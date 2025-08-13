«Можно еще запросить историю болезни»: Останина об инициативе узнавать информацию о кредитах до брака
© Freepik
Депутаты Госдумы РФ обратились в Центральный банк с новой инициативой. В официальном документе, переданном регулятору, предлагается разрешить будущим супругам до свадьбы узнавать кредитную историю партнера.
«Эта мера позволит повысить прозрачность финансового положения обеих сторон и поможет молодым семьям принимать взвешенные решения при планировании совместного бюджета», — говорится в обращении к ЦБ.
Однако предоставление таких данных даже своему будущему супругу нарушает не только закон «О банках и банковской деятельности», согласно которому получить подобную информацию без согласия человека невозможно, но и все моральные принципы. Таким мнением с сайтом «Страсти» поделилась депутат, глава Комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
«С моей точки зрения, это противоречит нашим традиционным ценностям: нравственным, духовным, и культурным. Но, к сожалению, сегодняшняя жизнь дает много примеров, когда приходится перестраховываться, поэтому и появляются подобного рода инициативы. Но мне кажется, если при вступлении в брак ты руководствуешься только тем, сколько денег у твоего партнера, то лучше в такой брак не вступать», — отметила парламентарий.
Также глава комитета считает, что мотиватором в желании создать семью всегда должна быть любовь, а не попытка найти недостатки у партнера, включая такие, как наличие кредитов.
«Банковская тайна по сути такая же, как и врачебная. Ну или давайте тогда еще и историю болезни запрашивать, данные из всех больниц, не состоял ли будущий супруг на учете, или табель за первый и второй классы школы, чтобы посмотреть, как успевал в учебе», — сыронизировала Нина Александровна.
Более того, по мнению Останиной, предложение ее коллег никак не повлияет на рост числа браков в стране. К демографической ситуации это также не имеет никакого отношения.
«К сожалению, сегодня вместо того, чтобы действительно позаботиться о государственной демографической политике, которая мотивировала бы нашу молодежь на создание семей, вбрасываются такие вот страшилки и высосанные из пальца идеи. Но слава богу, эта инициатива пока никуда не внесена, во всяком случае, я ее не видела. К тому же Центробанк, как мне кажется, ее не примет», — заключила депутат.
