«Жаль, что так рано ушел»: Вадим Андреев рассказал о последней встрече с Мадяновым

Вадим Андреев заявил, что умерший Роман Мадянов мог еще многое сделать в кино. Актер сериала НТВ «Балабол» рассказал о последней встрече с коллегой сайту «Страсти».

25 сентября после борьбы с раком легких ушел из жизни Роман Мадянов. Андреев вспоминает о коллеге как о добром, светлом человеке, который был «душой компании». По словам актера, несмотря на болезнь, Мадянов никогда не жаловался на здоровье: он всегда «был мил, приветлив». Андреев считает, что коллега «рано ушел из жизни». По его мнению, он мог бы многое еще сделать в кино.

«Роман очень любил жизнь. Он — великий актер, сейчас многих называют великими, но Мадянов был действительно потрясающим. Это штучные люди, они рождаются редко. Жаль, что он так рано ушел. Роман мог еще много сделать. Все, кто с ним общался, попадали под его ауру юмора», — высказался Андреев.

Актер отметил, что в последний раз видел коллегу после Нового года. Также он вспомнил, как встречался с ним на звездных рыбалках, которые Мадянов очень любил.

«Он был заядлым рыбак. Раз в год для нас организовывал звездные встречи Альберт Могинов — театральный продюсер. У нас были шуточные соревнования, кто больше наловит рыбы. Рома был всегда в числе призеров! Я не рыбак, я приезжал пообщаться с замечательными людьми», — резюмировал Андреев.

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