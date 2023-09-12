«Завтрак съешь сам, ужин отдай врагу»: гастроэнтеролог Вялов о том, почему нельзя следовать этой схеме

Говорят, что если много есть утром и мало вечером, то можно похудеть и улучшить состояние здоровья. Портал «Страсти» пообщался с гастроэнтерологом Сергеем Вяловым, чтобы выяснить, правда это или ложь.

По словам специалиста, с точки зрения доказательной медицины это неправда. Например, в российских, европейских, американских и любых других клинических рекомендациях по лечению ожирения значительное внимание уделяется диете, но при этом врачам не предписано назначать пациентам режим питания, при котором утром нужно больше, чем вечером. Для похудения основное значение имеет калорийность рациона.

То же самое касается здоровья. В диетическом питании имеет значение количество поступивших в организм калорий и нутриентов в течение суток, но при этом не важно, в каком часу дня что-то упало в ваш желудок.

Но всё же исследования по изучению влияния различных ритмов питания на здоровье проводятся регулярно, и некоторые из них даже показывают, что такое влияние имеется. Приведем несколько примеров.

Не есть после 15 часов, чтобы похудеть

Испанское исследование с участием 420 пациентов показало, что если большая часть калорий поступает в организм до 15 часов, то человек худеет быстрее при одинаковой калорийности рациона и одинаковом расходе калорий. В течение 20 недель тем, кто больше ел в первой половине дня, чем во второй, удалось потерять в среднем на 2 кг больше.

Влияние времени приема пищи на метаболизм

Исследование с участием 32 молодых женщин показало, что более поздний прием пищи (после 16 часов) снижает толерантность к глюкозе и расход энергии в состоянии покоя. Также у поздно кушающих оказался более высоким уровень кортизола, а этот гормон способствует набору веса.

Поздний ужин

Исследования показывают, что прием пищи поздно вечером повышает риск диабета, метаболического синдрома, ожирения, дислипидемии (повышенного уровня «плохого» холестерина в крови), гипергликемии (повышенного уровня глюкозы в крови). Авторы также приводят любопытные данные относительно среднего времени ужина в разных странах. Шведы ужинают в среднем в 18 часов, немцы – в 19 часов, французы – в 20 часов, итальянцы в 21 час, а испанцы – в 22 часа.

Пропуск завтрака

Некоторые исследования показывали, что у незавтракающих людей выше риск диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Но систематический обзор 2019 года (Sievert K., Hussain SM), который включил результаты 13 исследований, выдал противоположные результаты. Масса тела и риск диабета оказались ниже у тех, кто не завтракал.

Кстати, если вы слышали, что отсутствие завтрака приводит к гастриту и язве, знайте, что это тоже миф. На самом деле оба заболевания являются инфекционными, их вызывает бактерия хеликобактер пилори.