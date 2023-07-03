«Если история заканчивается — к ней не возвращаемся»: звезда «Холостяка» Мария Вебер о Тимати, материнстве и жизни в США

Два года назад в эфир вышел один из самых ярких и насыщенных сезонов реалити-шоу «Холостяк», в котором любовь искал популярный рэпер Тимати. С самого первого выпуска артист положил глаз на участницу Марию Вебер, и фанаты тут же окрестили ее фавориткой. Однако спустя несколько серий певец неожиданно распрощался с ней, что стало разочарованием для большинства зрителей.

Мария свой уход приняла с достоинством и продолжила искать идеального мужчину уже за пределами проекта, что ей успешно удалось. Блогер встретила своего нынешнего возлюбленного Ивана и родила от него сына. Издание «Страсти» решило пообщаться с ней и узнать, чем она живет сейчас и жалеет ли, что была частью истории «Холостяка».

— Мария, перед интервью изучила ваш профиль в социальной сети и увидела, что в нем уже практически ничего не говорит о том, что вы участвовали в шоу «Холостяк» и даже были одной из фавориток Тимати. Означает ли это, что вы больше не хотите ассоциировать себя с проектом?

— Со времен моего участия в проекте прошло уже два года. Это был бесценный опыт для меня, который подарил мне многое, но жизнь на этом не останавливается. То, что вы видите в моей жизни сейчас: успешный блог, бизнес, личностное развитие, это все - результат ежедневной упорной работы. Моя миссия сейчас - своим примером мотивировать подписчиков, которые ежедневно наблюдают за мной в социальных сетях. Жизнь не должна зацикливаться на одном моменте, каким бы ярким и значимым он ни был.

— В принципе сейчас, оглядываясь назад, жалеете о таком опыте? Что вам дало реалити?

— Я очень благодарна себе, что однажды решила рискнуть, когда мне предложили принять участие в шоу. Это был незабываемый опыт, и я не жалею об этом. От начала и до конца проекта я была честна в первую очередь с собой и с Тимуром, и это почувствовал зритель.

— А пересматривали выпуски после их выхода в эфир? Возвращались к тем воспоминаниям?

— Я смотрела проект, когда он шел на экранах. Целенаправленно выпуски не пересматриваю, но, когда где-то попадаются отрывки, всегда смотрю с удовольствием и теплотой внутри.

— С Тимати как-то сейчас поддерживаете связь? Знаете о его новых отношениях?

— Мы не поддерживаем общение, но, когда видимся где-то, всегда очень рады друг другу.