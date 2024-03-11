Женщина-телохранитель рассказала, кто чаще всего нанимает личную охрану

Создательница школы самообороны и телохранителей «Око Гора» Надежда Михайлова в интервью изданию «Страсти» рассказала, кто чаще всего обращается за услугами личной охраны.

По словам женщины, чаще всего бодигардов нанимают политики, звезды шоу-бизнеса и состоятельные люди. При этом задачи у каждого заказчика зачастую сильно отличаются.

«На самом деле задачи у заказчиков бывают разные: от защиты от реальной угрозы до демонстрации собственного статуса. За услугами обращаются политики, звезды шоу-бизнеса, а также другие состоятельные люди», — заявила Михайлова.

Создательница школы «Око Гора» подчеркнула, что, по статистике, чаще личную охрану нанимают мужчины. Она также отметила, что в профессии телохранителя не существует понятия «с кем легче работать», поскольку во взаимодействии с любым клиентом всегда имеются риски.

Полное интервью Надежды Михайловой о заработке бодигардов, суевериях в профессии и самых запоминающихся ситуациях на работе можно прочитать тут.