«Здоровых детей рожают здоровые родители»: депутат Останина о проверке репродуктивности с 6 лет

Член комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Вероника Власова заявила, что с 1 сентября в России начнут проводить медосмотры шестилетних детей на предмет оценки их репродуктивного здоровья.

По словам депутата ГД, данная мера поможет на раннем этапе выявлять у детей всевозможные отклонения. В этом состоит основная задача государства, направленная на демографическую устойчивость страны.

«В ряде случаев начальные проявления нарушений — как врожденных, так и приобретенных — могут быть выявлены уже в дошкольном возрасте. Однако при позднем выявлении — в 14 лет и позже зачастую упускается драгоценное время, когда профилактические или лечебные меры могли бы быть наиболее эффективными», — объяснила представитель комитета цели инициативы.

Однако, прежде чем реализовать задуманное на практике, сперва следует провести обширную информационную кампанию. И хотя сообщается, что медосмотры будут проводиться строго в присутствии родителей, подготовить к этому необходимо именно взрослых.

Так считает депутат Госдумы, глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. В разговоре с сайтом «Страсти» парламентарий подчеркнула, что действовать нужно максимально грамотно и осторожно.