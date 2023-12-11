Засудившая мужа-тирана Светлана Грачева сообщила о новых судебных процессах

Россиянка Светлана Грачева, сумевшая засудить избивавшего ее мужа, рассказала порталу «Страсти» о новых судебных процессах. Несмотря на то, что разбирательства длились больше четырех лет, эта история все еще остается не до конца закрытой.

Спустя долгие годы судов Грачева смогла добиться того, что ее экс-супруга признали виновным. Напомним, что в 2019 году он едва не убил ее, после чего Светлана поняла – ей нужно от него уходить и добиваться наказания.

«Всегда верила, что рано или поздно, но Грачев будет наказан. Мне было очень тяжело, ведь я билась годами, а это морально выматывает, плюс еще травмы, которые тебе нанесли, тоже беспокоят. Я 2 года жила на обезболивающих. Врагу не пожелаешь пережить все то, что пережила я. Иногда понимаю, почему многие женщины не доходят, не получается у них, а все очень просто — они быстро сдаются. Но при любых обстоятельствах надо быть сильными», - рассказала Светлана.

В части уголовного судопроизводства суды уже закончены. Однако Грачев может подать кассационную жалобу на обвинительный приговор. По мнению его бывшей жены, он так и поступит. Однако в успех этого она не верит.

«Я уверена, он это сделает, но Второй кассационный суд РФ неоднократно вставал на мою сторону. Знаете, одержать победу в выборочной кассации, это тоже самое, что выиграть в Верховном суде России. Удовлетворенных жалоб всего 1% из 100% и я вошла в этот заветный один процент. Поэтому, полагаю, что его шансы сведены к нулю», - поделилась Грачева.

Впереди у россиянки еще суды по гражданскому иску на получение платной медицинской помощи. Кроме того, идут разбирательства по иску, который уже второй год рассматривается в Савеловском районном суде «о разделе имущества между супругами».

«На одно из заседаний Грачев принес чеки за подаренное мне нижнее белье. Видимо, хотел показать судье, какой он был хороший муж, что делал мне подарки. Со стороны это так смешно выглядело. Чеки за трусики обязательно достойны внимания суда», - рассказала Светлана.

Полную историю Светланы Грачевой читайте на сайте «Страсти».