Жена Александра Петрова снялась с сумкой за 360 тыс. рублей на пляже в Италии
© Starface.ru
Актер Александр Петров отправился в отпуск с 24-летней женой Викторией Антоновой. Новоиспеченная мама снялась на морском курорте в Италии с сумкой бренда Christian Dior. Сайт «Страсти» решил выяснить, сколько стоит модный аксессуар, который выбрала Антонова для фотосессии.
Виктория позировала в сером купальнике, белой джинсовой юбке и голубой рубашке в полоску. Образ она дополнила темной кепкой, солнцезащитными очками и белыми сланцами. В руках девушка держала сумку-тоут известного французского бренда.
Данный аксессуар из новой коллекции Christian Dior. На онлайн-платформе для покупки и перепродажи брендовых вещей в России стоимость сумки составляет 364 тыс. рублей.
Звезда «Звоните Ди Каприо» женился на Виктории Антоновой в 2023 году. С будущей избранницей актер познакомился случайно на улице. Он утверждал, что девушка абсолютно не медийная, но со временем спутница Петрова начала вести свой блог, в котором делится кадрами из путешествий и семейной жизни.
В апреле 2025 года Петров и Антонова впервые стали родителями. У пары появился на свет сын Федор. Поклонники в восторге от того, как Виктория пришла в форму практически сразу после родов.
