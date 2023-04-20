«Жду момента»: Вячеслав Макаров рассказал о желании стать «отвязным парнем»

Уже 21 апреля у Вячеслава Макарова состоится релиз нового трека «Разбуди меня», который написал Алексей Романоф в соавторстве с Тимуром Ёлчиным. По признанию певца, эта песня передает эпоху 2000-х и несет в себе мечтательное, весеннее, меланхоличное настроение. Как и в предыдущих композициях артист в ней предстает неким лирическим героем, однако, возможно, совсем скоро фанатам придется отвыкать от такого Вячеслава, ведь он задумывается о смене творческого амплуа.

В беседе с порталом «Страсти» исполнитель признался, что по какой-то причине он действительно перед поклонниками часто появляется в образе романтика. При этом в его репертуаре есть и зажигательные песни, которые еще просто официально не выпущены. Но Вячеслав ждет того момента, когда эти треки, наконец, выйдут, чтобы «перерасти» нынешнего лирика и стать совершенно другим.

«Я очень жду момента, когда выйдут те песни, где я отвязный, немного хулиганистый, любитель зажигать и танцевать. Поэтому скоро лирический герой перерастет в отвязного парня. Все впереди», — поделился певец.

Также в планах у Макарова экспериментировать с жанрами. Сейчас он в основном работает в поп-направлении, но не исключено, что в будущем его «забросит» в совершенно неожиданную музыкальную стихию, тем более что раньше он искал себя а рэпе, регги, роке и классике. Главное для него – это чтобы музыка была органична его внутреннему состоянию. Именно к этому он стремится при ее создании.

«Песня - это как одежда. Она либо тебе подходит, либо нет. Есть такие, которые я пишу, которые приходят ко мне во время вдохновения, но я понимаю, что мне они не подходят, и лучше я отдам их другим людям. Поэтому самое главное, чтобы песня была органична тебе и твоему внутреннему состоянию, а потом можно уже подумать о ее популярности. Во всяком случае у меня так», — рассказал Вячеслав Макаров.

К слову, артист подчеркнул, что для него важно еще и всегда исполнять свои песни перед аудиторией в живую и не использовать фонограмму. В 90% случаев его поклонники слышат не студийную запись, особенно, когда это концерты. На телевидении же иногда ему приходится уступать, так как там есть свои нюансы и правила игры.

«90% моих выступлений проходят вживую. При любых обстоятельствах, при любой аппаратуре, — отметил Вячеслав Макаров. — Но бывают такие телевизионные съёмки, когда никто не будет отстраивать звук под тебя, так как это не заложено концепцией мероприятия. В этих случаях приходится соглашаться с правилами игры и петь под фонограмму. Что-то доказывать в такой ситуации абсолютно бессмысленно, потому что, исполняя песню вживую, ты будешь выглядеть нелепо по сравнению с другими артистами. А ведь люди привыкли не только к красивой визуальной картинке, но и к аудиальной. Но такие выступления - это лишь 10% из ста. В основном на всех мероприятиях, особенно когда присутствуют люди в зале, я пою вживую».

Полное интервью с Вячеславом Макаровым о его карьере, творчестве и шоу «Маска» читайте на сайте «Страсти».