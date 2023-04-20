Вячеслав Макаров: «Скоро лирический герой перерастет в отвязного парня»
Вячеслав Макаров – бессменный ведущий одних из самых рейтинговых проектов на отечественном телевидении «Маска», «Аватар» и «Маска. Танцы», участник команды «Камызяки», чемпион высшей лиги КВН, а также талантливый музыкант, который стремится развивать свое творчество и продвигать его в массы. В преддверии релиза нового трека «Разбуди меня» и долгожданного финала четвертого сезона шоу на НТВ Вячеслав побеседовал с порталом «Страсти» и рассказал о карьере, личном артистическом пути и масках-фаворитах.
— Вячеслав, в Интернете, если вбить ваше имя в поисковике, выходит, что вы музыкант, певец, телеведущий, участник КВН, шоумен и еще много определений. Это довольно большой список. Но кто вы в первую очередь?
— Приятно, что появляется столько определений, когда набираешь мое имя в поисковике. Все это можно назвать одним словом – шоумен. Сейчас такое время, когда нужно не только хорошо владеть одним делом, но и подстраиваться под обстоятельства, изучать каждую профессию. В первую очередь, конечно, я певец и телеведущий. Эти два амплуа идут со мной неразрывно с самого детства. С юного возраста я принимал участие в огромном количестве мероприятий: школьных, городских и, помимо музыкальных выступлений, я часто их проводил. Поэтому ведущий и певец - это основные категории, которые меня охарактеризовывают.
— Как так получилось, что вы, будучи рожденным не в творческой семье, потянулись к музыке?
— Это происходило само собой и началось ещё в том возрасте, когда я даже не умел разговаривать. В нашей семье был большой магнитофон, который назывался бобинник. И я, будучи маленьким ребенком, только научившись ходить и еще не умея разговаривать, уже знал, как перематывать с одной песни на другую, как его переключать, как выключать. В общем, умело обращался с техникой. Этому удивлялись не только мои родители, но и родственники, которые приходили к нам домой. Я очень любил музыку, лучшим подарком на любой праздник для меня была кассета. Ни машинки, ни игрушки, а именно аудиокассета с песнями. Я слушал музыку постоянно, повторял за исполнителями слова, имитировал их голоса. Так что это, наверное, какое-то проведение свыше, потому что никто из моей семьи не занимался музыкой, а у меня это увлечение началось еще в неосознанном возрасте.
— Вы пошли учиться на инженера, но в итоге жизнь все равно привела на сцену. Но если бы в ВУЗе не попали в команду КВН, как считаете, стали бы в итоге артистом или пошли бы работать по специальности?
— Наверное, сам того не зная, я понимал, что буду артистом. И когда мне задавали вопрос: «Кем ты мечтаешь стать?», еще ребенком я четко и уверенно отвечал, что буду на большой сцене. Что это такое – большая сцена? Что это за работа такая? Естественно, все в ответ смеялись надо мной и над моим ответом, думали: Вот это фантазёр». А я абсолютно не улыбался в ответ и был полон серьезности: «Ребят, я буду на большой сцене. Я это знаю». Поэтому, куда бы меня жизнь в студенческие годы не отправила, мне кажется, в итоге я бы пришел к той профессии, которой занимаюсь сейчас.
— Кажется, будто «Маска» разделила вашу жизнь на «до» и «после». Но что действительно поменялось после того, как вы стали ведущим еще в первом сезоне?
— Во-первых, я познал всю кухню телевидения изнутри. Это был экспресс-курс с практическими занятиями «как вести самое рейтинговое шоу на телевидении, не имея какого-либо опыта ведения подобного шоу». Поэтому это была очень яркая и переломная точка в моей жизни, которая воспитала во мне огромное количество профессиональных качеств за короткое время. Ну, и, безусловно, после шоу «Маска» меня стали воспринимать ни как участника команды КВН, ни как человека, который поет в «Однажды в России», а как отдельную творческую единицу. Многие стали называть меня по имени – Вячеслав Макаров.
— Расскажите немного о вашей музыкальной деятельности. На 21 апреля у вас назначен релиз новой песни, что о ней нужно знать слушателям?
— Песня называется «Разбуди меня», написал ее легендарный Алексей Романоф. Не побоюсь этого слова, потому что этот человек написал невероятное количество хитов и музыки для самых разных исполнителей. И вот уже на протяжении 24 лет его музыка живет, радует слушателей. Он не только безумно талантливый и одаренный автор, но и исполнитель. Также соавтором этой песни является талантливый, одаренный и потрясающее поющий композитор Тимур Ёлчин. Наверное, этот трек передает эпоху 2000-х, вайб нулевых. Сейчас настает то время, когда возвращается музыка. Непростая, со сложной мелодией, где слышится вокальная составляющая. Безусловно, мне хочется передать всем слушателям настроение этой песни: мечтательное, весеннее, меланхоличное. Если в вашей жизни что-то заканчивается, то не стоит драматизировать. Когда что-то заканчивается, начинается что-то доброе, светлое, лучшее. Поэтому хочется, чтобы этой весной те люди, которые, возможно, спят наяву, наконец-то проснулись. Возможно, именно эта песня их разбудит, и у них начнется новый виток в жизни.
— Есть ли у вас какая-то особенная песня, которая полностью изменила вашу жизнь? Среди ваших или же других исполнителей?
— Возможно, это MIKA – «Grace Kelly». Это была первая иностранная вокальная песня, с которой у меня начался и КВН, и проект «Ну-ка, все вместе». Почему-то она присутствует на протяжении всей моей творческой жизни и никогда мне не надоедает. Я всегда с огромным удовольствием пою ее на концертах, люди даже до сих пор просят, чтобы я ее исполнил. Как-то так получилось, что она стала частью меня. Надеюсь, что зарубежный автор не против. Но спрашивать не будем (смеется). Из своих, наверное, огромное влияние имеет песня «Прости». Это одна из первых песен, которую я написал сам - и музыку, и слова. У меня тогда уже появился домашний синтезатор, поэтому я отчетливо запомнил тот момент, когда написал песню от начала и до конца.
— На что вы в первую очередь упираетесь в своем творчестве: на свое какое-то видение музыки или на то, чтобы треки были популярны?
— На то, что трек станет популярным, я смотрю в последнюю очередь. Прежде всего мне хочется передать те чувства, которые я испытываю в данный момент, те эмоциональные составляющие, которые меня трогают: красоту мелодии, красоту вокала, текста, возможно, даже аранжировки. Я очень много внимания уделяю этому аспекту. Так что для меня самое важное реализовать свою творческую мысль. Важно, чтобы песня отзывалась у меня самого внутри. Песня - это как одежда. Она либо тебе подходит, либо нет. Есть такие, которые я пишу, которые приходят ко мне во время вдохновения, но я понимаю, что мне они не подходят, и лучше я отдам их другим людям. Поэтому самое главное, чтобы песня была органична тебе и твоему внутреннему состоянию, а потом можно уже подумать о ее популярности. Во всяком случае у меня так.
— Фонограмма – преступление для артиста? Сами пользуетесь?
— 90% моих выступлений проходят вживую. При любых обстоятельствах, при любой аппаратуре. Но бывают такие телевизионные съёмки, когда никто не будет отстраивать звук под тебя, так как это не заложено концепцией мероприятия. В этих случаях приходится соглашаться с правилами игры и петь под фонограмму. Что-то доказывать в такой ситуации абсолютно бессмысленно, потому что, исполняя песню вживую, ты будешь выглядеть нелепо по сравнению с другими артистами. А ведь люди привыкли не только к красивой визуальной картинке, но и к аудиальной. Но такие выступления - это лишь 10% из ста. В основном на всех мероприятиях, особенно когда присутствуют люди в зале, я пою вживую.
— Всегда ли довольны тем, что делаете? Часто включается внутренний критик?
— Больше чем я, меня, наверное, никто не может покритиковать. Я очень самокритичный человек, всегда провожу детальный анализ: что я сделал так, что я сделал не так, где было хорошо, где плохо. И я прекрасно знаю свои ошибки, недоработки, недочеты. В этом плане мой перфекционизм, по крайней мере из моего окружения, еще никто не догнал и не перегнал.
— В основном в творчестве вы такой лирический герой некоего романа. Почему выбрали такое амплуа, а не, например, плохого парня?
— Почему-то так складывается. В большинстве своих песен у меня, действительно, образ лирического героя. Но при этом у меня также невероятное количество веселых и зажигательных треков, которые я исполняю на сольных концертах, но они еще не выпущены. Я очень жду момента, когда выйдут те песни, где я отвязный, немного хулиганистый, любитель зажигать и танцевать. Поэтому скоро лирический герой перерастет в отвязного парня. Все впереди.
— Есть ли в планах отойти от поп-жанра? Рок, рэп или любое другое направление?
— Будучи исполнителем, который не пришел к собственной музыке, я исполнял самые разные произведения: от классики до рока, рэпа, регги и популярной музыки. Я никогда себя ничем не ограничиваю. Тем более ограничиться каким-то одним определенным жанром было бы максимально странно. Поэтому если в моей собственной творческой идеологии появятся новые жанры - я буду только за, я к этому открыт.
— Обычно вы только ведете шоу, но в проекте «Маска. Танцы» вам удалось побывать с другой стороны и стать участником. Довольны ли вы остались своей маской Пугало?
—В целом, да. Потому что мне удалось создать того персонажа, коим и являлся Пугало в шоу «Маска. Танцы». Это добрый, абсолютно инфантильный, открытый этому миру, ничего не боящийся, ничего не стесняющийся и в меру интеллигентный ребенок, который верит в самое лучшее. И в самые светлые и добрые поступки. Поэтому мне кажется, что образ абсолютно сошелся, и я наделил эту маску какими-то человеческими чертами. Она, действительно, оживала, когда я облачался в нее.
— А какую тактику в «Маска.Танцы» выбрали для общения с жюри, чтобы не выдать себя?
— Единственное, что меня могло спалить - это подсказки. А если говорить о проработке персонажа, то я изменил всё, что касается моего обычного поведения на сцене и в жизни. Я поменял походку, голос, интонации, ответы. Хотя порой хотелось отвечать жюри на какие-то вещи очень саркастично, что я довольно часто делаю в обычной жизни, – этот персонаж не позволял мне этого делать, я постоянно находился в образе. Поэтому, конечно, спалили подсказки. Хотя мой фан-клуб пишет мне, что узнали меня по некоторым движениям. Они, конечно, были минималистичны, но кто следит за мной очень давно и очень тщательно - узнали меня именно по ним.
— Сейчас все зрители пристально следят на 4 сезоном «Маски» и делают ставки на победителя. А кто является вашим фаворитом в этом году?
— Я не хочу делать ставок и предположений, потому что все маски достойны быть в финале, все очень хорошо себя проявили. И как показывает практика, не всегда победа в шоу или проход в финал дают большУю любовь зрителя. Очень часто те, кто не доходят до финала завоевывают бОльшую любовь аудитории и приобретают бОльшую популярность, чем те, которые проходят в финал. Поэтому это непредсказуемо. Это то, что предначертано судьбой, как бы громко это не звучало.
— Есть ли уже какие-то мысли, что будете делать после финала «Маски»? Он ведь уже совсем близко. Какие стоит ждать от вас новые проекты, релизы фанатам?
— Да, безусловно. У меня выйдет mood-видео на песню «Разбуди меня», которое я снимал в Тайланде. Я заснял очень красивые виды и даже прекрасную русалку. Поэтому обязательно слушайте песню, смотрите и наслаждайтесь видео. Также у меня планируется несколько релизов, они обязательно будут дополнены видеоработами. Премьеры песен, премьеры клипов и новые проекты ожидаются в 2023 году - следите и подписывайтесь на мои социальные сети, которые я активно веду, чтобы не пропустить.
— Есть ли в планах фит с каким-нибудь артистом?
— Я обожаю с кем-то коллаборироваться, записывать дуэты. Потому что это отдельная магия, отдельное знакомство не только с человеком, но и с его внутренним творческим ребенком. Если эта возможность и то, что я задумал, реализуется в этом году, то будет прекрасно. Но пока не будем забегать вперед.
— Специальный вопрос для издания «Страсти». Что для вас страсть?
— Для меня страсть - это то чувство, которое должен испытывать человек, когда он занимается любимым делом. Когда он горит, когда он заведен, когда он хочет удивить и покорить. И это чувство тогда приведет его к запланированной в голове точке «Б». А если нет страсти, то и нет смысла в том, что ты делаешь.