«Если история заканчивается — к ней не возвращаемся»: звезда «Холостяка» Мария Вебер о Тимати, материнстве и жизни в США
Звезда «Холостяка» Мария Вебер рассказала о жизни после шоу, Тимати и втором ребенке.
Фото: Личный архив Марии Вебер
Два года назад в эфир вышел один из самых ярких и насыщенных сезонов реалити-шоу «Холостяк», в котором любовь искал популярный рэпер Тимати. С самого первого выпуска артист положил глаз на участницу Марию Вебер, и фанаты тут же окрестили ее фавориткой. Однако спустя несколько серий певец неожиданно распрощался с ней, что стало разочарованием для большинства зрителей.
Мария свой уход приняла с достоинством и продолжила искать идеального мужчину уже за пределами проекта, что ей успешно удалось. Блогер встретила своего нынешнего возлюбленного Ивана и родила от него сына. Издание «Страсти» решило пообщаться с ней и узнать, чем она живет сейчас и жалеет ли, что была частью истории «Холостяка».
— Мария, перед интервью изучила ваш профиль в социальной сети и увидела, что в нем уже практически ничего не говорит о том, что вы участвовали в шоу «Холостяк» и даже были одной из фавориток Тимати. Означает ли это, что вы больше не хотите ассоциировать себя с проектом?
— Со времен моего участия в проекте прошло уже два года. Это был бесценный опыт для меня, который подарил мне многое, но жизнь на этом не останавливается. То, что вы видите в моей жизни сейчас: успешный блог, бизнес, личностное развитие, это все - результат ежедневной упорной работы. Моя миссия сейчас - своим примером мотивировать подписчиков, которые ежедневно наблюдают за мной в социальных сетях. Жизнь не должна зацикливаться на одном моменте, каким бы ярким и значимым он ни был.
— В принципе сейчас, оглядываясь назад, жалеете о таком опыте? Что вам дало реалити?
— Я очень благодарна себе, что однажды решила рискнуть, когда мне предложили принять участие в шоу. Это был незабываемый опыт, и я не жалею об этом. От начала и до конца проекта я была честна в первую очередь с собой и с Тимуром, и это почувствовал зритель.
— А пересматривали выпуски после их выхода в эфир? Возвращались к тем воспоминаниям?
— Я смотрела проект, когда он шел на экранах. Целенаправленно выпуски не пересматриваю, но, когда где-то попадаются отрывки, всегда смотрю с удовольствием и теплотой внутри.
— С Тимати как-то сейчас поддерживаете связь? Знаете о его новых отношениях?
— Мы не поддерживаем общение, но, когда видимся где-то, всегда очень рады друг другу.
— После проекта вы встретили Ивана. Расскажите, как это было, когда поняли, что он тот самый?
— С Иваном мы познакомились уже после того, как я побывала на проекте. Нас познакомил общий друг. В первую встречу мы даже не запомнили имена друг друга. Это точно не было любовью с первого взгляда и вспышкой, какой я себе представляла влюбленность. Но по мере нашего общения, я стала понимать, что это человек, с которым мне так приятно не только о чем-то говорить, но и вместе о чем-то молчать. Все было настолько естественно для нас обоих, что даже не возникало мыслей: а мой ли это человек?
— А какой самый романтичный поступок он сделал для вас?
— Таких поступков было очень много. В начале наших отношений он предложил отправиться в автопутешествие на месяц в Крым: я, он и наша собака Мия. И все это путешествие было наполнено любовью, смешными моментами, в которых мы ночевали в машине, смотрели невероятно красивые места, останавливались на заправках, чтобы перекусить самыми вкусными хот-догами. И не существовало для нас тогда ни проблем, ни других людей. Было классно.
— Как отнесся Иван к тому, что вы участвовали в «Холостяке»? Не считал ли Тимати конкурентом? Вдруг вернется и отберет вас.
— Мы ведь познакомились уже после моего участия в проекте. Иван отнесся к этому совершенно нормально. Я делилась с ним своими мыслями и чувствами относительно проекта и того опыта, который я из него вынесла. Ему точно не было смысла переживать, потому что для нас обоих - если одна история заканчивается, то мы к ней больше не возвращаемся.
— Как изменилась ваша жизнь с появлением сына? Сталкивались ли с послеродовой депрессией?
— Жизнь с появлением ребенка меняется на 180 градусов, в том числе очень меняются отношения в паре. Первое время у меня был сплошной прилив эндорфинов, наконец состоялась встреча с Мироном, которую мы ждали целых 9 месяцев. Было и время на себя: малыш целыми днями только спал и ел, и мы часто гуляли у океана. Но когда он начал подрастать, свободного времени стало ощутимо меньше. Еще я захотела вернуться к своему бизнесу, привычным делам, социальной активности, но у меня просто не хватало на это ресурса, было тяжело.
— Как выбирали имя для сына? Было ли сложно сойтись на чем-то одном?
— Ваня был уверен, что у нас будет девочка, поэтому имя для мальчика даже не рассматривал. Когда мы узнали пол, я предложила несколько имен, среди которых было имя Мирон. Ваня предложил имена Добрыня и Тимофей. Мы очень долго думали, и в итоге сошлись на одном. Имя Мирон звучит красиво на разных языках.
— Что самое сложное сейчас для вас, как для молодой мамы? Был ли период, когда вы думали: «Я ничего не могу, я плохая мать»?
— Для меня в материнстве сложны две вещи. Первое - отсутствие такого количества личного времени, которое мне необходимо. Мне, как девушке, очень важно проводить время наедине с собой, своими мыслями и делами. Несмотря на то, что Ваня мне очень помогает во всем, что связано с Мироном, иногда хочется закрыться от всех и заниматься только своими делами.
Второе - давать возможность Мирону проживать собственный опыт. Сейчас меня поймут все мамы: когда у тебя первый ребенок, ты настолько сильно за него переживаешь, что хочешь исключить все, что могло бы ему навредить. А сейчас у Мирона еще начался возраст активного изучения окружающего мира, он постоянно где-то падает, бьется обо что-то и тащит в рот все, что видит.
Конечно, хочется уберечь его от опасностей всего мира, с другой стороны, я понимаю, что он должен сам проживать свой опыт, чтобы понимать причинно-следственные связи. Были моменты, когда заканчивались силы, но меня всегда подбадривает мысль, что таким маленьким, как сегодня, он больше никогда не будет.
— Хотите ли еще детей или пока стараетесь об этом не задумываться?
— Я очень хочу еще детей, но в ближайшее время мой фокус на воспитании Мирона и на карьере. Сейчас я активно развиваю свой блог и бренд купальников.
— Сложно ли было приходить в форму после родов? Сейчас вас полностью уже устраивает фигура?
— Я достаточно быстро пришла в форму. Конечно, сейчас я выгляжу не так, как в те моменты, когда я интенсивно занималась спортом, но постепенно добавляю в свой режим дня физическую активность. Моя цель - выглядеть лучше, чем раньше. Так как у меня образование фитнес-тренера, и сама я занимаюсь спортом с детства, я знаю, как без вреда для здоровья привести себя в форму и стремлюсь к этому.
— Еще до родов вы отправились в США и там остались. Почему приняли решение так надолго задержаться в Майами?
— В Майами отличный климат: вечное лето, рядом океан, относительно безопасно. Считаю, что для жизни с ребенком это отличное место.
— Отличается ли для вас жизнь в США и в России?
— В районе, где мы живем, очень много русскоязычных людей. Иногда даже кажется, что мы и не уезжали в Америку. Здесь есть даже магазины и рестораны, в которых можно купить все, что угодно - борщ, например. Я всегда сравниваю Майами с Сочи, в котором я прожила 15 лет. Очень похож климат и пейзажи, но, когда общаешься с американцами, сразу ощущаешь разницу менталитетов.
— В блоге вы писали, что все ваши остановки временны. Уже есть мысли, куда отправитесь дальше с семьей?
— Мы пока не планировали дальнейшие передвижения. Сейчас сняли квартиру на длительный срок, занимаемся бизнесом и воспитанием Мирона.
— Мирона планируете приобщаться к русской культуре или же больше все-таки хотите, чтобы он рос со взглядами запада?
— Мы хотим, чтобы Мирон был человеком мира. Обязательно будем учить его и русскому, и английскому языкам, чтобы он имел возможность общаться с разными людьми.
— Планируете в дальнейшем ограждать сына от публичного пространства или хотите, чтобы он, как и родители, был медийным человеком?
— Для нас самое важное, чтобы Мирон был счастлив. Когда он подрастет, он сам сделает выбор, что ему привычнее и ближе. По своему опыту знаю, что чем больше ты ребенка от чего-то ограждаешь и что-то ему запрещаешь, тем больше он хочет это попробовать. Поэтому, пусть сам решит, когда будет в осознанном возрасте.
— А если представить, что в будущем Мирон захочет принять участие в «Холостяке», как отнесетесь?
— Скажу ему, чтобы выбирал сердцем.
— Наше издание называется «Страсти», поэтому последним вопросом хочу у вас узнать: что для вас страсть?
— Страсть для меня - это смешение двух стихий, которые на первый взгляд совсем не совместимы. Но когда они сочетаются воедино, рождается чувственность, увлечение и сексуальность.