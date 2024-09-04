«Жду принца»: художница Дарья Русских мечтает об усадьбе в Подмосковье

Художница Дарья Русских раскрыла подробности личной жизни и рассказала, что не замужем. Также она призналась, что мечтает об усадьбе в Подмосковье, которую впоследствии сделает музеем. Об этом узнал сайт «Страсти».

«Я жду своего принца. Планирую поставить еще несколько крупных скульптур, организовать большую персональную выставку, построить усадьбу в Подмосковье и после сделать ее музеем», - рассказала Дарья.

В сентябре она планирует участвовать в выставке в Люксембурге, потом – в Мадриде. В апреле и мае 2025 года художница представит свои работы на экспозициях в Нью-Йорке и Париже.

«Как художник, я всегда испытываю трепет в душе перед каждой выставкой. Это ответственный момент, когда моя работа выходит за пределы мастерской и встречается с публикой», - поделилась Дарья.

О биографии Русских, первом бизнесе, переезде в Москву и знакомстве со звездами читайте в нашем интервью.