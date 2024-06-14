«Буду менять ребенку имя»: Анна Хилькевич рассказала, что произошло в ее семье

Актриса и звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич стала гостьей премии МУЗ-ТВ 2024 и пообщалась с журналистами. В беседе с корреспондентом сайта «Страсти» звезда призналась, что официально изменит младшей дочери имя.

Находящая в «интересном положении» артистка думает не только о новом члене семьи, но и занимается другими семейными делами. Так, она призналась, что хочет изменить имя дочери Машеньке.

По словам актрисы, они с мужем с самого начала выбрали это имя и были в нем уверены. Но после рождения Анна задумалась.

«Мы поняли, что ее надо было назвать Анна-Мария. Это так красиво, нам это очень нравится, у нас в семье все на букву «А». И она себя маленькая называла Аней. Я на следующей неделе иду, буду менять ребенку имя. Но она все равно останется Машенькой, а в документе будет Анной-Марией», – объяснила Хилькевич.

Звезда призналась, что супруг просто вздохнул и поинтересовался, зачем ей это надо. Но теперь им предстоит обратиться в органы опеки и другие инстанции. Актриса рада, что ребенок еще не ходит в школу, поэтому все должно пройти легко.

Сама же Машенька, которая называла себя Аней, после слов мамы о смене имени лишь сказала, что теперь хочет быть Александрой.