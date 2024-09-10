«Жду»: Эвелина Бледанс рассказала, что ее сын может стать президентом

Актриса Эвелина Бледанс рассказала о том, что ее сын может стать президентом. Об этом стало известно «Страстям».

10 сентября в Москве состоялась Астровечеринка от theDay.ru. На мероприятии собрались знаменитости, среди которых была актриса Эвелина Бледанс. Она рассказала журналистам, что в ее жизни астрологические прогнозы играют большую роль.

«Жду, что произойдет одна вещь. Когда-то мне предсказали, что мой сын будет президентом. Поскольку у меня их два, и каждый из них имеет шанс, и может быть, младший даже больше, я верю и жду, когда это исполнится», — рассказала она.

По словам Бледанс, ее сына Семена уже поддерживает огромное количество людей.

«За ним уже стоит миллионная армия поклонников, которые его поддерживают. Поэтому в своей маленькой стране наших особенных людей он уже президент», — добавила она.