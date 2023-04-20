Вячеслав Макаров: «Скоро лирический герой перерастет в отвязного парня»

Вячеслав Макаров – бессменный ведущий одних из самых рейтинговых проектов на отечественном телевидении «Маска», «Аватар» и «Маска. Танцы», участник команды «Камызяки», чемпион высшей лиги КВН, а также талантливый музыкант, который стремится развивать свое творчество и продвигать его в массы. В преддверии релиза нового трека «Разбуди меня» и долгожданного финала четвертого сезона шоу на НТВ Вячеслав побеседовал с порталом «Страсти» и рассказал о карьере, личном артистическом пути и масках-фаворитах.

— Вячеслав, в Интернете, если вбить ваше имя в поисковике, выходит, что вы музыкант, певец, телеведущий, участник КВН, шоумен и еще много определений. Это довольно большой список. Но кто вы в первую очередь?

— Приятно, что появляется столько определений, когда набираешь мое имя в поисковике. Все это можно назвать одним словом – шоумен. Сейчас такое время, когда нужно не только хорошо владеть одним делом, но и подстраиваться под обстоятельства, изучать каждую профессию. В первую очередь, конечно, я певец и телеведущий. Эти два амплуа идут со мной неразрывно с самого детства. С юного возраста я принимал участие в огромном количестве мероприятий: школьных, городских и, помимо музыкальных выступлений, я часто их проводил. Поэтому ведущий и певец - это основные категории, которые меня охарактеризовывают.

— Как так получилось, что вы, будучи рожденным не в творческой семье, потянулись к музыке?

— Это происходило само собой и началось ещё в том возрасте, когда я даже не умел разговаривать. В нашей семье был большой магнитофон, который назывался бобинник. И я, будучи маленьким ребенком, только научившись ходить и еще не умея разговаривать, уже знал, как перематывать с одной песни на другую, как его переключать, как выключать. В общем, умело обращался с техникой. Этому удивлялись не только мои родители, но и родственники, которые приходили к нам домой. Я очень любил музыку, лучшим подарком на любой праздник для меня была кассета. Ни машинки, ни игрушки, а именно аудиокассета с песнями. Я слушал музыку постоянно, повторял за исполнителями слова, имитировал их голоса. Так что это, наверное, какое-то проведение свыше, потому что никто из моей семьи не занимался музыкой, а у меня это увлечение началось еще в неосознанном возрасте.

— Вы пошли учиться на инженера, но в итоге жизнь все равно привела на сцену. Но если бы в ВУЗе не попали в команду КВН, как считаете, стали бы в итоге артистом или пошли бы работать по специальности?

— Наверное, сам того не зная, я понимал, что буду артистом. И когда мне задавали вопрос: «Кем ты мечтаешь стать?», еще ребенком я четко и уверенно отвечал, что буду на большой сцене. Что это такое – большая сцена? Что это за работа такая? Естественно, все в ответ смеялись надо мной и над моим ответом, думали: Вот это фантазёр». А я абсолютно не улыбался в ответ и был полон серьезности: «Ребят, я буду на большой сцене. Я это знаю». Поэтому, куда бы меня жизнь в студенческие годы не отправила, мне кажется, в итоге я бы пришел к той профессии, которой занимаюсь сейчас.