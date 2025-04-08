«Зависит от объективности суда»: Сергей Жорин объяснил, сможет ли покупательница квартиры Долиной вернуть деньги

Сергей Жорин оценил шансы на победу в апелляции покупательницы квартиры Долиной. Об этом стало известно «Страстям».

Накануне громкое дело о мошенничестве вокруг квартиры певицы Ларисы Долиной прошло финальный этап — суд вернул певице ее недвижимость несмотря на то, что заплатившая за жилье Полина Лурье осталась без всего. Однако адвокаты женщины направили апелляцию, так что решение по суду еще может измениться не в пользу артистки.

Как объяснил адвокат Сергей Жорин, многое зависит от объективности суда.

«Предсказать исход апелляции сложно, так как это зависит от представленных доказательств и аргументов сторон. А также от объективности суда, в чем не всегда можно быть уверенным. Если апелляционный суд сочтет доводы покупательницы убедительными, он может изменить решение в ее пользу», — рассказал он.

При этом в правовом поле достаточно механизмов и для возврата выплаченных за договор-купли продажи денег, объяснил Жорин. Так что Долина может остаться должна Лурье.

«Что качается денег, то при признании сделки купли-продажи квартиры недействительной каждая из сторон обязана вернуть другой всё полученное по сделке. Это означает, что продавец должен возвратить покупателю полученные денежные средства, а покупатель — вернуть квартиру продавцу», — рассказал он.

Адвокат напомнил, что в гражданском праве есть такое понятие, как «реституция» — возвращение сторонами всего полученного по недействительной сделке. Существует два вида реституции: двусторонняя и односторонняя. В случае двусторонней обе стороны возвращают друг другу все, что было получено по сделке.

Однако есть и односторонняя реституция — она предусматривается в случаях, когда одна из сторон действовала недобросовестно или с нарушением закона.

«В таких ситуациях добросовестная сторона возвращает полученное, а недобросовестная — нет. Примеры таких случаев включают сделки, совершенные под влиянием обмана, насилия или угрозы», — добавил Жорин.

Ранее мы писали о том, что Цыганова не согласна с выселением Лурье из квартиры Долиной.