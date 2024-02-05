Алло, алло, вы живы: все про индустрию секса по телефону

Секс по телефону – это игры из прошлого или действующий бизнес? Кто звонит сейчас, когда рынок полон других развлечений, где можно не только услышать, но и посмотреть? Кто там работает? Героиня Энн Хэтэуэй из фильма «День Святого Валентина» совмещает офисную жизнь с сервисом секса по телефону, и даже успевает. То секретарша решает важные и не очень вопросы, а вот уже прячется в переговорке и томно говорит с клиентами, охает, ахает, все как положено. Но на сколько это правдиво? Сайт «Страсти» решил узнать все про индустрию секса по телефону. Мы расскажем, как чувствует себя неоднозначный бизнес в 2024 году при наличии конкуренции из вебкам (сфера бизнеса, построенная на общении веб-модели и наблюдателя в онлайн-видео-чате, – прим. «Страсти»), кто же там работает и что это за девушки на той стороне линии (вы удивитесь!). Узнали все изнутри, поговорив с действующим директором, ну, и конечно, наш корреспондент позвонил и поделился – как это – секс по телефону.

Мы позвонили в секс по телефону

Для того чтобы выяснить, как обстоят дела в этом бизнесе, и установить некоторые границы дозволенного, мы позвонили одной из девушек под видом клиента и попросили ее ответить на несколько вопросов. За одну минуту разговора со счета мобильного телефона списывались 55 рублей. При этом беседа началась не сразу, а лишь после двух минут эротического рассказа, записанного, видимо, для того чтобы клиент не скучал, пока его «оператор» не освободится, и звонок точно не оказался бесплатным.

И вот, когда сессия началась, девушка с приятным голосом, но не таким пленительным, как у сирен из греческой мифологии, чтобы броситься ради него на камни, представилась мне. Затем она спросила, как мое настроение и, по всей видимости, хотела перейти к сути дела. Я, в свою очередь, также поприветствовал мою телефонную гетеру, но сразу же перешел в наступление. Не хотелось терять минуты драгоценного, во всех смыслах, времени. Первое, что я планировал узнать: не мешает ли главный конкурент секса по телефону – вебкам (общение сексуального характера с клиентами посредством веб-камеры — прим. «Страсти»), – бизнесу? Я обосновал это тем, что все-таки большая часть людей отдает предпочтение визуальному ряду, нежели словам и силе воображения.

«Вебкам – это вебкам, секс по телефону – секс по телефону. Это разные вещи, кому как больше нравится», – поделилась собеседница.

Дальше я попытался понять, в чем заключается главное отличие одного времяпрепровождения от другого. Оказывается, что, помимо эротических фантазий на различные темы, клиенты звонят девушкам, чтобы просто выговориться. При этом, по словам моей собеседницы, это бывает чаще всего. Происходит своего рода исповедь, только вместо узорчатой стены исповедальни вас разделяет мобильное устройство и десятки, сотни километров, которые за доли секунды проходит сигнал.

«Конечно, всегда. Основное – это общение, общаемся на различные темы. Можно, не стесняясь поговорить о чем угодно», – ответила девушка.

Далее я поинтересовался, какие самые странные и вызывающие фантазии приходилось осуществлять моей собеседнице. Делиться какими-то конкретными примерами она не стала (Кстати, конфиденциальность в сексе по телефону присутствует, а вот постоянных клиентов не бывает – так как по крайне мере девушкам не установить точно, звонили ли ей с этого номера или нет). Однако заявила, что кому-то нравится переодевание, а кому-то доминирование и разного рода локации, по типу общественных мест и специализированных учреждений.

«Что может быть странного в сексе?» – поинтересовалась собеседница.

Поэтому можно сказать, что никаких табу на темы нет. Однако если у клиента будут совсем странные наклонности, например, педофилия, некрофилия или инцест – то девушка, скорее всего, откажет ему в сессии. Вывод: те, кто оказывают подобную услугу, тоже имеют свою позицию по данному вопросу и не будут делать что-то, что им не по нутру, как мне дали понять в разговоре, желание должно быть обоюдным.

«Мне эти темы вообще не интересны, какой мне резон? Ну, педофилия. И что? Что я совращаю мальчика? Мне это не интересно. Мне больше взрослые мужчины нравятся», – рассказала девушка.

Также мы хотели выяснить, является ли секс по телефону основной работой для девушек. Что касается моей собеседницы, то оказалось, что беседы с клиентами являются для нее своего рода хобби.

«Я просто выхожу, когда у меня есть время и настроение, ради того, чтобы пообщаться. Это не мое основное занятие. Я колорист по профессии. А это развлечение в большей степени. Когда я дома одна, скучно, с человеком общаешься», – рассказала девушка.

Таким хобби, как выяснилось из того же разговора, могут заниматься не только молодые девушки от нечего делать, но и даже женщины в пожилом возрасте, которые тоже, по всей видимости, не могут найти себе занятия по душе.

«Кому 20, кому 30, кому 50. Разные бывают. Здесь возраст не играет значение», – поделилась собеседница.

Таким образом, на другом конце провода может оказаться кто угодно, а образ девушки, работающей в сексе по телефону, как будто вырисовывается из слов, которыми она будет околдовывать своего клиента. Из рассказа моей собеседницы даже непонятно, что это похоже на настоящий бизнес в сфере «секс» услуг, однако, чем поверхностнее ответы, тем глубинее может оказаться вопрос. Видимо, эта тема довольно приватна, и чтобы раскрыть ее фишки и особенности необходимо самому с головой уйти в нее.

Секс по телефону изнутри. Разговор с экс-сотрудницей

За более детальным описанием данной профессии и «внутренней кухней» мы обратились к бывшей работнице сферы, пожелавшей остаться анонимной. Работала наша героиня в сексе по телефону в то время, когда услуга пользовалась большой популярностью – в 2010 году. На тот момент ей было 19 лет. Правда, долго на должности она не задержалась – уволилась спустя три месяца.

Как призналась девушка, устроилась она на такую специфическую работу из-за денег. Будучи студенткой, ей хотелось летом немного подзаработать и оплатить визу и билеты в другую страну на учебную стажировку, и подруга предложила этот вариант. Родители о деятельности дочери знали и не препятствовали. По словам героини, все относились к этому с юмором.

Особых собеседований при приеме работодатель новой сотруднице не устраивал. Только посадили за телефон и попросили ответить на звонок в присутствии начальницы. А дальше уже после «пробного сеанса» она начала полноценно вести интимные разговоры с мужчинами за деньги.

«Помню, что там работала женщина возраста около 40 — как в анекдоте, во время звонков она вязала на спицах, – рассказала экс-сотрудница сферы. — Помню, что в первый рабочий день было ужасно неловко отвечать на звонки, но именно тогда не было ничего примечательного, чтобы я что-то могла запомнить. У каждой из нас были «творческие псевдонимы». Себя я часто называла Анжелой».

В основном рабочая смена у нашей «Анжелы» длилась 12 часов, часто выпадала она на ночное время. Но несмотря на это, сотрудницы спокойно устраивали себе внезапные перерывы.

«Мы все ужасно уставали и на звонки отвечали без усердия и энтузиазма. Часто просто сбрасывали вызовы, если хотели отдохнуть; покурить, попить чай или просто вздремнуть полчаса. Честно говоря, «нормально» мы работали только когда начальница в офис приходила. Но 90 % времени мы были одни и буквально во время каждого звонка старались увести разговор в сторону от секса, поговорить просто о жизни. И большую часть мужчин это устраивало, наверное, им очень хотелось выговориться, излить душу. Поэтому мы сами себя называли психологической помощью для мужчин. Мы привыкали к такому формату, и когда какой-то мужчина все же настаивал на разговоре о пикантном, мы удивлялись — надо же, срамота какая, чего захотел», – поделилась наша собеседница.

Бывшая сотрудница индустрии также призналась, что при разговоре с мужчинами меняла интонацию. Правда, только когда действительно «работала». Если же темы были повседневные, а не интимные, она вполне обычно общалась своим голосом. Неизменным оставалось только приветствие – с придыханием.

Спросили мы «Анжелу» и об оплате. Выяснилось, что деньги сотрудницы получали совсем небольшие – около 1200 рублей за смену. Но студенток это вполне устраивало в 2010 году.

«Сколько стоила минута разговора для клиентов сказать не могу. Но не дешево. Точно помню, что рекламу тогда давали по ТВ. Наши постоянные и любимые клиенты — обитатели зон. Зэки звонили нам каждый день и болтали с нами буквально часами. Причем они звонили просто поболтать о жизни, пофилософствовать, рассказывали о себе. У них можно было поспрашивать о тюремной жизни, было интересно, – поделилась девушка. — Педофилов заносили в черный список. Их номера телефонов я выписывала к себе в блокнотик и отдавала своему знакомому, который работал в полиции. С остальными общались по настроению. Дедушки часто звонили. Нам очень сложно было сдержаться от смеха. Мы вообще на работе много смеялись, нам все это было в прикол».

С неадекватными мужчинами лично наша героиня не сталкивалась, но ее подругу однажды довели до слез.

«Он ей сказал что-то вроде: «Позвони сейчас своей маме, она задыхается», – вспомнила экс-сотрудница секса по телефону. — Звонил один зоофил периодически, но мы его сразу отключали. Он просил подыграть ему, разыграть сценку, будто ты ходишь по его квартире в шкуре животного».

Как оказалось, дети тоже нередко пытались получить интересный опыт за деньги, но их девушки распознавали сразу по голосу. Если они слышали, что говорит несовершеннолетний, то бросали трубку – лишние проблемы им были не нужны.

А вот взрослые мужчины нередко пытались не только «получить услугу», но и познакомиться с девушками. Причем не всегда в романтических целях.

«Иногда пытались разузнать наши данные, чтобы «проучить нас». Потому что мы многим грубили. Мы вообще безответственно к работе подходили, нормально общались только с теми, кто не настаивал на эротическом жанре, а на обычные звонки отвечали так, как будто одолжение делали. Могли даже начать высмеивать мужчину, глупости ему говорить, если нам что-то не нравилось в его интонациях и словах», – рассказала героиня.

В конечном итоге «Анжелы» не стало, и девушка продолжила свою жизнь уже под своим именем, оставив эту «карьеру» лишь воспоминанием. Сама она призналась – ушла, потому что просто надоело. Сейчас же эта компания уже давно не функционирует.