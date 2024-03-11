«Одних спортивных навыков мало»: женщина-телохранитель об особенностях профессии

Превосходная физическая подготовка, скрытность, способность быстро принимать решения, стрессоустойчивость — лишь малый перечень навыков, которыми должен обладать телохранитель. Эта профессия у многих ассоциируется с накаченными мужчинами в черных очках и строгих костюмах, способных мгновенно нейтрализовать любого недоброжелателя. Однако далеко не все знают, что в личную охрану идут и женщины. А какая она — женщина-телохранитель?

Издание «Страсти» пообщалось с Надеждой Михайловой — создательницей школы самообороны и телохранителей «Око Гора». В ходе интервью Надежда рассказала о заработке бодигардов, суевериях в профессии, самых запоминающихся ситуациях на работе и отличиях реальных телохранителей от киношных.

— Как вы попали в сферу личной охраны? Нестандартный выбор для женщины.

— В личную охрану я была привлечена еще во времена работы в органах в 1990-е. Далее это была «передача опыта». Когда я уволилась в запас, захотелось передать свой опыт, поскольку у меня были действительно хорошие учителя в 9-м управлении КГБ, а также других структурах.

— Каким был ваш первый опыт в индустрии охраны?

— Первым опытом стала Госдума. Необходимо было охранять двоих детей из семьи работающих в правительстве супругов. Существовала угроза похищения, поскольку, как мы знаем, давление обычно пытаются оказывать именно на членов семьи, включая детей.

— Сможете рассказать, что входит в обязанности телохранителя? Какой у вас обычный рабочий день?

— Все зависит от того, кого нужно охранять, от вида деятельности этого человека и его распорядка дня. Существуют классические моменты в этой профессии. Телохранитель — это личный помощник: чем больше специалист умеет и знает, тем более он ценный. В обязанности бодигарда входит в первую очередь обеспечение безопасности — человеку должно быть комфортно. В частности, личному охраннику необходимо водить машину, заказывать билеты и даже столик в ресторане. При этом, например, как в случае с рестораном, телохранитель должен убедиться в том, что в выбранном заведении отсутствуют риски для жизни клиента. В общем телохранителю нужно обеспечивать безопасность где бы то ни было: во время занятий спортом, поездок за границу и так далее. На самом деле большой спектр обязанностей, который требует от защитника постоянного развития своих навыков.

Что касается графика, то тут тоже все индивидуально. Стандартным является график 2/2 или 2/3, а также короткая и длинная неделя. При этом многие работают на пятидневке, однако, на мой взгляд, это не лучший вариант, поскольку в таком случае становится значительно меньше времени на восстановление и отдых.

— Кто чаще всего обращается за услугами личного охранника?

— На самом деле задачи у заказчиков бывают разные: от защиты от реальной угрозы до демонстрации собственного статуса. За услугами обращаются политики, звезды шоу-бизнеса, а также другие состоятельные люди. По статистике, чаще к помощи бодигардов прибегают мужчины, но нередко личную охрану нанимают бизнесвумен и артистки. Также отмечу, что в этой профессии не существует понятия «с кем легче работать». Вне зависимости от пола и возраста всегда имеются риски.

— Ваш пол как-то влияет на работу?

— Здесь важно понимать, что женщины-телохранители чаще работают с женщинами и детьми. Работа с мужчинами тоже случается, но это в основном работа в команде, когда объект охраняют несколько человек, мужчины в том числе. Также подчеркну, что женщинам в этой профессии не приходится кому-то что-то доказывать, поскольку у всех есть равные права и обязанности. Женщины также выполняют свою работу, среди профессионалов нет какой-то конкуренции. Подготовка у мужчин и женщин практически одинаковая, есть разница только в нормативах по общефизическим упражнениям. В остальном отличий нет.

По поводу количества женщин в профессии бодигарда. Я не вела статистику, однако в моей школе за последние 20 лет выпускниц было более чем достаточно. Важно помнить, что профессионалов много не бывает.

— Как вы поддерживаете свою физическую и психологическую форму для выполнения обязанностей телохранителя?

— Я являюсь клиническим психологом, поэтому, к счастью, знаю различные методики и практики, которые используются при подготовке новых специалистов. Во время обучения телохранителей учат тому, как оказывать психологическую самопомощь и оперативно восстанавливаться в экстремальных ситуациях. Физическая форма поддерживается благодаря тренировкам. Если бодигард прикреплен к определенной службе безопасности, то регулярно посещает тренировки, минимум два раза в неделю. В случае отсутствия подобной организации телохранитель самостоятельно принимает решение о поддержании и улучшении имеющихся навыков.

— Какие навыки вы считаете самыми важными в вашей деятельности?

— К ключевым навыкам я бы отнесла обращение с оружием, оценку ситуации и быстрое реагирование, а также этикет.

— Что нужно для того, чтобы попасть в личную охрану? Приходится ли проходить какое-то специальное обучение?

— Да, проходить специальное обучение необходимо. Это связано с тем, что одних спортивных навыков в этой профессии будет мало. На улице никогда не сообщат о планируемом покушении, это может быть неожиданно. Именно поэтому телохранителю следует обладать навыками для того, чтобы уметь контролировать ситуацию и в случае ЧП увести клиента в безопасное место, а также противодействовать потенциальным злоумышленникам. Вдобавок сотрудник личной охраны должен владеть спецтактикой, которая включает в себя посадку и высадку объекта из автомобиля, пешее сопровождение, сбор информации и другие умения.