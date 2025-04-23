Жених Анны Семенович оплатил ремонт их дома

Певица Анна Семенович посетила ежегодную торжественную Церемонию вручения премии FASHION PEOPLE AWARDS 2025. Артистка рассказала о переезде в загородный дом и его обустройстве. По словам певицы, финансово ей помогал мужчина. Подробности узнал корреспондент сайта «Страсти», присутствовавший на мероприятии.

Певица сообщила, что очень устала от дел, связанных с переездом. Семенович хотела сделать дом уютным и светлым, выбирала картины, новые шторы. Она считает, что цель достигнута.

«Переезд – это дело непростое. Я много чего поменяла в доме. Очень устала, много всего сделала. Я хочу, чтобы дома было уютно, красиво, светло. Кажется, мне это удалось. Меняла мебель, шторы, обустраивала полностью дом, подбирала фигуры, картины. Мужчина помогал финансово. Я делала творческий процесс», - рассказала артистка.

На вопрос, кто помогает и следит за всем, певица сказала: «Есть помощники по хозяйству».