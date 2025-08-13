Жена Александра Петрова снялась с сумкой за 360 тыс. рублей на пляже в Италии

Актер Александр Петров отправился в отпуск с 24-летней женой Викторией Антоновой. Новоиспеченная мама снялась на морском курорте в Италии с сумкой бренда Christian Dior. Сайт «Страсти» решил выяснить, сколько стоит модный аксессуар, который выбрала Антонова для фотосессии.

Виктория позировала в сером купальнике, белой джинсовой юбке и голубой рубашке в полоску. Образ она дополнила темной кепкой, солнцезащитными очками и белыми сланцами. В руках девушка держала сумку-тоут известного французского бренда.

Данный аксессуар из новой коллекции Christian Dior. На онлайн-платформе для покупки и перепродажи брендовых вещей в России стоимость сумки составляет 364 тыс. рублей.