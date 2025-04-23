Саша Савельева похвалила няню сына и заявила, что очень хочет второго ребенка

Певица Саша Савельева посетила ежегодную торжественную Церемонию вручения премии FASHION PEOPLE AWARDS 2025. На мероприятии артистка похвалила няню сына Леона и рассказала, что очень хочет второго ребенка. На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

Няня у сына Савельевой была примерно до 3,5 лет. Сейчас с мальчиком в основном сидит бабушка. Семья певицы тщательно подбирала няню – отец ребенка задавал такие вопросы, что многие кандидатки отсеивались на этапе интервью.

«Когда мы выбирали няню, Кирилл им задавал очень правильные вопросы. На этапе интервью они очень хорошо отсеивались. Он выводил на то, чтобы рассказывали о других семьях. Вы же понимаете, что это табу. Няня не имеет права рассказывать что-то о других семьях. Наша няня самая лучшая, единственная и неповторимая. Она сказала: вы меня просто возьмите и попробуйте», - вспоминает Савельева.

По ее словам, пытавшиеся попасть в их семью няни говорили лишнее про других. Одна из женщин оказалась «тяжелая» по энергетике. Савельева и ее супруг искали не строгую воспитательницу для сына, а легкую, чьи ценности бы совпадали с их.

«Няня очень много Леону дала. Научила его очень многому», - поделилась артистка и отметила, что для безопасности все-таки было установлено видеонаблюдение.

Сейчас няня решила заняться здоровьем. Певица тем временем не против второй раз стать мамой. Она говорит, что снова пригласила бы на работу няню Леона.

«За девочкой, не девочкой, мы не можем тут решить никак. Если она (няня – прим.) будет в состоянии, то это будет первая кандидатура, к которой мы обратимся», - сказала певица и добавила, что «очень» хочет второго ребенка.