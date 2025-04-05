Ольга Серябкина вышла на красную дорожку с округлившимся животом

Ольга Серябкина вышла на красную дорожку и спровоцировала слухи о беременности. Об этом стало известно «Страстям».

Певица Ольга Серябкина стала гостьей ежегодного музыкального фестиваля «Удачные песни». Знаменитость вышла на красную дорожку мероприятия в латексном платье и перчатках черного цвета. Журналисты обратили внимание на живот Серябкиной, который заметно округлился. Отметим, что певица не делала заявлений о беременности.

Впрочем, журналисты все равно решили спросить Серябкину о том, когда стоит заводить детей.

«Все индивидуально. Правильно тогда, когда сформировалась семья. Когда люди встретились, готовы взять ответственность друг за друга. Это обоюдная история, когда они верят, что это навсегда. Это самый лучший момент для того, чтобы завести ребенка», — рассказала она.