Возлюбленная актера Владимира Селиванова пожаловалась на сильный токсикоз

Звезда сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов организовал вместе с избранницей Александрой Калмыковой гендер-пати, на котором должен определиться пол малыша. Также на мероприятии пара ответила на многочисленные вопросы, один из которых был про токсикоз.

Во время пресс-подхода, где побывал журналист сайта «Страсти», Александра поделилась ощущениями в первую половину срока. По словам Калмыковой, из-за токсикоза она буквально выпала из жизни на пару месяцев.

«На два месяца я выпала из жизни. Я жила на диване. Любимый как уходил на съемки, так же и возвращался, когда я на нем была», — рассказала возлюбленная Селиванова.

При этом после токсикоза Александра чувствует себя прекрасно. Она отметила, что временами даже не ощущает себя беременной.

Ранее звезда «Реальные пацаны» рассказал, как планирует назвать ребенка весте с избранницей. Будущие родители придумали имя как для мальчика, так и для девочки.