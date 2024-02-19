Жертва домашнего насилия Грачева: «Суд умышленно прячет мою жалобу второй месяц»
© Личный архив Светланы Грачевой
Жертва домашнего насилия и правозащитница Светлана Грачева продолжает требовать моральную компенсацию за волокиту уголовного дела, которое длилось более четырех лет только по одной статье. В беседе с порталом «Страсти» она призналась, что Савеловский суд не регистрирует ее апелляцию по моральному вреду здоровья второй месяц.
Светлана отметила, что ради достижения справедливости она сменила адвоката. Теперь ее делом занимается сын экс-заместителя губернатора Ярославской области, преподаватель кафедры уголовного права МГЮА им. Кутафина и адвокат Александр Князьков. Он согласен с тем, что в работе Савеловского суда есть ряд нарушений.
«Суд умышленно получил мою апелляционную жалобу и прячет ее. Мне придется делать отвод суда, так как доверия Савеловскому уже нет вообще», - отметила Грачева.
Также Светлана заявила, что суд затягивает рассмотрение не только жалобы, но и иск о разделе имущества. Это дело не двигается уже второй год.
Напомним, что правозащитница хочет получить компенсацию в размере 6 миллионов рублей. Больше четырех лет она судилась с экс-мужем из-за домашнего насилия. Победа далась ей непросто. В возбуждении уголовного дела ей было отказано 11 раз. Но 18 октября 2023 года ей удалось добиться того, чтобы ее бывшего супруга признали виновным. Правда, разбирательства все еще не окончены.
Ранее портал «Страсти» взял большое интервью у Светланы Грачевой и подробно рассказал ее историю.