удалось добиться того, чтобы ее бывшего супруга признали виновным. Правда, разбирательства все еще не окончены.

Ранее портал «Страсти» взял большое интервью у Светланы Грачевой и подробно рассказал ее историю.