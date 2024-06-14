«Зависит от того, насколько они соскучились»: Нюша рассказала о встречах с детьми после развода

33-летняя певица Нюша стала гостьей премии МУЗ-ТВ 2024. Артистка находилась в хорошем настроении и охотно общалась с прессой. В беседе с корреспондентом сайта «Страсти» знаменитость заявила, что навещает детей от Игоря Сивова раз в две недели.

«Я каждые две недели летаю. Когда они находятся в Дубае, я еду к ним. Есть еще каникулы. Вообще, я в любой момент могу забрать их с собой. Зависит о того, насколько они по мне соскучились», — высказалась певица.

Напомним, что весной 2024 года Нюша объявила о расставании с Игорем, от которого родила сына и дочь. Певица призналась, что оставила наследников с экс-возлюбленным ради возобновления карьеры.

Также премию МУЗ-ТВ посетила Анна Хилькевич. Актриса заявила о планах поменять имя дочке. Подробности читайте в эксклюзиве сайта «Страсти».