«Можно еще запросить историю болезни»: Останина об инициативе узнавать информацию о кредитах до брака

«К сожалению, сегодня вместо того, чтобы действительно позаботиться о государственной демографической политике, которая мотивировала бы нашу молодежь на создание семей, вбрасываются такие вот страшилки и высосанные из пальца идеи. Но слава богу, эта инициатива пока никуда не внесена, во всяком случае, я ее не видела. К тому же Центробанк, как мне кажется, ее не примет», — заключила депутат.