«Женихи одолевают»: Алсу рассказала о внимании мальчиков к ее дочерям

Гала-ужин «Премии Муз-ТВ 2024. Возвращение» проходит сегодня Москве. На мероприятие пришла певица Алсу, которая рассказала о своих двух подрастающих дочках. Корреспондент сайта «Страсти» узнал, что звездную маму уже одолевают юные женихи.

Дочери Алсу учатся в школе и, по словам певицы, уже пользуются вниманием среди мальчиков. При этом мама, когда речь заходит о дружбе, высказывает свое мнение девочкам.

«Женихи одолевают, но что делать! Симпатичные девчонки получились», — заявила певица.

При этом какое-то конкретное качество среди кавалеров Алсу не выделила. По ее словам, главное в первую очередь хорошее отношение, проявление которого ей хотелось бы видеть к наследницам.