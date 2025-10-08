«Зазвездиться не хочу»: ставший популярным в Сети музыкант Маликова собирается выпускать свои песни

У пользователей Сети после спада популярности танцоров Татьяны Булановой появился новый кумир — тромбонист Дмитрия Маликова Даниил Ливенцов. На концертах он не только играет на музыкальном инструменте, но и зажигательно танцует. Однако мечтает музыкант о карьере певца. Об этом он рассказал сайту «Страсти».

Даниил признался, что внезапная популярность не вскружила ему голову. Ролики хоть и вирусятся в Сети, но особо поклонников и новой работы у него не прибавилось.

«Отношусь спокойно [к популярности]. Я человек воспитанный, православный. Зазвездиться я не хочу. Работы всегда было много, слава Богу, поэтому, я думаю, просто появится больше новой работы. Фанатки не пишут, пишут друзья», — поделился Даниил.

Музыкант рассказал, что работал до Маликова со многими звездами. С некоторыми выступал в составе оркестра.

«С Леонидом Агутиным я не работал, но работал с его женой Анжеликой Варум. Еще играл на концертах группы „Пицца“, Шуры, Севака, Малинина. Сейчас работаю на постоянке с Дмитрием Маликовым. Работал с Лещенко. По большей части это происходило, когда мы в оркестре играли. Артисты приезжают, и мы аккомпанируем им», — отметил тромбонист.