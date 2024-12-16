Зависит от стоимости зайцев и количества человек: могут ли футболиста Воробьева наказать за охоту и фото с нее

Футболист «Локомотива» Дмитрий Воробьев оказался в центре скандала. Спортсмена попросили привлечь к ответственности зоозащитники. Все из-за фото, на котором тот позирует с убитыми зайцами. Сайт «Страсти» решил выяснить, действительно ли профессиональный игрок может понести наказание за свои действия, и обратился за комментарием к адвокату Тимуру Харди.

Воробьев утверждает, что не нарушал закон. По словам футболиста, он вместе с друзьями убил 10 зайцев — по одному на человека в день, как это установлено в Краснодарском крае. Некоторые пользователи, которые видели фото, утверждают, что животных 11. Правоохранители в этом случае могут провести проверку и установить, действительно ли в охоте участвовали 10 охотников или нет. Если окажется, что охотников было меньше, то Воробьева и его товарищей теоретически можно будет привлечь к ответственности за нарушение существующих правил охоты в регионе, заявил Харди.

Вероятность привлечения Воробьева и его товарищей к ответственности, по словам адвоката, крайне мала. Куда более ощутимым для футболиста действием будет массовая критика в его адрес со стороны общественности, которая может привести к тому, что какие-то футбольные клубы из имиджевых соображений впоследствии могут отказаться заключать с ним контракты. Собственно, это и все последствия, которые могут угрожать в данной ситуации, отметил адвокат.