«Здоровых детей рожают здоровые родители»: депутат Останина о проверке репродуктивности с 6 лет
© Kashaev Pavel/East News
Член комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Вероника Власова заявила, что с 1 сентября в России начнут проводить медосмотры шестилетних детей на предмет оценки их репродуктивного здоровья.
По словам депутата ГД, данная мера поможет на раннем этапе выявлять у детей всевозможные отклонения. В этом состоит основная задача государства, направленная на демографическую устойчивость страны.
«В ряде случаев начальные проявления нарушений — как врожденных, так и приобретенных — могут быть выявлены уже в дошкольном возрасте. Однако при позднем выявлении — в 14 лет и позже зачастую упускается драгоценное время, когда профилактические или лечебные меры могли бы быть наиболее эффективными», — объяснила представитель комитета цели инициативы.
Однако, прежде чем реализовать задуманное на практике, сперва следует провести обширную информационную кампанию. И хотя сообщается, что медосмотры будут проводиться строго в присутствии родителей, подготовить к этому необходимо именно взрослых.
Так считает депутат Госдумы, глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. В разговоре с сайтом «Страсти» парламентарий подчеркнула, что действовать нужно максимально грамотно и осторожно.
«Я не специалист в сфере здравоохранения и, наверное, Веронике Власовой как доктору виднее, с какого возраста нужно заботиться о репродуктивном здоровье. Но мне бы очень хотелось, чтобы это было сделано профессионально и грамотно. Чтобы родителям и вообще нашему обществу все было максимально понятно. А не просто так вброшено в СМИ», — объяснила Нина Александровна.
В качестве примера негативного опыта она привела другую инициативу, когда в Москве молодым девушкам предлагалось бесплатно проверить репродуктивное здоровье.
«Хорошая идея вылилась в массовые протесты родителей. Дескать, у моего ребенка возьмут яйцеклетки, заморозят и вообще разместят в открытом доступе в Сети данные о биоматериалах. Поэтому любая инициатива, касающаяся детей, нуждается в очень деликатном подходе. Давайте сперва проведем с родителями беседу, надо это или нет, а потом уже запускать», — считает глава комитета.
Тем не менее, по мнению Останиной, озвученный Вероникой Власовой план комитета, вполне вписывается в уже существующую позицию Минздрава в отношении несовершеннолетних.
«Но в этой части мне кажется странным, что речь идет только о репродуктивности. Сегодня наши дети нуждаются в том, чтобы быть тщательно обследованными, что называется, со всех сторон. Согласно статистике, у нас довольно большой процент больных новорожденных. Все из-за того, что и мамы не здоровы, и далеко не всегда правильно питаются, не ведут правильный образ жизни. Поэтому я считаю, что здоровье ребенка должно изначально быть под контролем», — добавила депутат ГД.
Кроме того, необходимо вернуть патронажных сестер для детей, как это было в советские годы, считает Нина Александровна.
«Понимание того, что здоровых детей могут родить только здоровые родители, нужно укреплять с раннего детства. Понятно, что оно должно быть у всех, но при этом не надо пугать родителей, что кто-то будет без их ведома исследовать состояние репродуктивного здоровья их детей», — заключила парламентарий.
