Алло, алло, вы живы: все про индустрию секса по телефону
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Секс по телефону – это игры из прошлого или действующий бизнес? Кто звонит сейчас, когда рынок полон других развлечений, где можно не только услышать, но и посмотреть? Кто там работает? Героиня Энн Хэтэуэй из фильма «День Святого Валентина» совмещает офисную жизнь с сервисом секса по телефону, и даже успевает. То секретарша решает важные и не очень вопросы, а вот уже прячется в переговорке и томно говорит с клиентами, охает, ахает, все как положено. Но на сколько это правдиво? Сайт «Страсти» решил узнать все про индустрию секса по телефону. Мы расскажем, как чувствует себя неоднозначный бизнес в 2024 году при наличии конкуренции из вебкам (сфера бизнеса, построенная на общении веб-модели и наблюдателя в онлайн-видео-чате, – прим. «Страсти»), кто же там работает и что это за девушки на той стороне линии (вы удивитесь!). Узнали все изнутри, поговорив с действующим директором, ну, и конечно, наш корреспондент позвонил и поделился – как это – секс по телефону.
Мы позвонили в секс по телефону
Для того чтобы выяснить, как обстоят дела в этом бизнесе, и установить некоторые границы дозволенного, мы позвонили одной из девушек под видом клиента и попросили ее ответить на несколько вопросов. За одну минуту разговора со счета мобильного телефона списывались 55 рублей. При этом беседа началась не сразу, а лишь после двух минут эротического рассказа, записанного, видимо, для того чтобы клиент не скучал, пока его «оператор» не освободится, и звонок точно не оказался бесплатным.
И вот, когда сессия началась, девушка с приятным голосом, но не таким пленительным, как у сирен из греческой мифологии, чтобы броситься ради него на камни, представилась мне. Затем она спросила, как мое настроение и, по всей видимости, хотела перейти к сути дела. Я, в свою очередь, также поприветствовал мою телефонную гетеру, но сразу же перешел в наступление. Не хотелось терять минуты драгоценного, во всех смыслах, времени. Первое, что я планировал узнать: не мешает ли главный конкурент секса по телефону – вебкам (общение сексуального характера с клиентами посредством веб-камеры — прим. «Страсти»), – бизнесу? Я обосновал это тем, что все-таки большая часть людей отдает предпочтение визуальному ряду, нежели словам и силе воображения.
«Вебкам – это вебкам, секс по телефону – секс по телефону. Это разные вещи, кому как больше нравится», – поделилась собеседница.
Дальше я попытался понять, в чем заключается главное отличие одного времяпрепровождения от другого. Оказывается, что, помимо эротических фантазий на различные темы, клиенты звонят девушкам, чтобы просто выговориться. При этом, по словам моей собеседницы, это бывает чаще всего. Происходит своего рода исповедь, только вместо узорчатой стены исповедальни вас разделяет мобильное устройство и десятки, сотни километров, которые за доли секунды проходит сигнал.
«Конечно, всегда. Основное – это общение, общаемся на различные темы. Можно, не стесняясь поговорить о чем угодно», – ответила девушка.
Далее я поинтересовался, какие самые странные и вызывающие фантазии приходилось осуществлять моей собеседнице. Делиться какими-то конкретными примерами она не стала (Кстати, конфиденциальность в сексе по телефону присутствует, а вот постоянных клиентов не бывает – так как по крайне мере девушкам не установить точно, звонили ли ей с этого номера или нет). Однако заявила, что кому-то нравится переодевание, а кому-то доминирование и разного рода локации, по типу общественных мест и специализированных учреждений.
«Что может быть странного в сексе?» – поинтересовалась собеседница.
Поэтому можно сказать, что никаких табу на темы нет. Однако если у клиента будут совсем странные наклонности, например, педофилия, некрофилия или инцест – то девушка, скорее всего, откажет ему в сессии. Вывод: те, кто оказывают подобную услугу, тоже имеют свою позицию по данному вопросу и не будут делать что-то, что им не по нутру, как мне дали понять в разговоре, желание должно быть обоюдным.
«Мне эти темы вообще не интересны, какой мне резон? Ну, педофилия. И что? Что я совращаю мальчика? Мне это не интересно. Мне больше взрослые мужчины нравятся», – рассказала девушка.
Также мы хотели выяснить, является ли секс по телефону основной работой для девушек. Что касается моей собеседницы, то оказалось, что беседы с клиентами являются для нее своего рода хобби.
«Я просто выхожу, когда у меня есть время и настроение, ради того, чтобы пообщаться. Это не мое основное занятие. Я колорист по профессии. А это развлечение в большей степени. Когда я дома одна, скучно, с человеком общаешься», – рассказала девушка.
Таким хобби, как выяснилось из того же разговора, могут заниматься не только молодые девушки от нечего делать, но и даже женщины в пожилом возрасте, которые тоже, по всей видимости, не могут найти себе занятия по душе.
«Кому 20, кому 30, кому 50. Разные бывают. Здесь возраст не играет значение», – поделилась собеседница.
Таким образом, на другом конце провода может оказаться кто угодно, а образ девушки, работающей в сексе по телефону, как будто вырисовывается из слов, которыми она будет околдовывать своего клиента. Из рассказа моей собеседницы даже непонятно, что это похоже на настоящий бизнес в сфере «секс» услуг, однако, чем поверхностнее ответы, тем глубинее может оказаться вопрос. Видимо, эта тема довольно приватна, и чтобы раскрыть ее фишки и особенности необходимо самому с головой уйти в нее.
Секс по телефону изнутри. Разговор с экс-сотрудницей
За более детальным описанием данной профессии и «внутренней кухней» мы обратились к бывшей работнице сферы, пожелавшей остаться анонимной. Работала наша героиня в сексе по телефону в то время, когда услуга пользовалась большой популярностью – в 2010 году. На тот момент ей было 19 лет. Правда, долго на должности она не задержалась – уволилась спустя три месяца.
Как призналась девушка, устроилась она на такую специфическую работу из-за денег. Будучи студенткой, ей хотелось летом немного подзаработать и оплатить визу и билеты в другую страну на учебную стажировку, и подруга предложила этот вариант. Родители о деятельности дочери знали и не препятствовали. По словам героини, все относились к этому с юмором.
Особых собеседований при приеме работодатель новой сотруднице не устраивал. Только посадили за телефон и попросили ответить на звонок в присутствии начальницы. А дальше уже после «пробного сеанса» она начала полноценно вести интимные разговоры с мужчинами за деньги.
«Помню, что там работала женщина возраста около 40 — как в анекдоте, во время звонков она вязала на спицах, – рассказала экс-сотрудница сферы. — Помню, что в первый рабочий день было ужасно неловко отвечать на звонки, но именно тогда не было ничего примечательного, чтобы я что-то могла запомнить. У каждой из нас были «творческие псевдонимы». Себя я часто называла Анжелой».
В основном рабочая смена у нашей «Анжелы» длилась 12 часов, часто выпадала она на ночное время. Но несмотря на это, сотрудницы спокойно устраивали себе внезапные перерывы.
«Мы все ужасно уставали и на звонки отвечали без усердия и энтузиазма. Часто просто сбрасывали вызовы, если хотели отдохнуть; покурить, попить чай или просто вздремнуть полчаса. Честно говоря, «нормально» мы работали только когда начальница в офис приходила. Но 90 % времени мы были одни и буквально во время каждого звонка старались увести разговор в сторону от секса, поговорить просто о жизни. И большую часть мужчин это устраивало, наверное, им очень хотелось выговориться, излить душу. Поэтому мы сами себя называли психологической помощью для мужчин. Мы привыкали к такому формату, и когда какой-то мужчина все же настаивал на разговоре о пикантном, мы удивлялись — надо же, срамота какая, чего захотел», – поделилась наша собеседница.
Бывшая сотрудница индустрии также призналась, что при разговоре с мужчинами меняла интонацию. Правда, только когда действительно «работала». Если же темы были повседневные, а не интимные, она вполне обычно общалась своим голосом. Неизменным оставалось только приветствие – с придыханием.
Спросили мы «Анжелу» и об оплате. Выяснилось, что деньги сотрудницы получали совсем небольшие – около 1200 рублей за смену. Но студенток это вполне устраивало в 2010 году.
«Сколько стоила минута разговора для клиентов сказать не могу. Но не дешево. Точно помню, что рекламу тогда давали по ТВ. Наши постоянные и любимые клиенты — обитатели зон. Зэки звонили нам каждый день и болтали с нами буквально часами. Причем они звонили просто поболтать о жизни, пофилософствовать, рассказывали о себе. У них можно было поспрашивать о тюремной жизни, было интересно, – поделилась девушка. — Педофилов заносили в черный список. Их номера телефонов я выписывала к себе в блокнотик и отдавала своему знакомому, который работал в полиции. С остальными общались по настроению. Дедушки часто звонили. Нам очень сложно было сдержаться от смеха. Мы вообще на работе много смеялись, нам все это было в прикол».
С неадекватными мужчинами лично наша героиня не сталкивалась, но ее подругу однажды довели до слез.
«Он ей сказал что-то вроде: «Позвони сейчас своей маме, она задыхается», – вспомнила экс-сотрудница секса по телефону. — Звонил один зоофил периодически, но мы его сразу отключали. Он просил подыграть ему, разыграть сценку, будто ты ходишь по его квартире в шкуре животного».
Как оказалось, дети тоже нередко пытались получить интересный опыт за деньги, но их девушки распознавали сразу по голосу. Если они слышали, что говорит несовершеннолетний, то бросали трубку – лишние проблемы им были не нужны.
А вот взрослые мужчины нередко пытались не только «получить услугу», но и познакомиться с девушками. Причем не всегда в романтических целях.
«Иногда пытались разузнать наши данные, чтобы «проучить нас». Потому что мы многим грубили. Мы вообще безответственно к работе подходили, нормально общались только с теми, кто не настаивал на эротическом жанре, а на обычные звонки отвечали так, как будто одолжение делали. Могли даже начать высмеивать мужчину, глупости ему говорить, если нам что-то не нравилось в его интонациях и словах», – рассказала героиня.
В конечном итоге «Анжелы» не стало, и девушка продолжила свою жизнь уже под своим именем, оставив эту «карьеру» лишь воспоминанием. Сама она призналась – ушла, потому что просто надоело. Сейчас же эта компания уже давно не функционирует.
Внутренняя «кухня» секса по телефону
Как оказалось, стереотип о том, что секс по телефону ушел в прошлое абсолютно неверен. Корреспондент портала «Страсти» пообщалась с сооснователем одной из таких служб и узнала, как устроена их внутренняя «кухня».
Агентство, про которое идет речь в материале, работает с конца 90-х годов и до сих пор уверенно держится на рынке. Организация стала, можно сказать, монополистом в стране в сфере услуг разговоров для взрослых. Этот бизнес не самый прибыльный, но позволяет подзаработать легальным способом.
«Наша деятельность абсолютно официальная, – говорит сооснователь агентства Дмитрий. – По документам мы числимся как колл-центр. Девушки также трудоустроены по договору. Сотрудников мы специально не ищем, и в последнее время мало кого берем на работу. Желающих хоть отбавляй, уже не успеваешь отвечать на звонки, но мест на всех не хватает».
Отбор на такую работу проходит стандартно: соискатель заполняет анкету и проходит собеседование. Вакансии нигде не размещают, а кандидаты приходят по принципу сарафанного радио или находят контакты уже непосредственно на сайте службы. В основном в такие агентства устраиваются операторы колл-центров – они могут совмещать справочные и эротические звонки. В качестве основного вида деятельности секс по телефону рассматривать сложно, потому что доходы здесь не так высоки. Но, если усердно трудиться, можно получить вполне рыночную, по меркам регионов, зарплату.
Устроиться в такую службу не так уж и просто. Нужно обладать определенным набором качеств. Самое главное – умение разговаривать, а точнее – строить монолог.
«Умение хорошо разговаривать есть далеко не у всех. Его мы проверяем на собеседовании. Тембр голоса у женщины должен быть приятным: без хрипов и свистов. В речи кандидата исключены «мусорные» слова. Соискателю дается определенная тема, и он должен составить по ней монолог. Причем она может быть необязательно эротического характера, а вообще любая: о спорте, искусстве и т.д. За 4-5 минут мы понимаем, может ли человек поддержать разговор или нет и уже исходя из этого берем на работу», – объясняет собеседник.
Ограничений к внешнему виду, возрасту и месту проживанию кандидатов практически нет. В штате агентства в основном женщины бальзаковского возраста, но слишком пожилых обычно не берут из-за «скрипящего» голоса, хотя бабушки проявляются большое желание стать операторами службы разговоров для взрослых, признается Дмитрий. Второе важно условие для работы — отсутствие внешнего шума. График и количество часов операторы вольны выбирать самостоятельно, как и место приема звонков. Но клиент не должен слышать на заднем фоне кричащих детей, телевизор или другие посторонние звуки. Людям, которые звонят в данные службы, важно, по большей части, внимание. И они хотят слышать не оператора колл-центра, а живого человека.
С девушками-хамками руководство агентства сразу же прощается. Но такие, говорит сооснователь компании, встречаются нечасто. Операторам важно работать не по шаблонам, а самостоятельно продумывать разговор. Главное, к чему они должны стремиться — к нормальному человеческому общению.
Есть у работников служб разговоров для взрослых и свой KPI. Он складывается из длительности и количества звонков. Поэтому, по словам Дмитрия, важно, как можно дольше болтать с клиентом, и необязательно о сексе.
«Разговоры про секс быстро заканчиваются, – объясняет он. – Можно 1,5 минуты охать и ахать в трубку, и на этом все. Поэтому каждой девушке мы объясняем: пробуйте общаться с клиентом на различные темы. Порой люди звонят не ради своих интимных фантазий, а просто поговорить. Но таких клиентов не слишком много. В основном у большинства все-таки есть сексуальный подтекст.
Аудитория таких служб – обеспеченные мужчины среднего возраста. Среди них много мигрантов, которые приехали на заработки в Россию и находятся вдали от своих семей. Обычно это состоятельные люди, которым хочется в короткий срок получить определенное разнообразие. К проституткам они не идут из-за моральных убеждений или финансового состояния. Секс по телефону в этой ситуации становится выходом, ни к чему не обязывающим.
«Наш контингент и контингент веб-камер – не пересекается. Те, кто пользуются вебкамом, у них есть время, место, им никто не мешает. Наша категория – та, у которой есть деньги и большое желание, но нет времени. Идти «налево» затратно и проблематично. Им хочется «свежего» человечка, разговора, романтики и флирта», – объясняет Дмитрий.
Звонят в агентство в основном из регионов страны, клиентов среди москвичей – немного. Стоимость звонка составляет от 10 до 110 рублей за минуту в зависимости от региона и услуги. Деятельность организации уже вышла и за пределы России. Туда звонит и русскоговорящее население, которое проживает в Израиле, Прибалтике и США.
На вопрос о том, какие же все-таки обычно сексуальные фантазии просят рассказать операторов, собеседник рассказывает: в последнее время все больше запросов на куколдов (люди, которых возбуждает измена партнера — прим. «Страсти»). Однако он не может объяснить, в чем причина такой тенденции.
Какие мужчины звонят в секс по телефону – мнение психолога
Портал «Страсти» обратился к сексологу Елене Тропиной и узнал, какие мужчины обычно предпочитают подобную услугу и по какой причине.
«К сексу по телефону прибегают мужчины, которые по тем или иным причинам не «желают» именно сейчас, либо вообще вступать в реальный половой акт. Это могут быть мужчины, начиная от вполне «обычных», ценящих свое время и желающих получить некий эйфорический всплеск гормонов, до мужчин, имеющих ряд сексуальных девиаций, - отметила эксперт. — Нередко на это идут люди, обладающие комплексами, блоками, травмами от предыдущего сексуального опыта, такой вид «секса» для них безопасен, вследствие отсутствия непосредственного контакта с партнершей».
По словам Тропиной, постоянные клиенты секса по телефону – это мужчины, которые по каким-то причинам имеют внутренние барьеры. Для них такой вид интима без прямого контакта гораздо приятнее, и они готовы за него отдавать немалые деньги.
«Да, мужчины, действительно, готовы за это платить, и порой, платить даже больше, чем за секс с проституткой. Это факт. Почему? Потому что, не видя человека, снимаются многие барьеры, и он способен «проявить» все свои самые запретные, даже для себя самого фантазии, не заботясь о стыде и стеснении, не отвлекаясь на визуальные стимулы, получая максимальную степень сосредоточения на своем внутреннем мире», – сообщила сексолог.
Также секс по телефону любят именно женатые мужчины. Для них это безопасный способ попробовать что-то с другой женщиной и при этом остаться верным супругом.
«Для мужчин женатых многие годы, и уже утративших прежнее влечение к супруге, этот вид секса выступает как «стимулятор» прежнего влечения, и они не считают это изменой», – заключила Елена Тропина.