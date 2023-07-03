«Здесь есть даже магазины, в которых можно купить борщ»: Мария Вебер рассказала о жизни в США

Блогер, бизнесвумен и звезда сезона шоу «Холостяк» с рэпером Тимати Мария Вебер уже долгое время проживает в США. Вместе с бойфрендом она переехала в Майами и там родила своего первенца. До появления ребенка пара много путешествовала, но теперь прекратила разъезды. Сама экс-фаворитка Тимура Юнусова призналась – там, где они сейчас, для них все идеально, и пока что-то менять они не намерены.

Мария рассказала, что они с бойфрендом Иваном выбрали Майами, так как там теплый климат, рядом есть океан, а также относительно безопасно. «Считаю, что для жизни с ребенком это отличное место», - отметила Вебер в интервью «Страсти».

Также привлекло молодую маму то, что погода в Майами схожа с той, к которой она привыкла. 15 лет она прожила в Сочи, а город в США, где они осели, многим напоминает южный курорт России. Однако стоит им с семьей оказаться в обществе, как сразу чувствуется, что они точно не на Родине.

«В районе, где мы живем, очень много русскоязычных людей. Иногда даже кажется, что мы и не уезжали в Америку. Здесь есть даже магазины и рестораны, в которых можно купить все, что угодно - борщ, например. Я всегда сравниваю Майами с Сочи, в котором я прожила 15 лет. Очень похож климат и пейзажи, но, когда общаешься с американцами, сразу ощущаешь разницу менталитетов», - поделилась Мария Вебер.

Несмотря на то, что раньше пара постоянно переезжала, сейчас они новых остановок не планируют. На это указывает то, что они сняли в Майами квартиру на длительный срок. Пока их волнует только воспитание сына Мирона, а также самореализация. Так, Мария продолжает развивать блог, а также свой бренд купальников.

Полное интервью Марии Вебер о Тимати, материнстве и отношениях с Иваном читайте на сайте «Страсти».