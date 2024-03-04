«Заявили о примирении»: адвокат Шукшиной рассказала о возможном исходе дела о произведениях писателя

Адвокат Шукшиной рассказала о возможном примирении в суде между дочерьми актрисы. Об этом стало известно «Страстям».

В Таганский районный суд Москвы с иском обратилась Ольга Шукшина. Младшая дочь писателя Василия Шукшина заявила требования о признании недействительным договора, заключенного с Марией Шукшиной о передаче всех авторских прав, которые ранее принадлежали Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Как рассказала «Страстям» адвокат Лидии Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник, в судебном споре между сестрами именно мнение их матери может стать решающим.

«Доводы Ольги Васильевны в данный момент более основаны на справедливости, чем на законе», — заявила она.

Юрист рассказала, что на предварительных слушаниях обе стороны заявили о готовности примирения.

«В ходе судебного заседания о возможности примирения заявили представители каждой из сторон — и Ольги и Марии. Но, поскольку предварительное судебное заседание носило по сути технический характер, позиции сторон пока судом в полной мере не заслушивались», — объяснила Вербицкая.

Адвокат добавила, что позиция Лидии Шукшиной по делу будет озвучена на следующем заседании суда, которое состоится 4 апреля.

Ранее мы писали о том, что Лидия Федосеева-Шукшина согласилась отдать часть пенсии Бари Алибасову на покупку лекарств.