Решетова купила картину «Метаморфозы», для Шпицы писала «Маскарад»: интервью с художницей Дарьей Русских
Дарья Русских
© Личный архив Дарьи Русских
Чтобы стать художником, недостаточно иметь талант и чувство вкуса, образование по специальности. Это еще и огромный труд, тяжелая профессия, в которой огромная конкуренция. И как среди таких же, как ты, выделиться, сделать так, чтобы тебя заметили и картины покупали звезды?
Наша героиня говорит: ее цель номер один – оставить после себя что-то прекрасное. Среди клиентов - певец Филипп Киркоров, актриса Екатерина Шпица, модель Анастасия Решетова.
Сайт «Страсти» пообщался с художницей Дарьей Русских. Она рассказала о личной жизни, раскрыла, как переехала в Москву и начала работать со знаменитостями, назвала самую дорогую свою картину, порассуждала о том, какое искусство интересно российской публике.
Дарья, вы родились в Екатеринбурге, учились в художественной школе. Пошли по стопам кого-то из родителей? Какое у вас образование? Дарья Русских – это псевдоним?
Мои родители - предприниматели. Их деятельность тогда была связана с торговлей. Получается, я взяла от родителей только идею предпринимательства: работать не на кого-то, а только на себя. У меня два высших образования: первое - СГУ в сфере сервиса и туризма, второе - магистратура в РАНХиГС по программе Государственное и муниципальное управление. Еще я закончила Международную школу дизайна в Москве по специальности «Дизайн интерьера». Дарья Русских — это не псевдоним, это мои настоящие имя и фамилия.
В 22 года благодаря родителям вы создали собственную художественную школу Art Fly, но через год закрыли бизнес. Почему, как думаете, не получилось, ведь это как раз ваша «стихия»?
Это был первый опыт предпринимательства. Мы полгода работали почти в минус. Но сейчас я понимаю, что все-таки надо было продолжать, так как прошло не очень много времени. На тот момент у нас было несколько групп, которые ходили постоянно. Думала, что я все делаю неправильно, потерпела неудачу. Испугалась и закрыла студию. Как говорится, первый блин комом.
Кроме рисования, в каких сферах пробовали себя? По вашему мнению, рисовать – это талант свыше или труд и еще раз труд?
Я пробовала себя в очень разных сферах: была визажистом, работала организатором мероприятий. Последнее место работы - банк. Я была руководителем отдела маркетинга и отвечала за пять городов.
Рисование – это, в первую очередь, насмотренность, чувство вкуса, понимание цвета. И второе - огромный труд.
На сегодняшний день вы входите в топ-100 художников России. Когда почувствовали, что такое настоящий успех? Было ли целью стать художницей номер один, продавать свои работы звездам?
Я не вхожу в топ-100 художников России.
По моему мнению, как только начинаешь думать, что поймал настоящий успех, тебя можно списывать со счетов. Это регрессия и эгоизм. Потому что понятие успеха эфемерно.
Я не ставила цель, чтобы звезды покупали картины. Моя цель в жизни - оставить после себя что-то прекрасное. Также хочу, чтобы у моих работ были коллекционеры, которым не все равно, что они покупают. Мне важно, где и у кого будет висеть или стоять та или иная работа.
Как вышли на звезд? Кто первым из знаменитостей купил у вас картину?
Первая была Екатерина Шпица. Мы случайно познакомились в самолете. Я читала книгу Пегги Гуггенхайм (американская галеристка, меценат и коллекционер искусства XX века – прим. «Страсти»). Кате стало интересно, и мы разговорились об искусстве. Она - чувственная натура, и я глубоко прониклась нашим разговором.
Какая сейчас конкуренция среди художников?
Даже не представляете. Огромная конкуренция. Однако очень мало тех, кто много трудится и идет к цели. Это очень тяжелая и эмоциональная профессия.
Вы сочетаете в своих работах искусственный интеллект и абстракцию. Такое искусство интересно российской публике? Вообще, на что сейчас спрос: какие темы и техники рисования?
В России пока еще мало понимают абстракцию. В большей степени ее рассматривают как интерьерную тему, нежели искусство с целью инвестиции. ИИ вообще пока воспринимают в штыки, думая, что оно все может испортить. До сих пор популярны поп-арт и, конечно, классическое искусство - реализм.
Можно ли говорить, что ИИ увеличил стоимость картин? Назовите самую дорогую для вас картину в деньгах и душой?
ИИ не увеличил стоимость картин. Он уменьшил время на изготовление эскиза и создание креатива, тем самым увеличил монетизацию. Самая дорогая для меня картина как для художницы и творца - «Интроспекция». По стоимости самая дорогая на данный момент картина - «Выход из ситуации». Она стоит 590 тысяч рублей.
Вы недавно переехали в Москву – в 2022 году. Почему решились на переезд? Купили квартиру?
Я два года решалась на этот шаг и только в 2024-м переехала в Москву. Пока снимаю квартиру, а там посмотрим. Поняла, что в Сочи не смогу активно работать. Слишком расслабленная обстановка.
В конце июня стало известно, что певец Филипп Киркоров приобрел целую серию ваших картин. Расскажите, «о чем» были эти картины? Сколько всего работ купил Киркоров? Если возможно, раскройте нашим читателям примерную стоимость коллекции.
Филипп Киркоров купил у меня не картины, а две золотые скульптуры. Это скульптуры «Монолог» и «Идеология». Они о диалоге с самим с собой, о рассуждении, что такое счастье. Примерная стоимость коллекции - больше 1 миллиона рублей.
Киркоров приглашал вас на семейную вечеринку в честь дня рождения сына. Вы приняли приглашение? Если не секрет, что подарили?
Да, я приняла приглашение. Праздник прошел очень тепло в компании близких людей. Было честью посетить такое мероприятие. Я люблю делать полезные и эмоциональные подарки, поэтому подарила два сертификата: один на квест-игру, а другой - в клинику доказательной стоматологии.
Среди ваших покупателей – модель Анастасия Решетова. Какие картины заинтересовали бывшую возлюбленную Тимати? А актрису Екатерину Шпицу: мы знаем, что она тоже покупала ваши работы?
Анастасии понравились три моих работы: «Интроспекция», «Метаморфозы» и «Суперация». В итоге она остановилась на одной картине «Метаморфозы». Лично для Екатерины я писала картину «Маскарад».
У вас есть «любимый клиент»?
Мой любимый клиент - это человек, который любит искусство, коллекционирует и инвестирует в него.
Какой был самый необычный запрос? Имя можно не называть, разумеется. Со звездами были недопонимания? (тоже без имени)
Скорее, был самый не интересный запрос: создать интерьерную картину по примитивному референсу.
Со звездами не было недопонимания. Со всеми комфортно общаться и работать.
Нам известно, что сейчас ваши картины уехали в Лондон, но там оказалось, что работы не высохли полностью и по углам оказались повреждены упаковкой. Как такое получилось? Будете реставрировать полотна?
Была проблема в упаковке - картины неправильно упаковали в Дубае. Выставка в Лондоне уже завершилась. Коллекционер на работы не нашелся. Они возвращаются в Дубай. Но одной картиной заинтересовался русский коллекционер, он хочет купить работу. Поэтому полотно вернется на реставрацию ко мне и затем - к покупателю.
Какие трудности возникли у российских художников в связи с санкциями? Как относятся к выставкам россиян за границей?
Многие галереи не хотят работать с российскими художниками, если те находятся в России. Дважды мне пришлось выставлять себя живущей в Дубае. Думаю, еще из-за этого коллекционеры сейчас плохо покупают русских художников.
В одном интервью говорили, что почти не пользуетесь косметикой. Почему такая принципиальная позиция?
Я пользуюсь косметикой. Просто люблю натуральный макияж. Я за натуральность во всем.
Расскажите о личной жизни. Замужем или карьера на первом плане? Вы – титулованная художница, поделитесь, какие у вас мечты в плане карьеры?
Я жду своего принца. Планирую поставить еще несколько крупных скульптур, организовать большую персональную выставку, построить усадьбу в Подмосковье и после сделать ее музеем.
В конце сентября буду участвовать в Международной ярмарке современного искусства в Люксембурге. Еще одна выставка - MONAT GALLERY - состоится в Мадриде. В апреле 2025 года собираюсь участвовать во Всемирной выставке оригинального изящного искусства в Нью-Йорке. В мае 2025-го поеду на Главную международную ярмарку современного искусства в Париж.
Как художник, я всегда испытываю трепет в душе перед каждой выставкой. Это ответственный момент, когда моя работа выходит за пределы мастерской и встречается с публикой.
Наш сайт называется «Страсти». Что для вас страсть?
Страсть - это то, что заставляет забыть о времени, останавливает дыхание от волнения. Это глубокая внутренняя необходимость выражать себя, создавать, делиться своим видением с миром.