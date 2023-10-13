«Завтра оставим на завтра»: мамы особенных детей о том, как быть в ресурсе

В последние годы многие люди стремятся быть в ресурсном состоянии. Для поддержания тонуса жизни во всем своем существе, большинство обращается за поддержкой к психологу, другие – занимаются спортом, медитируют и правильно питаются, а третьи совмещают всё сразу. Однако далеко не всем удается по щелчку пальцев посвятить время себе, хотя это неотъемлемая часть восполнения энергия. Портал «Страсти» поговорил с мамами детей с ограниченными возможностями здоровья о том, как и где они берут ресурсы на то, чтобы с улыбкой вставать по утрам и делиться хорошим настроением с близкими и особенным ребенком.

По словам Ирины Попково, особое материнство – это борьба. Борьба с собой, с обществом, с чиновниками, с принципами, борьба за жизнь сына и свою жизнь. А ещё особое материнство – самая большая игра и жизненная сила в мире.

«Хотя это волнительно и страшно, но материнство – это акт безграничного оптимизма, - рассказывает Ирина. – Сын изменил мое восприятие жизни, показал, что каждый день прекрасен просто потому, что он есть. Понимаете, потому что есть! А с остальным мы справимся. Мы сегодня живем и давайте завтра оставим на завтра».

Ирина убеждена, что для того, чтобы оставаться в ресурсе, необходимо уделять себе время, «разрешать себе и погрустить, и подурачиться, делать то, что нравится именно тебе. Хотя бы 5 минут в день».

«Мне кажется лучший ресурс – это партнер. Если он поддерживает, дарит заботу и любовь, если у вас общие жизненные цели и ценности, то это и есть основной генератор. А выгорание периодически случается у всех», - считает Александра.

Где взять силы? Установка другой мамы, Елены Афандиевой такова: «Я могу все себе сама дать», «Я полна ресурсов, только надо выспаться, и я снова на коне».

«Я также восстанавливаю нервную систему: занимаюсь йогой и табатой (система коротких интервальных тренировок с высокой интенсивностью нагрузки – прим. «Страсти»), медитирую, зимой хожу в бассейн», - отмечает она.

Светлана Жаркова, в свою очередь, призывает заниматься любимым делом.

«Я, например, люблю копаться в земле, я в ней растворяюсь, отключаюсь от проблем, как бы разгружаюсь, отдыхаю. Мамы и папы, находите время для себя, хотя бы немного. Обязательно надо переключаться. Будьте позитивны!» - заключила она.

О том, как мамы особенных детей справляются с непониманием общества, читайте в материале.