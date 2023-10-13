«Дети учат не сдаваться»: разговор с мамами детей с ОВЗ

Татьяна Топунова:

С объединением всё максимально просто: у меня у самой ребенок-инвалид. Она родилась в то время, когда, наверное, наша страна и общество только приходили к толерантности, инклюзии, к тому, что таких детей не надо прятать. Мой ребенок был маленьким, когда я столкнулась с диагнозом, с понятием инвалидности и осознанием, что такое ребенок-инвалид, и как с этим жить. Мне самой не с кем было это обсудить, некуда пойти, не с кем было поделиться. В какой-то момент я поняла, что в больницах, на реабилитациях, ещё где-то есть такие же мамы, и все они по одиночке сидят в своих домах, в своей скорлупе и подчас даже боятся выйти на улицу, чтобы не увидеть этих осуждающих или вопросительных взглядов. А им нужна поддержка, она нужна была мне. Мне нужны были советы. Мне нужно было общество, где я бы чувствовала себя на одной волне с другими. Пусть это волна детской инвалидности, но нужна была такая волна. И потихоньку я познакомилась с одной мамой, с другой и поняла, что нужно объединяться. Нужно создавать свой круг, и потом из этого круга, где были только обсуждения новых видов лечения, реабилитации, колясок и всего остального, пришло понимание, что и себя нужно вытаскивать за уши из этой рутины и болота, которое затягивает. Нужно заниматься собой, нужно отдыхать. Пока ты не отдыхаешь, пока ты не наполняешь себя энергией, ресурсом, ты не можешь ничего дать своему ребёнку. Вообще любому ребёнку нужна наполненная, счастливая, добрая, отдохнувшая мама, а детям с инвалидностью это нужно ещё больше, им нужны силы для восстановления, для борьбы. Поэтому мамам это просто необходимо.

Мероприятия стараемся делать хотя бы раз в месяц. Конкурс красоты – первый в своём формате, но не первая попытка организации мам вообще.

Какой средний портрет у такой мамы?

Андрей Туласов:

Они все разные, они все абсолютно уникальные, и здесь большая вариативность, среднего портрета нет. То же самое, как сказать «средний портрет обычной мамы».

Расскажите о конкурсе красоты. Как давно его проводят? Сколько желающих принять участие? Есть ли отбор?

На самом деле, это даже не конкурс красоты, а праздник красоты. Мы провели его в рамках фонда первый раз, но будем стараться, чтобы мероприятие стало ежегодным. Мамы с большим удовольствием приняли в нем участие. Отбора никакого не было. Это конкурс не про конкуренцию, а про содружество, про радость, про соперничество в самом позитивном смысле этого слова. Каждой маме была присвоена своя номинация. Каждая мама и каждый особенный ребёнок этой мамы получили подарки, поэтому это был праздник, финалом которого стали их улыбки, радость, танцы, смех и та атмосфера, которую «ДоброФонд» смог создать.

Как пришли к такой идее?

Это не первый замысел Татьяны создать подобного рода мероприятие. Идея в том, чтобы собрать семьи, устроить для них праздник, организовать пространство, где им не надо быть сжатыми, волноваться о том, что некоторые детки ведут себя необычным образом, имея определённые особенности здоровья. Этот праздник был невероятной радостью и сопровождался чудесной, теплой погодой.

Чем занимались мамы, какая программа была для них подготовлена?

Выступала музыкальная группа, были разные конкурсы: и танцевальные, и интеллектуальные, визитки, фуршет, танцы. Мамы могли сфотографироваться сами и со своими семьями в фотозоне. Были подарки и много смеха, улыбок. И ощущение, что люди, сталкивающиеся с такими сложностями, умеют радоваться, наслаждаться, дарить радость, заражать своим настроением.

Сколько времени уходит на подготовку праздника в плане организации?

Нет никакого чёткого стандарта, потому что «ДоброФонд» часто сталкивается с тем, что есть какой-то срочный запрос, какая-то срочная возможность или, например, срочное предложение. Мы работаем не только с теми, кому нужна помощь, но и с теми, кто хочет помочь. Часто бывает так, что к нам обращаются творческие люди, которые говорят: «Мы очень хотим провести мероприятие или программу, или так-то помочь», и мы в течение двух недель можем организовать новое событие. Мы находим тех, кто готов принять этих людей в нужные даты. К нам часто обращаются люди и организации, готовые провести и для деток с ОВЗ, и для молодёжи разные программы. И мы удовлетворяем их запрос.

Нужно ли было мамам готовиться к конкурсу в этом году? Из каких этапов он состоял?

Нет, подготовки совершенно никакой не было, и она была не нужна. Более того, получилось так, что некоторые мамы вообще узнали о конкурсе день в день, и они тут же собрались всей семьей и приехали. Этапы: визитка, интеллектуальный квиз, юмористический конкурс, танцевальный. Но я подчеркиваю – конкурсом красоты это назвать сложно. Это викторина с яркими танцами, в которой мамы смеялись и радовались, поддерживали друг друга.

Какая у конкурса красоты идеология и цель?

Главная цель этого мероприятия – собрать всех мам и устроить для них такую атмосферу, в которой они бы чувствовали себя комфортно, и в первую очередь для себя получали радость и наслаждение, потому что, если счастлива мама – счастлива семья.

Сколько было номинаций в этом году и как определяли победителей? Кто судьи?

Поскольку это первый конкурс, номинаций было восемь, как и участниц. Например, были такие номинации, как «Мисс элегантность», «Мисс позитив», «Мисс креатив». Членом жюри стали я, Татьяна Топунова и другие представители фонда, а также Эдуард Боярский – владелец и создатель той самой «Боярской усадьбы», которая стала для нас невероятно уютным, творческим домом для проведения этого мероприятия.