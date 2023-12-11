Жертва домашнего насилия Грачева рассказала, как победила спустя 4 года судов

Жертва домашнего насилия Светлана Грачева больше четырех лет судилась с бывшим мужем – топ-менеджером крупной российской нефтяной компании. В 2019 году он едва не убил жену, после чего она приняла решение уйти и добиться справедливости. Несмотря на многочисленные трудности, Светлане удалось одержать победу, и в интервью порталу «Страсти» она подробно рассказала о том, как это произошло.

Грачева рассказала, что в роковой день – 8 сентября 2019 года — ее экс-супруг узнал о том, что она призналась его сестре, что он поднимает на нее руку. Это вывело мужчину из себя, и он напал на жену.

«У меня даже от страха онемело лицо, когда он мне угрожал. Думала и правда будет меня сейчас разрезать, что отрежет мне голову и вырежет почки наживую. Я не преувеличиваю, а цитирую дословно его угрозы», - поделилась Светлана.

После этого она написала заявление в дежурную часть, хоть и сильно опасалась за свою жизнь из-за этого, съехала в гостиницу и начала долгий судебный процесс. По признанию Грачевой, за 4,2 года у нее появлялись мысли опустить руки, но она не позволяла себе сдаваться, поднималась все выше, чтобы выйти победительницей, и ей это удалось. Переломный момент произошел спустя 1,8 года.

«Когда отказные в возбуждении уголовного дела продолжали бессовестно выноситься полицией, когда меня и моего адвоката не слышали, а бывшему мужу суд вынес только административный штраф в размере 15 тыс. рублей за нанесение мне побоев, я поняла, что бороться надо уже не на уровне района, а идти выше. Пишу своему адвокату, что надо составлять жалобу в вышестоящую прокуратуру, а это была прокуратура Северного округа по Москве. Анатолий Федорович составил жалобу, на тот момент у нас уже была готова независимая судебно-медицинская экспертиза, которая подтвердила, что мне причинен средний вред здоровью. Требуется длительное лечение. И со всем этим пакетом документов мы направились на личный прием к прокурору САО по Москве. Григорий Геннадьевич нас принял, и я увидела, что он в шоке от происходящего. Потом прямо задал вопрос: «Как с такими травмами столько лет не возбуждают дело, такое вообще возможно?» Мы ему объяснили, что бывшего супруга даже привлекли по административке за побои, а вот то, что у меня независимая экспертиза на руках, которая четко все прописывает, что травмы серьезные и у человека средний вред здоровью, ни полиции, ни суду неинтересно. Поэтому мы имеем то, что имеем. Он взял дело под свой личный контроль и вот итог. Именно Григорий Геннадьевич и сдвинул мою историю с мертвой точки, дал указания полиции, мне была назначена еще одна государственная судмедэкспертиза, которая согласилась с экспертами из моей независимой экспертизы, что мне причинен средний вред здоровью, и наконец-то дело возбудили», - рассказала Грачева.

В итоге, как выяснил портал «Страсти», бывшему мужу Светланы первая инстанция назначила наказание 6 месяцев ограничения свободы, а апелляционная снизила до 4 месяцев. Однако наказания он избежал из-за истечения сроков давности. Но сама Грачева довольна тем, что ей удалось добиться признания его виновности.

«Меня радует то, что он признан виновным в совершении преступления и это навсегда с ним теперь. Ему жить с этим. Когда он меня избивал, наносил травмы, он верил, что ему ничего не будет, но он ошибся», - поделилась Светлана.

Полное интервью со Светланой Грачевой о ее судебных разбирательствах и жизни после победы читайте на сайте «Страсти».