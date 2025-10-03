«Ни о каких миллионах разговор не идет»: Юрий Лоза раскрыл правду о своих гонорарах

Певец, композитор, поэт-песенник Юрий Лоза в беседе с сайтом «Страсти» прокомментировал информацию о своих миллионных гонорарах. Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказывал, что звезда получает за выступления на частных мероприятиях 1,5–2 млн рублей. Мы решили поинтересоваться, правда ли это.

«У меня нет установленной ставки, всё зависит от конкретных условий и финансовых возможностей заказчика. В бард-кафе, где люди берут одно пиво на весь вечер, ни о каких миллионах разговор не идет. Но если работа на мероприятии, которое устраивают весьма обеспеченные люди на краю географии, куда надо сутки добираться тремя разными видами транспорта, то она и оплачиваться должна соответствующе», – поделился Юрий Эдуардович.

Певец ответил на вопрос, нравится ли ему выступать перед большой публикой на корпоративах или на бард-фестивалях.

«Приятнее выступать там, где абсолютно все слушают», – добавил Лоза.

