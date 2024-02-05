«Желающих хоть отбавляй»: сложно ли устроиться на работу в секс по телефону

В России до сих пор существуют службы секса по телефону, несмотря на популярность вебкама. Желающих устроиться туда, как оказалось, немало. Сооснователь одной из таких компаний Дмитрий рассказал сайту «Страсти», как проходит отбор кандидатов.

«Наша деятельность абсолютно официальная, — говорит сооснователь агентства Дмитрий. — По документам мы числимся как колл-центр. Девушки также трудоустроены по договору. Сотрудников мы специально не ищем, и в последнее время мало кого берем на работу. Желающих хоть отбавляй, уже не успеваешь отвечать на звонки, но мест на всех не хватает».

Отбор на такую работу проходит стандартно: соискатель заполняет анкету и проходит собеседование. Вакансии нигде не размещают, а кандидаты приходят по принципу сарафанного радио или находят контакты уже непосредственно на сайте службы. В основном в такие агентства устраиваются операторы колл-центров — они могут совмещать справочные и эротические звонки. В качестве основного вида деятельности секс по телефону рассматривать сложно, потому что доходы здесь не так высоки. Но, если усердно трудиться, можно получить вполне рыночную, по меркам регионов, зарплату.

Устроиться в такую службу не так уж и просто. Нужно обладать определенным набором качеств. Самое главное — умение разговаривать, а точнее — строить монолог.

«Умение хорошо разговаривать есть далеко не у всех. Его мы проверяем на собеседовании. Тембр голоса у женщины должен быть приятным: без хрипов и свистов. Соискателю дается определенная тема, и он должен составить по ней монолог. Причем она может быть необязательно эротического характера, а вообще любая: о спорте, искусстве и т. д. За 4−5 минут мы понимаем, может ли человек поддержать разговор или нет и уже исходя из этого берем на работу», — объясняет собеседник.

Второе важно условие для работы — отсутствие внешнего шума. Клиент не должен слышать на заднем фоне кричащих детей, телевизор или другие посторонние звуки.

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