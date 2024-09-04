Решетова купила картину «Метаморфозы», для Шпицы писала «Маскарад»: интервью с художницей Дарьей Русских

Дарья, вы родились в Екатеринбурге, учились в художественной школе. Пошли по стопам кого-то из родителей? Какое у вас образование? Дарья Русских – это псевдоним?

Мои родители - предприниматели. Их деятельность тогда была связана с торговлей. Получается, я взяла от родителей только идею предпринимательства: работать не на кого-то, а только на себя. У меня два высших образования: первое - СГУ в сфере сервиса и туризма, второе - магистратура в РАНХиГС по программе Государственное и муниципальное управление. Еще я закончила Международную школу дизайна в Москве по специальности «Дизайн интерьера». Дарья Русских — это не псевдоним, это мои настоящие имя и фамилия.

В 22 года благодаря родителям вы создали собственную художественную школу Art Fly, но через год закрыли бизнес. Почему, как думаете, не получилось, ведь это как раз ваша «стихия»?

Это был первый опыт предпринимательства. Мы полгода работали почти в минус. Но сейчас я понимаю, что все-таки надо было продолжать, так как прошло не очень много времени. На тот момент у нас было несколько групп, которые ходили постоянно. Думала, что я все делаю неправильно, потерпела неудачу. Испугалась и закрыла студию. Как говорится, первый блин комом.