Жена фигуриста Александра Жулина заработала на студии танца 5,4 млн рублей. Об этом стало известно «Страстям».

Фигуристка Наталья Жулина (в девичестве Михайлова) в 2016 году открыла ООО «СТУДИЯ ТАНЦА БЭСТ НАТАЛЬИ МИХАЙЛОВОЙ». Школа Жулиной учит взрослых и детей бачате, йоге, сальсе, хореографии и другим видам танцев.

Согласно открытым данным, за 2024 год компания заработала 5,4 миллиона рублей, при этом чистая прибыль организации составила 396 тысяч рублей.

Добавим, что на 10 мая 2025 года студия танца Жулиной задолжала 2 тысячи рублей госпошлины. При этом у компании нет активных судебных разбирательств.

