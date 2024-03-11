«Одних спортивных навыков мало»: женщина-телохранитель об особенностях профессии
© vk.com
Превосходная физическая подготовка, скрытность, способность быстро принимать решения, стрессоустойчивость — лишь малый перечень навыков, которыми должен обладать телохранитель. Эта профессия у многих ассоциируется с накаченными мужчинами в черных очках и строгих костюмах, способных мгновенно нейтрализовать любого недоброжелателя. Однако далеко не все знают, что в личную охрану идут и женщины. А какая она — женщина-телохранитель?
Издание «Страсти» пообщалось с Надеждой Михайловой — создательницей школы самообороны и телохранителей «Око Гора». В ходе интервью Надежда рассказала о заработке бодигардов, суевериях в профессии, самых запоминающихся ситуациях на работе и отличиях реальных телохранителей от киношных.
— Как вы попали в сферу личной охраны? Нестандартный выбор для женщины.
— В личную охрану я была привлечена еще во времена работы в органах в 1990-е. Далее это была «передача опыта». Когда я уволилась в запас, захотелось передать свой опыт, поскольку у меня были действительно хорошие учителя в 9-м управлении КГБ, а также других структурах.
— Каким был ваш первый опыт в индустрии охраны?
— Первым опытом стала Госдума. Необходимо было охранять двоих детей из семьи работающих в правительстве супругов. Существовала угроза похищения, поскольку, как мы знаем, давление обычно пытаются оказывать именно на членов семьи, включая детей.
— Сможете рассказать, что входит в обязанности телохранителя? Какой у вас обычный рабочий день?
— Все зависит от того, кого нужно охранять, от вида деятельности этого человека и его распорядка дня. Существуют классические моменты в этой профессии. Телохранитель — это личный помощник: чем больше специалист умеет и знает, тем более он ценный. В обязанности бодигарда входит в первую очередь обеспечение безопасности — человеку должно быть комфортно. В частности, личному охраннику необходимо водить машину, заказывать билеты и даже столик в ресторане. При этом, например, как в случае с рестораном, телохранитель должен убедиться в том, что в выбранном заведении отсутствуют риски для жизни клиента. В общем телохранителю нужно обеспечивать безопасность где бы то ни было: во время занятий спортом, поездок за границу и так далее. На самом деле большой спектр обязанностей, который требует от защитника постоянного развития своих навыков.
Что касается графика, то тут тоже все индивидуально. Стандартным является график 2/2 или 2/3, а также короткая и длинная неделя. При этом многие работают на пятидневке, однако, на мой взгляд, это не лучший вариант, поскольку в таком случае становится значительно меньше времени на восстановление и отдых.
— Кто чаще всего обращается за услугами личного охранника?
— На самом деле задачи у заказчиков бывают разные: от защиты от реальной угрозы до демонстрации собственного статуса. За услугами обращаются политики, звезды шоу-бизнеса, а также другие состоятельные люди. По статистике, чаще к помощи бодигардов прибегают мужчины, но нередко личную охрану нанимают бизнесвумен и артистки. Также отмечу, что в этой профессии не существует понятия «с кем легче работать». Вне зависимости от пола и возраста всегда имеются риски.
— Ваш пол как-то влияет на работу?
— Здесь важно понимать, что женщины-телохранители чаще работают с женщинами и детьми. Работа с мужчинами тоже случается, но это в основном работа в команде, когда объект охраняют несколько человек, мужчины в том числе. Также подчеркну, что женщинам в этой профессии не приходится кому-то что-то доказывать, поскольку у всех есть равные права и обязанности. Женщины также выполняют свою работу, среди профессионалов нет какой-то конкуренции. Подготовка у мужчин и женщин практически одинаковая, есть разница только в нормативах по общефизическим упражнениям. В остальном отличий нет.
По поводу количества женщин в профессии бодигарда. Я не вела статистику, однако в моей школе за последние 20 лет выпускниц было более чем достаточно. Важно помнить, что профессионалов много не бывает.
— Как вы поддерживаете свою физическую и психологическую форму для выполнения обязанностей телохранителя?
— Я являюсь клиническим психологом, поэтому, к счастью, знаю различные методики и практики, которые используются при подготовке новых специалистов. Во время обучения телохранителей учат тому, как оказывать психологическую самопомощь и оперативно восстанавливаться в экстремальных ситуациях. Физическая форма поддерживается благодаря тренировкам. Если бодигард прикреплен к определенной службе безопасности, то регулярно посещает тренировки, минимум два раза в неделю. В случае отсутствия подобной организации телохранитель самостоятельно принимает решение о поддержании и улучшении имеющихся навыков.
— Какие навыки вы считаете самыми важными в вашей деятельности?
— К ключевым навыкам я бы отнесла обращение с оружием, оценку ситуации и быстрое реагирование, а также этикет.
— Что нужно для того, чтобы попасть в личную охрану? Приходится ли проходить какое-то специальное обучение?
— Да, проходить специальное обучение необходимо. Это связано с тем, что одних спортивных навыков в этой профессии будет мало. На улице никогда не сообщат о планируемом покушении, это может быть неожиданно. Именно поэтому телохранителю следует обладать навыками для того, чтобы уметь контролировать ситуацию и в случае ЧП увести клиента в безопасное место, а также противодействовать потенциальным злоумышленникам. Вдобавок сотрудник личной охраны должен владеть спецтактикой, которая включает в себя посадку и высадку объекта из автомобиля, пешее сопровождение, сбор информации и другие умения.
— Бодигард — достаточно опасная профессия, поскольку всегда существует риск для жизни. Испытываете ли вы стресс по этому поводу? Если да, то как справляетесь?
— Наверное следует пояснить, что телохранитель является опасной профессией в глазах обывателей. Самой опасной профессией у нас считаются журналисты, а бодигарды находятся лишь где-то на пятом месте. В топ-10 самых опасных профессий входим, но далеко не на первых позициях. Существует отдельная каста специалистов, работающих именно с заведомым риском. Например, с клиентами, которых «заказали». Если мы ежедневно обеспечиваем безопасность человека, то это еще не означает, что нам регулярно приходится применять оружие и спасать клиента от кого-то. Подобные представления являются несколько киношными. В жизни же профессия телохранителя является достаточно монотонной работой, хоть и требующей хорошее здоровье и готовность к каким-то непредвиденным ситуациям. Если бодигард пребывает в постоянном стрессе, то это уже ненормальная история. Телохранитель должен уметь как находиться в напряжении, так и расслабляться, причем в течение дня.
— Сотрудники личной охраны хорошо зарабатывают? Разнятся ли заработки женщин-телохранителей и их коллег-мужчин?
— Да, телохранители зарабатывают неплохо, но все по-прежнему зависит от клиента, графика, задач и, конечно же, опыта. Опытным телохранителем считается специалист, имеющий трудовой стаж от трех лет. Причем речь идет о трех годах работы с постоянным применением своих навыков. Заработки мужчин-телохранителей и женщин не разнятся. Я даже более того скажу: женщины считаются «более штучным моментом» из-за преобладания мужчин-охранников. Далеко не каждую женщину можно подготовить до уровня профессионала, вследствие чего реальные специалисты женского пола могут зарабатывать даже больше коллег-мужчин.
— Расскажите о самых запоминающихся ситуациях в вашей работе. Случались ли покушения на клиентов?
— Сразу отмечу, что, если случилось покушение, значит где-то произошла утечка информации. Не бывает простых нападений, это подготовленная история, включающая наблюдение и подробный сбор информации. Просто так отбиться от «дураков» не так сложно, а вот с подготовленной историей расклад совсем иной. Иногда, например, в шоу-бизнесе случаются ситуации, когда кто-то из толпы может выкинуть предмет или выскочить с ножом, поэтому должна быть готовность. О таких случаях лично мне говорить не хотелось бы. Но поделюсь комичным случаем. Однажды клиент скрыл от супруги, что взял на работу девушек-телохранителей, это было сделано для конспирации. Жена наняла частного детектива, которого быстро вычислили, после чего «прижали и скрутили». В итоге выяснилось, что этот человек был нанят супругой клиента, а ему самому пришлось рассказать избраннице о наличии личной охраны.
— Были ли вы за все время вашей деятельности хотя бы раз на волоске от смерти?
— Да, была. Но рассказывать об этом случае вновь не хочется. Отмечу, что это произошло из-за несработанности с другой службой безопасности.
— Телохранителями становятся одинокие люди? Или работать в сфере личной охраны, будучи семейным человеком, вполне реально?
— В нашей жизни все реально! Да, существуют командировки и график, но это не единственная профессия с подобными условиями. К слову, работа в полиции или медицинском учреждении тоже подразумевает сменный график. У нас проходили обучение люди с детьми, которые впоследствии работали без каких-либо проблем.
— Как близкие относятся к вашей профессии?
— Сейчас я не в профессии, но раньше близкие относились к моей деятельности так же, как и к работе в органах. Нормально. Не все мы рассказываем близким, поскольку хотим уберечь их. В прошлом, когда я работала в личной охране, даже многие друзья не знали о моей деятельности. Это не та профессия, о которой нужно звонить во все колокола.
— В кино, как правило, бодигардов изображают как настоящих суперагентов, обладающих острым умом и идеальной физической подготовкой. Насколько этот образ близок к реальности?
— Честно говоря, я фильмы про бодигардов особо не смотрела. Исключение — «Телохранитель» с Кевином Костнером. В том фильме имеются моменты, которые эту работу показывают, но кино есть кино. В жизни чаще всего нужна невидимая охрана. Представьте, что с ребенком идут два дяди в черных очках — это комично. А вот женщина может выглядеть как няня или родственница, но никак не телохранитель. Если раньше состоятельные люди выпячивали свои средства с помощью наличия личной охраны, то в современном мире это, наоборот, скрывается. Если, конечно, не брать каких-то политиков, которым по статусу положено. Или тот же самый шоу-бизнес: кто-то напоказ выставляет больших дядь, отталкивающих многочисленных поклонников. Однако чаще всего это незаметные личности, которых еще называют «людьми-тенями». В заключение скажу, что в фильмах о телохранителях действительно мало реальности.
— Может ли телохранитель отказаться от работы с клиентом? Какие для этого должны быть причины?
— В основном обязанности прописываются в договоре, соответственно бывает нарушение договора. Если телохранитель обладает достаточным опытом, то в целом он может сам выбирать, с кем работать. Но когда ты только начинаешь, то не особо выбираешь клиентов. Чаще всего отказ от работы происходит из-за нарушения договора или навязывания обязанностей, которых не было даже на словах.
— Что для вас неприемлемо в работе?
— Бывают клиенты, которые считают, что если оплачивают услугу, то телохранитель автоматически становится не человеком, не нуждающемся в еде, отдыхе и других потребностях. То есть такие люди считают, что ты должен быть рядом с ним 24/7, словно овчарка. Это не так. Тем не менее есть те, кто так работает, но в дальнейшем это приводит к нервным срывам и прочим проблемам со здоровьем. Если человек не хочет оплачивать второго или третьего охранника для смены — это его личные проблемы. Собственно, как и проблемы бодигардов. которые соглашаются на такой безумный график. Понятно, что случаются критичные моменты, требующие постоянного присутствия телохранителя, но это не должно превращаться в регулярную историю, перетекающую изо дня в день.
— Что изменилось в вашей работе — пять лет назад и сейчас?
— Полагаю, что у многих людей жизнь после пандемии изменилась. Есть свои перемены, но в целом люди как работали, так и продолжают работать.
— У вас есть дресс-код? Какое оружие носите для работы?
— Дресс-код есть, но все вновь зависит от того, с кем вам приходится работать. Где-то это костюм, где-то — casual. Все зависит от клиента и его пожеланий. Знаю, что некоторые переодеваются в зависимости от ситуации. По поводу оружия: в своем большинстве оно может быть служебным и гражданским. Гражданское — это травматическое оружие, а служебное — пистолет Макарова, ИЖ-71 и так далее. Телохранители работают с обоими видами.
— Влюблялись ли вы в клиентов когда-нибудь? И наоборот, влюблялись ли в вас?
— Такие вещи тоже прописаны в контракте, поскольку это выходит за рамки работы. Профессионалы таких вещей не допускают. Но все мы люди и, если романтические моменты все-таки случаются, то в таком случае работа заканчивается. Невозможно охранять человека, когда ты испытываешь к нему какие-то романтические чувства.
— Кажется, что сотрудник личной охраны ведет себя скрытно и осторожно всегда. В нерабочее время вы тоже вынуждены придерживаться конспирации?
— Телохранители ведут себя осторожно всегда. Есть моменты профессиональной истории, которые переносятся на обычную жизнь. Это когда ты в нерабочее время начинаешь изучать наличие запасных выходов и камер в помещении или пытаешься по звуку определить пол спускающегося по лестнице человека. Такие моменты есть.
— Какие у вас есть рабочие привычки в обычной жизни?
— Некий автоматизм. Поскольку работа с оружием осуществляется как левой, так и правой рукой, то в обычной жизни не возникает проблем с закрытием дверей автомобиля неудобной рукой. Открывание дверей тоже происходит у телохранителей определенным образом. Все это просто закрепляется до автоматизма.
— Есть ли у бодигардов примеры и суеверия? Если да, то расскажите о них поподробнее.
— Не знаю. Может, у кого-то и есть. Я не суеверный человек. Назвала бы это скорее интуицией. Например, когда я еще работала, то по утрам могла чувствовать приближение какого-то события, и затем какая-то степень угрозы действительно происходила. По поводу суеверий: может кто-то носит с собой какие-то талисманы (смеется). Все может быть!
— Какие советы вы бы дали тем, кто собирается начать карьеру в области личной охраны?
— Я в целом не любитель давать советы. Наверное, для начала следует определиться с тем, хотите вы попасть в профессию или все-таки просто получить навыки для себя. Задаю этот вопрос всем, кто приходит к нам на обучение. Иногда человек хочет попробовать для себя, а уже потом углубиться в профессию, и наоборот. Есть желание — пробуйте.
— Издание называется «Страсти», а что является главной страстью в вашей жизни?
— Моей страстью является музыка и природа. Люблю все то, что наполняет, а не опустошает. Уединение с природой и с музыкой. Также люблю умных людей.